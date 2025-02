Öffne Clash Royale.



Tippe am oberen Bildschirmrand auf Pass Royale oder rufe den Shop auf.



Kaufe den Pass Royale.



Glückwunsch! Du hast jetzt den Pass Royale! Viel Spaß mit den exklusiven Belohnungen und viel Glück in Saison 11!



Der Pass Royale ist nur in der Saison gültig, in der er gekauft wird (z. B. in Saison 11).