Alle Mann an Deck!

Bereite dich auf ein neues Abenteuer vor und geh mit deinen Clankameraden auf eine Clanreise!

Arbeitet beim Kämpfen zusammen und sammelt Kronen, um tolle Belohnungen wie Truhen, Glücksboxen und mehr zu verdienen!

Wann? 22.–29. September

Bleib bei deinem Clan!

Jeglicher Fortschritt ist an deinen Clan geknüpft. Du musst also zu Beginn des Ereignisses in einem Clan sein, um teilnehmen zu können.

Falls du deinen Clan verlässt oder rausgeworfen wirst, ist es dir nicht mehr möglich, Belohnungen zu erhalten. Halte also die Füße still und bleib von der Planke weg!

Einfordern deiner Belohnungen

Wenn dein Clan neue Meilensteine erreicht, erhältst du Belohnungen, die von deiner aktuellen Arena abhängig sind.

Um dir deine Belohnungen holen zu können, musst du mindestens 15 Kronen verdienen, bevor dein Clan den letzten Meilenstein erreicht oder das Ereignis endet.