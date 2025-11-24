KOMBOTAKTIKEN-UPDATE: DEZEMBER 2025
Neuer Monat, neue Kombotaktiken! Beherrsche nach dem Update am 24. November in dieser Festtagssaison deine Gegner mit der Kampfmaschine, Gebäudemodifikatoren und drei taffen neuen Einheiten – während sechs andere fürs Erste verschwinden. Es gibt auch neue Eigenschaften, Skins und Funktionen zum Ausprobieren.
Legen wir los, bevor wir noch eingeschneit werden!
Neuer Herrscher
Kampfmaschine
Fähigkeit: Gebäudemeister – Bringt in den Runden 1/3/5/8 ein zufälliges 1/2/3/4-Stern(e)-Gebäude in den Kampf, aber -1 Teamgröße.
Der Meisterbauarbeiter hat seine herausragendste Erfindung über das Meer in die Kombotaktiken-Arena von Clash Royale verschifft!
SKINS
Sammle auf dem Sternenstahlpfad Kampfmaschine-Karten, um zwei Gratisskins freizuschalten. Außerdem ist auf dem Levelaufstiegs-Belohnungspfad ein Herrscherkonfetti verfügbar:
Zebraholzmaschine
Blaupausenmaschine
Flammende Bombe (Konfetti)
Die Schmiedemaschine wird im Kombotaktiken-Shop zu kaufen sein. Der Kauf dieses Skins schaltet auch die Kampfmaschine frei, falls du sie noch nicht über den Sternenstahlpfad freigeschaltet hast!
Der Royale-König macht sich auch für die Festzeit bereit! Der Santakönig-Skin wird mit Juwelen erhältlich sein!
NEW TROOPS
As some may say, new is always better! Welcome these new troops to the Merge Tactics Arena!
2-ELIXIR TROOPS
Mini-P.E.K.K.A.
P.E.K.K.A. und Brutalon
Ein leicht gepanzerter Kämpfer, der heftig zuschlägt und eine Schwäche für Pfannkuchen hat.
Königsriese
Riese und Ranger
Ein langsamer, zäher Ranger, dessen Krone schwerer ist als seine Kanone.
5-ELIXIER-EINHEITEN
Mönch
Ass und Superstar
Erzeugt einen Schild, der Schaden auf den Angreifer zurückwirft und den Mönch alle paar Treffer einige Sekunden lang heilt.
ÄNDERUNGEN BEI EINHEITEN
Alte Einheiten raus und neue rein! Die folgenden Einheiten haben alles gegeben und gönnen sich eine wohlverdiente Auszeit:
Bogenschützin
Bomber
Ritter
Drachenbaby
Elektromagier
Riesenskelett
Änderungen bei Einheiten-Eigenschaften
Bogenschützen-Königin: Rächer → Ranger
Elektroriese
Elektrisch → Riese
Rächer → Superstar
Koboldmaschine: Juggernaut → Brutalon
Musketierin: Blaster → Superstar
P.E.K.K.A.
Ass → P.E.K.K.A.
Rächer → Koloss
Prinzessin: Ranger → Blaster
Skelettkönig: Juggernaut → Brutalon
Walküre: Juggernaut → Brutalon
Hexe: Rächer → Superstar
Magier
Feuer → Clan
Zauberer → Blaster
Sieh dir unten die neuen Infos zu den Eigenschaften an!
NEUE EIGENSCHAFTEN
Es ist Zeit, ganz neue Fähigkeiten zu lernen!
Riese
(Königsriese, Elektroriese)
Riesen erleiden weniger Schaden. Bei ihrer übermäßigen Größe ist das nur natürlich!
2 Einheiten: -40 %
P.E.K.K.A.
(Mini-P.E.K.K.A., P.E.K.K.A.)
Diese Eigenschaft erlaubt es Einheiten, zusätzlichen Schaden zu verursachen. Außerdem heilen sie sich auf magische Weise, nachdem sie eine Einheit besiegt haben!
2 Einheiten: +30 % Schaden, Heilung um 30 % der max. TP
Brutalon
(Mini-P.E.K.K.A., Walküre, Koboldmaschine, Skelettkönig)
Brutalons erhalten Bonus-Treffergeschwindigkeit und markieren Gegner bei jedem Treffer. Das Ziel verliert TP, nachdem es viermal markiert wurde.
