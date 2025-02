Um die Kartenbalance in Clash Royale zu prüfen, spielen wir das Spiel, schauen uns das Feedback der Community an und werten Statistiken aus. Ihr könnt mit monatlichen Spielbalance-Updates rechnen, die das Gameplay so ausgewogen und unterhaltsam wie möglich gestalten sollen.

In diesem Spielbalance-Update kümmern wir uns um den Frostzauber, die Drei Musketierinnen, die Kanonenkarre und mehr!



Sieh dir die Videozusammenfassung an!