Am 7. November beginnt die erste Ranglisten-Saison im Pfad der Legenden, und eure Trophäen werden nicht zurückgesetzt.



Ihr könnt eure Reise auf dem Trophäenpfad fortsetzen!

Auf dem Legendenpfad beginnen alle Spieler in Herausforderer I und erhalten je nach Ranking am Ende der Saison einen Siegesmultiplikator, abhängig ihrer Platzierung am Ende der Teaser-Saison.

Außerdem erhalten die top platzierten Spieler noch die entsprechenden Abzeichen und Erfolge entsprechend ihrer in der Teaser-Saison erreichten Platzierung.

Mehr Infos zum Legendenpfad und den Siegesmultiplikatoren findet ihr im Update-Artikel hier!