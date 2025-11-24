Neuer Monat, neue Kombotaktiken! Beherrsche nach dem Update am 24. November in dieser Festtagssaison deine Gegner mit der Kampfmaschine, Gebäudemodifikatoren und drei taffen neuen Einheiten – während sechs andere fürs Erste verschwinden. Es gibt auch neue Eigenschaften, Skins und Funktionen zum Ausprobieren.

Legen wir los, bevor wir noch eingeschneit werden!

Neuer Herrscher