Was bedeutet das? Und was passiert mit den nicht eingeforderten Belohnungen? Hier ein kurzer Überblick darüber, was in den nächsten Wochen passieren wird:

Der Koboldpfad endet am Mittwoch, den 30. Oktober.

Wir vergeben ein ziemlich schickes Abzeichen als dauerhafte Belohnung für deinen Fortschritt.

Was passiert mit den Koboldbabys?

Koboldbabys verschwinden aus allen Truhen und sonstigen Belohnungen. Sie bleiben in deiner Sammlung, sind aber vorerst nicht mehr verfügbar.

Was ist mit all deinem ausgegebenen Gold?

Du erhältst das gesamte Gold zurück, das du für die Verbesserung der Koboldbabys ausgegeben hast, dazu alle Elitejoker.

Bevor die Reise der Koboldkönigin endet, erscheint im Spiel ein Timer, der dir anzeigt, wie viel Zeit dir noch für weitere Fortschritte bleibt, um die gewünschten Belohnungen zu erlangen.

Sämtliche Karten, die auf der Reise der Koboldkönigin freigeschaltet werden, kommen in den regulären Trophäenpfad:

Koboldvernichter: Arena 12

Schleichbusch: Arena 13

Koboldfluch: Arena 14

Koboldmaschine: Arena 15

Dr. Frankobold: Arena 18