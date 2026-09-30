Im Oktober kommt es zu einer weiteren Reihe von Änderungen an Saison 11 von Kombotaktiken.

Durch Spieler-Feedback wissen wir, dass einige der neuen Inhalte nicht so eingeschlagen haben, wie wir uns das erhofft hatten. Monatliche Supereinheiten haben dafür gesorgt, dass bestimmte Strategien zu dominant wurden. Die Lücke zwischen Einheiten mit hohen und niedrigen Kosten führte zu weniger brauchbaren Teamzusammenstellungen und die Vorbereitungsphase wurde ein bisschen zu stressig.

Wir nehmen ein paar Änderungen vor, um in Kämpfen mehr strategische Möglichkeiten zu eröffnen, während wir die Vorbereitungsphase beherrschbarer machen.

Diese Änderungen werden ab 1. Oktober in Kraft treten.

MONATLICHE SUPEREINHEITEN

Kombotaktiken wurde mit den Supereinheiten zwar eine erfrischende neue Gameplay-Mechanik verpasst, aber die Art, sie zu erhalten, war viel zu restriktiv. Deshalb werden sie dir ab Oktober nicht mehr als eine Starteinheit zugewiesen. Stattdessen werden sie alle in einem gemeinsamen Pool verfügbar sein, wo alle Spieler sie finden und um einzelne oder alle von ihnen wetteifern können.

Du startest das Spiel wieder mit einer zufälligen 2-Elixier-Einheit.

Neben diesen Änderungen wird bei Supereinheiten und regulären Einheiten erneut die Spielbalance angepasst, um die Machtlücke zwischen Einheiten mit hohen und niedrigen Kosten auf demselben Kombolevel zu verkleinern, sodass jede Einheit die Möglichkeit bekommt, im Kampf zu glänzen.

Oktober-Einheitenpool