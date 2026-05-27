Kombotaktiken: Saison 9
Ein großes Update bahnt sich an – und das gilt auch für Kombotaktiken! In diesem Update kannst du neben Inhalten für die ganze Saison auch neue Features, Änderungen an der Spielart und Verbesserungen erwarten.
Saison 9 läuft vom 26. Mai bis 13. Juli, also mach dich bereit!
Hier ist eine Übersicht über alles, was dich erwartet:
Neue Herrscherin: Gruftkönigin
Herrscherquests
Neue Ausrüstung
Kartenpool (einschließlich neuer und überarbeiteter Einheiten!)
Neue Modifikatoren
Neue Herrscherin
Gruftkönigin
Fähigkeit: Königliche Wiederbelebung
Ganze Skelettarmeen würden dafür sterben, dieser Herrscherin der Untoten zu dienen, aber sie beschwört nur solche, die ihr eng am Herzen liegen.
Bei Nutzung dieser Herrscherin erscheint zu Kampfbeginn ein Grabstein, der alle paar Sekunden ein Skelett beschwört. Wenn der Grabstein in einer Runde zerstört wird, erhebt sich die Gruftkönigin aus ihm und tritt dem Kampf bei.
Der Grabstein kann wie andere Gebäude nach der ersten Runde nicht mehr bewegt werden. Er zählt zur Untot-Eigenschaft und erreicht jeweils ein neues Level, nachdem er 4, 8 und 16 Skelette beschworen hat.
Zurückkehrender Herrscher
Die Abbildlegende kehrt diese Saison auf den Sternenstahlpfad zurück! Das ist deine Chance, falls du sie noch nicht freigeschaltet hast oder noch Karten brauchst, um den nächsten schicken Designgegenstand auf dem Herrscher-Belohnungspfad zu erreichen!
Herrscher-Designgegenstände
Mit dem Erklimmen des Sternenstahlpfads verdienst du Herrscherkarten, mit denen du auf dem Levelaufstiegs-Belohnungspfad voranschreitest sowie kostenlos Skins und Konfetti für deine Herrscher bekommst. In dieser Saison sind die folgenden Designgegenstände für die Gruftkönigin erhältlich:
Wutkönigin
Noir-Königin
Schauriger Spuk (Herrscherkonfetti)
Mumienkönigin und Hieroglyphen-Heldentum sind im Herrscher-Designshop verfügbar. Vergiss nicht: Der Kauf von Skins für Herrscher, die du noch nicht hast, schaltet den jeweiligen Herrscher automatisch frei, sodass du ihn oder sie sofort einsetzen kannst!
Herrscherquests
Herrscherquests sind ein brandneues Feature ab dieser Saison! Betrachte sie als Ziele im Kampf, die Belohnungen für das Erreichen bestimmter Meilensteine bieten. Jeder Herrscher hat eine eigene Quest mit eigenen Zielen und alle verleihen Questsphären.
Questsphären können bestimmte Einheiten, Elixier oder Ausrüstung beinhalten. Der Wert der Belohnungen ist an die erreichten Meilensteine angepasst.
Je nach Typ verleihen Questsphären folgende Belohnungen:
Sphäre für Quest 1:
1x 1-Stern-Einheit (Riese, Königsriese, Koboldkäfig, Drachenbaby, Skelettdrache)
5 Elixier
Ausrüstung: Schild der Maid, Lanze des Prinzen, Haken des Fischers, Axt der Walküre
Sphäre für Quest 2:
1x 2-Stern-Einheit (P.E.K.K.A., Mini-P.E.K.K.A., Mönch, Megaritter)
10 Elixier
Ausrüstung: Assassinenklinge, Juggernaut-Rüstung, Ranger-Armbrust, Superstar-Ring
Sphäre für Quest 3:
1x 3-Stern-Einheit (P.E.K.K.A., Mini-P.E.K.K.A., Mönch, Megaritter)
20 Elixier
Ausrüstung: Clanhorn, Waldflöte, Koboldlaute, Adel-Trompete, Untotentrommel
Alle Herrscherquests
Royale-König: Verliere 2/3/4 Runden in einem Spiel.
Geisterkaiserin: Kombiniere 3/15/50 Einheiten in einem Spiel.
