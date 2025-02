Durch die immensen Schild-Trefferpunkte war die Kanonenkarre zu robust. Mit dem schwächeren Schild ist die Kanonenkarre leichter zu besiegen, ohne dass ihre einzigartige Rolle als Schaden verursachende, mobile Einheit beeinträchtigt wird. Ein weiterer Anlass für die Senkung der Schild-Trefferpunkte der Kanonenkarre besteht in der Angleichung an ihre Trefferpunkte in stationärer Form. Bei zukünftigen Änderungen an der Kanonenkarre wird die Einheitlichkeit zwischen ihren Formen (mit und ohne Räder) im Vordergrund stehen.