Ein großes Update bahnt sich an – und das gilt auch für Kombotaktiken! In diesem Update kannst du neben Inhalten für die ganze Saison auch neue Features, Änderungen an der Spielart und Verbesserungen erwarten.

Saison 9 läuft vom 26. Mai bis 13. Juli, also mach dich bereit!

Hier ist eine Übersicht über alles, was dich erwartet:

Neue Herrscherin: Gruftkönigin

Herrscherquests

Neue Ausrüstung

Kartenpool (einschließlich neuer und überarbeiteter Einheiten!)

Neue Modifikatoren