2 Einheiten: +30 %, -20 % der max. TP
4 Einheiten: +60 %, -40 % der max. TP
Superstar
(Musketierin, Elektroriese, Hexe, Mönch)
Zu Kampfbeginn: Die Fähigkeitsleiste des Superstars ist teilweise gefüllt. 50%ige Chance, die Fähigkeit nach dem Einsatz erneut einzusetzen.
2 Einheiten: 1/3
4 Einheiten: 2/3
Von den folgenden Eigenschaften verabschieden wir uns vorübergehend:
Rächer
Elektrisch
Feuer
Juggernaut
Zauberer
NEUE MODIFIKATOREN
Kombotaktiken hat die mutige Entscheidung getroffen, eine neue Art von Modifikator einzuführen: Gebäude! Gebäude-Modifikatoren fügen deiner Bank ein Gebäude hinzu, das du dann aufs Schlachtfeld bringen kannst. Allerdings können sich Gebäude im Gegensatz zu anderen Einheiten in Kombotaktiken nicht mehr bewegen, nachdem sie eine Runde lang im Kampf waren!
Gebäude funktionieren so wie andere Einheiten. Sie haben bestimmte Werte im Hinblick auf Reichweite, Schaden und TP. Es bestehen jedoch Unterschiede zu ihren Trophäenpfad-Versionen:
Ihr Kartenlevel in deiner Sammlung hat keine Auswirkungen auf sie.
Sie verlieren nicht im Laufe der Zeit TP, sondern nur, wenn sie angegriffen werden.
Sie verbrauchen keinen Teamgrößen-Platz und haben keinen Einfluss auf den TP-Abzug von Herrschern am Ende einer Runde.
Dezembersaison-Modifikatoren
Gebäude: Elixiersammler (Bronze II)
Der allseits beliebte Elixiersammler. Jetzt generiert er Goldenes Elixier! Bewege ihn auf das Schlachtfeld und lass ihn seine Magie wirken! Es besteht kein Grund mehr, ihn zu verkaufen.
Gebäude: Tesla (Silber I)
Fügt Gegnern in der Nähe Schaden zu und erscheint nur, wenn sich einer in Reichweite befindet.
Gebäude: X-Bogen (Silber III)
Braucht eine Weile zum Aufladen, aber feuert schnell auf den Gegner mit den niedrigsten TP, sobald er bereit ist.
Gebäude: Minenwerfer (Gold II)
Fügt als Fernkampf-Gebäude nur dem am weitesten entfernten Gegner Schaden zu.
Gebäude: Infernoturm (Diamant)
Schaden erhöht sich im Laufe der Zeit, wenn dasselbe Ziel angegriffen wird.
Im Januar werden auf dem Sternenstahlpfad weitere neue Modifikatoren hinzukommen!
WEITERE ÄNDERUNGEN UND VERBESSERUNGEN
Wir haben die Community gehört und stimmen zu! Hier sind die neuen Ergänzungen für Kombotaktiken, auf die alle gewartet haben!
Emotes: Hat es dich in den Fingern gejuckt, deinen ersten Platz zu feiern oder dem Zweitplatzierten zu einem guten Kampf zu gratulieren? Jetzt kannst du in Kombotaktiken Emotes benutzen, um dich auszudrücken!
Kampfstatistiken: Indem du unten links auf das Symbol unter der Emote-Schaltfläche tippst, kannst du die Kampfstatistiken aufrufen. Sie werden jede Runde für dich und deinen Gegner in Echtzeit erstellt. Sieh dir genau an, wie es etwa um deinen verursachten Schaden, erlittenen Schaden und deine gewirkte Heilung bestellt ist.
Hinein-/Herauszoomen: Du kannst nun deine Ansicht in Kombotaktiken anpassen, um dein Schlachtfeld und deine Einheitenstatistiken besser im Blick behalten zu können!
Du kannst jetzt im Reiter „Sammlung“ Herrscherskins nach Herrscher oder Seltenheit sortieren.
Wir freuen uns immer über deine Gedanken zu neuen Inhalten und Features, also teile uns doch auf Discord oder Reddit mit, was du über die Geschehnisse in Clash Royale denkst!
Kombiniere und herrsche!
Dein Clash Royale-Team