Anpassungen der Spielbalance im Juli
Spielbalance-Update – 6. Juli
NERFS ⬇️
Held Ballon
Skelettpilot-Schaden: 256 → 204 (-20 %)
Skelettpilot-Treffergeschwindigkeit: 0,9 Sek. → 1,1 Sek. (-22 %)
Nach all den Jahren militärischen Trainings trumpfen die Skelettpiloten von Held Ballon ein bisschen arg mit ihren Fähigkeiten auf. Nun sind sie nicht mehr ganz so tödlich hinter den feindlichen Linien.
Helden Kobolde
Entsendungsdauer: 1 Sek. → 1,3 Sek. (+30 %)
Die Helden Kobolde überschatteten andere Schwarmoptionen und sind ein gemeinsamer Nenner der stärksten Decks in der Meta. Es wird nun einfacher sein, auf die Bannerbrigade zu reagieren.
Held Ritter
Schild-Trefferpunkte: 768 → 512 (-33 %)
Sein schmuckvoller Schnauzer darf weiterhin faszinieren, aber sein spektakulär strahlender Schild sollte nicht mehr ganz so standhaft sein.
Held Magieschütze
Attrappe-Trefferpunkte: 627 → 271 (-57 %)
Teleport-Reichweite: 5 Felder → 3,5 Felder (-30 %)
Dreifachschuss-Reichweite: 15,5 Felder → 13,5 Felder (-13 %)
Held Magieschütze beherrschte es etwas zu gut, sich aus schwierigen Situationen zu verdrücken. Mit der Verringerung seiner Teleport-Reichweite wird es erheblich einfacher sein, ihn einzuholen.
Scharfrichter-Entwicklung
Nahkampfschaden: 268 → 240 (-10 %)
Nahkampf-Reichweite: 3,5 Felder → 2,5 Felder (-29 %)
Um den entwickelten Scharfrichter situationsbezogener zu machen, verringern wir den Schaden und die Reichweite seines Nahkampfes, wodurch er Drachen in puncto Aktionsradius nicht mehr aussticht.
Tunnelgräber
Kronenturm-Schaden: 48 → 39 (-16 %)
Nach dem letzten übergreifenden Nerf des Zauber-Kronenturm-Schadens übernimmt der Tunnelgräber erneut das Ranglistenspiel. Seine Interaktionen mit Einheiten bleiben unberührt, aber er wird nicht mehr so effektiv beim Erledigen von Kronentürmen sein.
BUFFS ⬆️
Held Grabstein
Fähigkeitskosten: 6 Elixier → 5 Elixier
Kontinuierlich gespawnte Skelette: 2 → 0
Trefferpunkte: 3379 → 4044 (+20 %)
Wegen der klobigen Natur ihrer 6-Elixier-Fähigkeit ist die Gruftkönigin nie so richtig in Schwung gekommen. Wir strukturieren ihr Power-Budget ein bisschen um, um sie als eigenständige Win-Condition zu festigen.
Drachenbaby
Schaden: 161 → 168 (+5 %)
Während die Drachenbaby-Entwicklung in einigen schwereren Decks zuverlässig ist, enttäuscht die Grundform ein wenig. Wir werden nach diesem Buff das entwickelte Drachenbaby im Auge behalten.
Elektroriese
Trefferpunkte: 3855 → 3952 (+3 %)
Wir sind zwar glücklich mit der jüngsten Überarbeitung des Elektroriesen, aber ihm fehlten immer noch ein paar Trefferpunkte, um eine beständige offensive Bedrohung darzustellen.
P.E.K.K.A.
Schaden: 816 → 842 (+3 %)
P.E.K.K.A. wurde von anderen Tank-Optionen in den Schatten gestellt. Ein Schadensbuff erlaubt ihr nun, gewisse Einheiten mit mittleren Trefferpunkten mit einem Schlag auszuschalten.
Widderreiterin
Trefferpunkte: 1697 → 1766 (+4 %)
Die Widderreiterin wurde in den meisten Meta-Decks durch andere Böcke oder Reiter ersetzt. Jetzt ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie eine Verbindung mit Kronentürmen herstellt.
Nicht vergessen! Die aufgelisteten Werte sind für Karten auf Level 11 und zumeist wirken sich Änderungen der Grundform auch auf die Entwicklung und Heldenform einer Karte aus.
Wir sehen uns in der Arena!
Dein Clash Royale-Team