Koboldkönigin: Erhalte durch die Kobold-Eigenschaft oder die passive Fähigkeit der Koboldkönigin 3/10/25 Kobolde.
Elixierdrache: Gewinne 2/3/5 Runden in Folge.
Kampfmaschine: Besiege mit Gebäuden 2/8/20 Einheiten in einem Spiel.
Abbildlegende: Besiege 2/6/18 Einheiten in einem Spiel.
Dolchherzogin: Gewinne 1/2/4 Runden in unter 8 Sekunden.
Großer Wächter: Wirke auf 3/10/25 Einheiten in einem Spiel Schilde.
Gruftkönigin: Beschwöre mit dem Grabstein 10/25/80 Einheiten in einem Spiel.
Neue Ausrüstung
Wie du vielleicht aus dem obigen Abschnitt herausgelesen hast, wird diese Saison neue Ausrüstung hinzugefügt! Sieh dir ihre Vorteile an:
Assassinenklinge
Zu Kampfbeginn: Die ausgerüstete Einheit springt zu den hinteren Einheiten des Gegners und erhält Bonus-Treffergeschwindigkeit, wenn sie Gegner besiegt.
Juggernaut-Rüstung
Zu Kampfbeginn: Die ausgerüstete Einheit gewährt sich selbst und Einheiten hinter ihr Immunität gegen Massenkontrolle.
Ranger-Armbrust
Zu Kampfbeginn: Die ausgerüstete Einheit erhält bis zu 20-mal mit jedem Treffer Bonus-Treffergeschwindigkeit.
Superstar-Ring
Zu Kampfbeginn: Die Fähigkeitsleiste der Einheit wird gefüllt und sie hat eine Chance von 50 %, die Fähigkeit nach dem Einsatz erneut einzusetzen. Dies kann bis zu 4-mal ausgelöst werden.
Clanhorn
Die ausgerüstete Einheit erhält die Clan-Eigenschaft.
Waldflöte
Die ausgerüstete Einheit erhält die Wald-Eigenschaft.
Koboldlaute
Die ausgerüstete Einheit erhält die Kobold-Eigenschaft.
Adel-Trompete
Die ausgerüstete Einheit erhält die Adel-Eigenschaft.
Untotentrommel
Die ausgerüstete Einheit erhält die Untot-Eigenschaft.
Kartenpool
In dieser Saison machen einige altbekannte Einheiten ihr Kombotaktiken-Debüt und andere erleben ein Comeback – manche mit einem neuen Twist. Damit besteht der Pool insgesamt aus 34 Karten.
Neue Einheiten
Boss-Banditin
Boss
Sprintet zu Zielen, von denen sie 3 oder 4 Hexfelder entfernt ist, und fügt ihnen doppelten Schaden zu. Schnellt alle paar Treffer 3 Felder zurück.
Feuerwerkerin
Wald
Feuert ein Projektil ab, das beim Aufprall explodiert und Gegnern in einem kegelförmigen Bereich hinter dem Ziel Schaden zufügt. Alle paar Treffer wird sie 1 Hexfeld zurückgestoßen.
Koboldkäfig
Kobold
Wird der Koboldkäfig zerstört, stürmt ein Koboldkoloss in die Arena.
Magieschütze
Wald
Verschießt einen Magiepfeil, der alle paar Treffer auf das nächste Ziel innerhalb von 2 Hexfeldern weiterspringt.
Zurückkehrende und überarbeitete Einheiten
Bomber
Untot
Schleudert eine Bombe auf den nächststehenden Gegner und verursacht dabei Schaden in einem Radius von 2 Hexfeldern.
Megaritter
Boss
Springt und trifft wiederholt die größte Gegnergruppe. Das erzeugt Schaden und betäubt Gegner im Hexradius 2 Sekunden lang.
Mini-P.E.K.K.A. 🔄
Boss
Bereitet alle paar Treffer einen Pfannkuchen zu, der den Level eines zufälligen Verbündeten erhöht.
Skelettdrache 🔄
Untot
Verursacht Schaden in einem Radius von 2 Hexfeldern. Zu Kampfbeginn: Absorbiert 10/20/40/80 % der TP und des Schadens von angrenzenden Verbündeten.
