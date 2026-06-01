Da Tesla im Untergrund keinen Zaubern ausgesetzt ist, verbringt er häufig zu viel Zeit auf dem Feld und verhindert, dass Spieler diese Lane nutzen können.

Reduzierung des Kronenturm-Schadens durch Zauber

Viele Spiele, besonders in der Rangliste und der Wettkampfszene, werden durch übermäßig passive Spielstile und Zauber-Rotation entschieden. Wir implementieren einen übergreifenden Nerf beinahe aller Zauber, um aggressiveres Gameplay zu fördern.

Pfeile: 93 → 75 (-19 %)

Erdbeben: 159 → 147 (-8 %)

Feuerball: 207 → 172 (-17 %)

Frost: 45 → 37 (-18 %)

Schneeball: 54 → 45 (-17 %)

Blitz: 286 → 265 (-7 %)

Gift: 184 → 168 (-9 %)

Wut: 54 → 45 (-17 %)

Rakete: 371 → 343 (-8 %)

Kampfholz: 41 → 37 (-15 %)

Ranken: 76 → 70 (-8 %)

Knall: 58 → 48 (-17 %)