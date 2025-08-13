Anpassungen der Spielbalance von Kombotaktiken, Duomodus und Fehlerbehebungen
Klassische Duokämpfe sind zurück!
Du kannst jetzt wieder im Team klassische Duokämpfe bestreiten!
Nutze den Spielmoduswechsler, um darauf zuzugreifen.
Anpassungen der Spielbalance von Kombotaktiken
BUFFS ⬆️
Untot
2/4 – Verfluchte Gegner: 1 → 2 (+100 %)
4/4 – Verfluchte Gegner: 2 → 3 (+50 %)
Es ist zu schwer, den Bonus für Untote auszulösen, und er ist nicht so stark wie vorgesehen. Durch mehr Flüche wird es einfacher, den Bonus auszulösen – insbesondere gegen geschützte hintere Einheiten.
Juggernaut
Schilddauer: 8 Sek. → 12 Sek. (+50 %)
2/4 – Schildstärke: 20 % → 30 % (+50 %)
4/4 – Schildstärke: 40 % → 60 % (+50 %)
Es ist ziemlich aufwändig, die Juggernaut-Eigenschaft aufzubauen, aber der Schild hielt nicht lange genug, um die Mühe wert zu sein. Wir erhöhen seine Dauer, um mehr verschiedene Strategien zu fördern.
Weitere Fehlerbehebungen
Es wurde ein Spielabsturz behoben, der manchmal beim Tippen auf „Ausbildungslager“ auftrat.
In Mega-Auswahlkämpfen werden keine Karten über Level 15 mehr eingeschlossen.
Einigen Spielern wurden unbeabsichtigt Saisonale Abzeichen verliehen. Dies wurde jetzt angepasst.
Herausforderungen können nun wieder neu begonnen werden.
Kombotaktiken: Die Koboldmaschine mit 4 Sternen trifft jetzt sechs statt vier Ziele, wie in der Beschreibung der Karte angegeben.
Leistungsverbesserungen
Verschiedene weitere kleine Korrekturen