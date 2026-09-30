Kombotaktiken: Saison 11 (Änderungen im Oktober)
Im Oktober kommt es zu einer weiteren Reihe von Änderungen an Saison 11 von Kombotaktiken.
Durch Spieler-Feedback wissen wir, dass einige der neuen Inhalte nicht so eingeschlagen haben, wie wir uns das erhofft hatten. Monatliche Supereinheiten haben dafür gesorgt, dass bestimmte Strategien zu dominant wurden. Die Lücke zwischen Einheiten mit hohen und niedrigen Kosten führte zu weniger brauchbaren Teamzusammenstellungen und die Vorbereitungsphase wurde ein bisschen zu stressig.
Wir nehmen ein paar Änderungen vor, um in Kämpfen mehr strategische Möglichkeiten zu eröffnen, während wir die Vorbereitungsphase beherrschbarer machen.
Diese Änderungen werden ab 1. Oktober in Kraft treten.
MONATLICHE SUPEREINHEITEN
Kombotaktiken wurde mit den Supereinheiten zwar eine erfrischende neue Gameplay-Mechanik verpasst, aber die Art, sie zu erhalten, war viel zu restriktiv. Deshalb werden sie dir ab Oktober nicht mehr als eine Starteinheit zugewiesen. Stattdessen werden sie alle in einem gemeinsamen Pool verfügbar sein, wo alle Spieler sie finden und um einzelne oder alle von ihnen wetteifern können.
Du startest das Spiel wieder mit einer zufälligen 2-Elixier-Einheit.
Neben diesen Änderungen wird bei Supereinheiten und regulären Einheiten erneut die Spielbalance angepasst, um die Machtlücke zwischen Einheiten mit hohen und niedrigen Kosten auf demselben Kombolevel zu verkleinern, sodass jede Einheit die Möglichkeit bekommt, im Kampf zu glänzen.
Oktober-Einheitenpool
Oktober-Modifikatoren
|Liga
|Augmentierung
|Bronze I
|Kombo-Training
|Eigenschaftstraining
|Bronze II
|Handelstraining
|Ausrüstungstraining
|Bronze III
|Feldtraining
|Gebäudetraining
|Silber I
|Kombobonus
|Vorherrschaft
|Silber II
|Sternevorteil
|Kombo Mini
|Silber III
|Sphärenparadies
|3-Sterne-Fantasie
|Silber IV
|Battle Royale
|Koboldschatz
|Gold I
|Royale-Fluss
|Eigenschaftsgeschenk
|Gold II
|Abgrundfeld
|Aufstieg
|Gold III
|Vier Sterne
|Wurmlochfeld
|Gold IV
|Eigenschaftenattrappe
|Du gehörst mir
|Gold V
|Gratisstart
|Echobank
|Diamant
|Sprungfeld
|Fluchfeld
NEUE SKINS
Die Kampfmaschine und die Dolchherzogin bekommen neue Level-5-Skins!
Spieler, die diese Herrscher schon auf Level 5 gebracht haben, erhalten diese Skins automatisch, sobald das Update da ist.
ÄNDERUNGEN BEI ABZEICHEN
Die Verteilung von Abzeichen für Kombotaktiken wird sich ändern, wenn Saison 11 am 30. November endet.
In Zukunft werden Kombotaktiken-Abzeichen so wie die anderen Clash Royale-Abzeichen funktionieren:
Silbernes Abzeichen: Erreichen der Diamant-Liga
Goldenes Abzeichen: Beste 10.000
Du kannst deine Abzeichen verbessern, indem du dieselben Voraussetzungen in anderen Saisons erfüllst.
Beachte bitte, dass diese Abzeichen-Änderungen noch NICHT für Oktober gelten.
WEITERE ÄNDERUNGEN UND FEHLERBEHEBUNG
WENIGER ELIXIER PRO RUNDE
Saison 11 hat noch mehr Möglichkeiten eingeführt, dein Team aufzubauen und zu verstärken, aber das hat auch dazu geführt, dass während der Vorbereitungsphase erheblich mehr Käufe und Verkäufe als vorgesehen stattfinden. Wir verringern die Menge an pro Runde verdientem Elixier ein wenig, um jedem Kauf und Verkauf mehr Bedeutung zu verleihen, sodass Spieler sich besser auf die Strategie konzentrieren können.
Die Menge an Elixier, das pro Runde verdient wird, sinkt von 5 auf 4.
FEHLERBEHEBUNG
Ganz wie bei anderen Ausrüstungen wird auch die der Dolchherzogin nicht mehr automatisch ausgerüstet.
Auf der Suche nach dem November-Content? Diese monatlichen Änderungen kündigen wir Ende Oktober an!
Wir freuen uns immer über deine Gedanken zu neuen Inhalten und Features, also teile uns doch im Discord oder auf Reddit mit, was du über die Geschehnisse in Clash Royale denkst!
Kombiniere und herrsche!
Dein Clash Royale-Team