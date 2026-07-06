Die Widderreiterin wurde in den meisten Meta-Decks durch andere Böcke oder Reiter ersetzt. Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie eine Verbindung mit Kronentürmen herstellt.

Nicht vergessen! Die aufgelisteten Werte sind für Karten auf Level 11 und zumeist wirken sich Änderungen der Grundform auch auf die Entwicklung und Heldenform einer Karte aus.

Wir sehen uns in der Arena!

Dein Clash Royale-Team