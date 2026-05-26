Kombotaktiken: Balanceänderungen für Saison 9
26. Mai
Herrscher
Dolchherzogin
Bonusschaden: 0 % → 20 % ▲
Die Dolche der Herzogin waren nicht scharf genug! Wir haben ihren Bonusschaden erhöht, damit sie besser glänzen und ihre Herrscherquests erfüllen kann.
Abbildlegende
TP-Zuwachs pro Starlevel: 1,4 → 1,2 (-14,2 %) ▼
Das Abbild ist ein gefeierter Tank, aber das war doch etwas zu hart für den Gegner. Wir verringern seine TP, damit es nicht mehr so überwältigend ist.
Koboldkönigin
Trefferpunkte: 10 → 12 (+20 %) ▲
Die Armee der Koboldkönigin braucht Zeit, um richtig stark zu werden. Mit ihrer Kraft ist zu rechnen, aber nur wenn sie nicht schon in den ersten Runden besiegt wird. Wir erhöhen die TP der Koboldkönigin und geben ihr damit mehr Gelegenheit, ihre Armee zu stärken.
Großer Wächter
Schildeffekt-Dauer: 8 Sek. (Sternschild ausgenommen) → Unendlich ▲
Der Große Wächter sollte immer in längeren Runden glänzen. Um ihm das besser zu ermöglichen, erhöhen wir seine Schilddauer, mit Ausnahme des Sternschilds, sodass sein Schild unendlich lang anhält.
Royale-König
Trefferpunkte: 12 → 10 (-16,7 %) ▼
Der Royale-König beherrschte die Arena, indem er durch seine Zusatz-TP und seinen Elixiergewinn Runden freiwillig verlor. Daher verringern wir seine TP, um früheres Handeln zu fördern.
Einheiten
Drachenbaby
Trefferpunkte: 760 → 800 (+5,2 %) ▲
Angriffsgeschwindigkeit: 2 Sek. → 1,67 Sek. (+16,5 %) ▲
Seine Niedlichkeit reichte doch nicht aus, um das Drachenbaby richtig glänzen zu lassen. Wir passen seine Werte an, damit es von Anfang an eine bessere strategische Wahl darstellt.
Riese
Elixierkosten: 3 → 4 (+33 %) ▼
Die Fähigkeit des Riesen, Prozentschaden zuzufügen, war zu gut für den niedrigen 3-Elixier-Preis. Wir erhöhen seine Elixierkosten, damit seine starken Fähigkeiten besser reflektiert sind.
Hexe
Skelett-Trefferpunkte: 20 % der Hexen-TP → 100 ▼
Skelett-Schaden: 20 % des Hexen-Schadens → 80 ▼
Abklingzeit: 6 Sek. → 5 Sek. (-16,70 %) ▲
Die Skelette waren zu sehr von den TP der Hexe abhängig. Jetzt haben sie ihre eigenen, von ihrer Anführerin getrennten TP und sind etwas zerbrechlicher, aber erscheinen dafür öfter.
Blasrohrkobold
**Elixierkosten:**2 → 3 (+50 %) ▼
**Trefferpunkte:**350 → 450 (+28,6 %) ▲
Schaden: 80 → 100 (+25 %) ▲
Mini-P.E.K.K.A.
Elixierkosten: 2 → 3 (+50 %) ▼
Trefferpunkte:500 → 700 (+40 %) ▲
Superfähigkeit: Keine Fähigkeit → Neue Fähigkeit
Prinz
Elixierkosten: 4 → 3 (-25 %) ▲
Trefferpunkte: 1100 → 900 (-18 %) ▼
Schaden: 150 → 120 (-20 %) ▼
Skelettdrachen
Elixierkosten: 2 → 4 (+100 %) ▼
Trefferpunkte: 500 → 800 (+60 %) ▲
Angriffsgeschwindigkeit: 1,4 Sek. → 1 Sek. (-28,6 %) ▲
Superfähigkeit: Keine Fähigkeit → Neue Fähigkeit
Magier
Elixierkosten: 2 → 4 (+100 %) ▼
Trefferpunkte: 400 → 800 (+100 %) ▲
Schaden: 80 → 120 (+50 %) ▲
Die Werte von Blasrohrkobold, Mini-P.E.K.K.A., Prinz, Skelettdrache und Magier wurden an ihre neuen Elixierkosten angepasst.
Kombiniere und herrsche!
Dein Clash Royale-Team