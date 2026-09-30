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Blog – Clash Royale
30. Sept. 2026

Kombotaktiken: Saison 11 (Änderungen im Oktober)

Im Oktober kommt es zu einer weiteren Reihe von Änderungen an Saison 11 von Kombotaktiken.

Durch Spieler-Feedback wissen wir, dass einige der neuen Inhalte nicht so eingeschlagen haben, wie wir uns das erhofft hatten. Monatliche Supereinheiten haben dafür gesorgt, dass bestimmte Strategien zu dominant wurden. Die Lücke zwischen Einheiten mit hohen und niedrigen Kosten führte zu weniger brauchbaren Teamzusammenstellungen und die Vorbereitungsphase wurde ein bisschen zu stressig.

Wir nehmen ein paar Änderungen vor, um in Kämpfen mehr strategische Möglichkeiten zu eröffnen, während wir die Vorbereitungsphase beherrschbarer machen.

Diese Änderungen werden ab 1. Oktober in Kraft treten.

MONATLICHE SUPEREINHEITEN

Kombotaktiken wurde mit den Supereinheiten zwar eine erfrischende neue Gameplay-Mechanik verpasst, aber die Art, sie zu erhalten, war viel zu restriktiv. Deshalb werden sie dir ab Oktober nicht mehr als eine Starteinheit zugewiesen. Stattdessen werden sie alle in einem gemeinsamen Pool verfügbar sein, wo alle Spieler sie finden und um einzelne oder alle von ihnen wetteifern können.

Du startest das Spiel wieder mit einer zufälligen 2-Elixier-Einheit.

Neben diesen Änderungen wird bei Supereinheiten und regulären Einheiten erneut die Spielbalance angepasst, um die Machtlücke zwischen Einheiten mit hohen und niedrigen Kosten auf demselben Kombolevel zu verkleinern, sodass jede Einheit die Möglichkeit bekommt, im Kampf zu glänzen.

Oktober-Einheitenpool

Oktober-Modifikatoren

LigaAugmentierung
Bronze IKombo-Training
Eigenschaftstraining
Bronze IIHandelstraining
Ausrüstungstraining
Bronze IIIFeldtraining
Gebäudetraining
Silber IKombobonus
Vorherrschaft
Silber IISternevorteil
Kombo Mini
Silber IIISphärenparadies
3-Sterne-Fantasie
Silber IVBattle Royale
Koboldschatz
Gold IRoyale-Fluss
Eigenschaftsgeschenk
Gold IIAbgrundfeld
Aufstieg
Gold IIIVier Sterne
Wurmlochfeld
Gold IVEigenschaftenattrappe
Du gehörst mir
Gold VGratisstart
Echobank
DiamantSprungfeld
Fluchfeld

NEUE SKINS

Die Kampfmaschine und die Dolchherzogin bekommen neue Level-5-Skins!

Spieler, die diese Herrscher schon auf Level 5 gebracht haben, erhalten diese Skins automatisch, sobald das Update da ist.

ÄNDERUNGEN BEI ABZEICHEN

Die Verteilung von Abzeichen für Kombotaktiken wird sich ändern, wenn Saison 11 am 30. November endet.

In Zukunft werden Kombotaktiken-Abzeichen so wie die anderen Clash Royale-Abzeichen funktionieren:

  • Silbernes Abzeichen: Erreichen der Diamant-Liga

  • Goldenes Abzeichen: Beste 10.000

Du kannst deine Abzeichen verbessern, indem du dieselben Voraussetzungen in anderen Saisons erfüllst.

Beachte bitte, dass diese Abzeichen-Änderungen noch NICHT für Oktober gelten.

WEITERE ÄNDERUNGEN UND FEHLERBEHEBUNG

WENIGER ELIXIER PRO RUNDE

Saison 11 hat noch mehr Möglichkeiten eingeführt, dein Team aufzubauen und zu verstärken, aber das hat auch dazu geführt, dass während der Vorbereitungsphase erheblich mehr Käufe und Verkäufe als vorgesehen stattfinden. Wir verringern die Menge an pro Runde verdientem Elixier ein wenig, um jedem Kauf und Verkauf mehr Bedeutung zu verleihen, sodass Spieler sich besser auf die Strategie konzentrieren können.

Die Menge an Elixier, das pro Runde verdient wird, sinkt von 5 auf 4.

FEHLERBEHEBUNG

  • Ganz wie bei anderen Ausrüstungen wird auch die der Dolchherzogin nicht mehr automatisch ausgerüstet.

Auf der Suche nach dem November-Content? Diese monatlichen Änderungen kündigen wir Ende Oktober an!

Wir freuen uns immer über deine Gedanken zu neuen Inhalten und Features, also teile uns doch im Discord oder auf Reddit mit, was du über die Geschehnisse in Clash Royale denkst!

Kombiniere und herrsche!

Dein Clash Royale-Team