Skelettkönig 🔄
Untot
Fügt Gegnern in einem kegelförmigen Bereich Schaden zu und beschwört ein Skelett, wenn das Ziel innerhalb von 2 Sekunden nach einem seiner Treffer besiegt wird.
Speerkobolde
Kobold
Schleudert Speere, die mit solch beeindruckender Reichweite durch den Wind surren, dass er nicht einmal eine Rüstung benötigt.
Saison-9-Einheiten und -Eigenschaften
Wie im Abschnitt zu Einheiten erwähnt, umfasst der Pool in dieser Saison 34 Einheiten, aber neben der aktualisierten Aufstellung gibt es noch einige weitere Änderungen!
Nur 25 Einheiten erscheinen im Kampf-Hauptpool. Die restlichen 9 sind ausschließlich über Questsphären erhältlich, was deinen Kämpfen zusätzliche Würze verleiht. Die Questsphären-Einheiten sind im obigen Bild markiert.
Außerdem haben diese Saison alle Einheiten nur eine Eigenschaft anstatt mehrere.
Neue Eigenschaften
Wald
Die Wald-Einheit mit den niedrigsten prozentualen TP erhält alle paar Sekunden 2,5 Sekunden lang Unsichtbarkeit und Bonus-Treffergeschwindigkeit.
Boss
Exklusiv über Sphären: Bosse erhalten Bonusschaden und -TP.
Überarbeitete Eigenschaften
Clan
Clan-Einheiten erhalten Bonus-TP und die stärkste von ihnen erhält Bonus-Treffergeschwindigkeit.
Adel
Adel-Einheiten erhalten Bonusschaden und erleiden weniger Schaden.
Kobold
Gewährt eine Sphäre mit einem zufälligen Kobold. Bei komplett aktivierter Eigenschaft erscheinen mehrere Kobolde pro Runde!
Untot
Mit jedem besiegten Verbündeten steigern sich TP und Schaden aller Untoten für den Rest des Spiels.
Saison-9-Modifikatoren
Neue Modifikatoren
Letzter Überlebender (Bronze II)
Zu Kampfbeginn: Immer mehr Felder werden mit Gift bedeckt, wodurch Einheiten auf diesen Feldern Schaden über Zeit erleiden.
Sphärenparadies (Bronze III)
Beginne mit 1 Sphäre. Jedes Mal, wenn ein Spieler ausscheidet, erhalten alle anderen Spieler 1 Sphäre.
Abgrundfeld (Bronze III)
Zu Kampfbeginn: Tritt eine Einheit auf dieses Feld, wird sie sofort besiegt und das Feld verschwindet.
Fluchfeld (Silber I)
Zu Kampfbeginn: Die Einheit auf dem Feld verliert mit der Zeit TP und explodiert, wenn sie besiegt wird. Dadurch verursacht sie Flächenschaden, der von ihren maximalen TP abhängt.
Minenfeld (Silber I)
Zu Kampfbeginn: Das Minenfeld explodiert nach 5 Sekunden und fügt Einheiten in der Nähe Flächenschaden zu.
Koboldschatz (Silber II)
Zu Kampfbeginn: Auf beiden Seiten erscheinen Koboldschätze. Zerstöre den des Gegners, um eine Sphäre zu erhalten!
Wurmlochfeld (Silber II)
Zu Kampfbeginn: Die Einheit auf dem Feld teleportiert sich zum Wurmlochfeld des Gegners.
Nur ein Leben (Silber III)
Du erhältst +2 Elixier pro Runde. Einheiten stellen zwischen Runden keine TP wieder her und verschwinden, wenn sie besiegt werden.
Unsichtbarkeitsfeld (Silber III)
Zu Kampfbeginn: Die Einheit auf dem Feld wird 5 Sekunden lang unsichtbar.
Lang lebe der König (Gold I)
Beschütze die Königsattrappe! Wird sie besiegt, verlierst du die Runde.
Ausgleich (Gold II)
Alle Einheiten kosten 3 Elixier.
Battle Royale (Gold III)
Platzierungsphase: Von Runde zu Runde werden immer mehr Felder giftig. Einheiten auf diesen Feldern erleiden Schaden über Zeit.