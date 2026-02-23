KOMBOTAKTIKEN-UPDATE: SAISON 7
In diesem Artikel erfährst du alles, was du über das kommende Kombotaktiken-Update wissen musst!
Neue Struktur von Saisons
Gruppen erstellen und mit Freunden spielen
Neue Herrscherin: Dolchherzogin
Neue Einheiten und Eigenschaften
Neue Ausrüstungsmodifikatoren
Weitere Änderungen und Verbesserungen
Legen wir los!
NEUE STRUKTUR VON SAISONS
Kamen dir Saisons ein wenig zu kurz vor? Nun, darum brauchst du dich nun nicht mehr zu sorgen!
Zukünftig werden Kombotaktiken-Saisons 6 bis 7 Wochen laufen. Durch die entspannteren Intervalle werden sich deine Siege noch belohnender anfühlen, du hast mehr Chancen, Herrscherkarten zu verdienen, und mehr Zeit, einen Platz auf der Rangliste zu ergattern.
Diese Saison läuft vom 23. Februar bis zum 13. April!
MIT FREUNDEN SPIELEN
Hat etwa keiner Lust, in die Gruppe zu kommen?
Trommle deine Freunde zusammen und lade sie ein, Kombotaktiken mit dir zu spielen! Gruppenersteller können Freunde in ihre Gruppe einladen oder sie entfernen, falls das Zusammenspiel nicht reibungslos läuft.
Wenn du mit einem weiteren Gruppenmitglied spielst, könnt ihr beide Sternenstahl und Kampfbelohnungen erhalten. Es wird euch aber nicht angezeigt, gegen wen ihr als Nächstes spielt, damit alles fair bleibt.
Dein Rang wirkt sich auch auf deine Gruppenmitglieder aus! Wenn du mit einem weiteren Gruppenmitglied spielst und dein Freund in einer höheren oder niedrigeren Liga ist, kann es vorkommen, dass ihr in Kämpfen unterschiedlich viel Sternenstahl erhaltet/verliert.
Falls ein Spieler gewinnt und der andere verliert, kann das dazu führen, dass der Zugewinn und Verlust von Sternenstahl sich gegenseitig aufwiegen. Für deine täglichen Kampfbelohnungen kommt es darauf an, welche Platzierung du selbst im Kampf erreichst – so als würdest du alleine spielen.
Der hinzugewonnene/verlorene Sternenstahl ist von der jeweiligen Liga jedes Spielers sowie der Sternenstahl-Differenz zwischen den Spielern abhängig. In der Tabelle unten erfährst du Genaueres.
|Platzierung im Kampf
|Sternenstahl-Verteilung pro Spieler
|1. und 2.
|Beide bekommen den Sternenstahl für den 1. Platz
|1. und 3.
|0 (es wiegt sich gegenseitig auf)
|1. und 4.
|1.: 04.: Sternenstahl-Verlust
|2. und 3.
|0 (es wiegt sich gegenseitig auf)
|2. und 4.
|2.: 04.: Sternenstahl-Verlust
|3. und 4.
|Beide verlieren Sternenstahl nach Platzierung
Das Spielen in einer Gruppe mit drei oder vier Spielern zählt als Testspiel, bei dem keine Sternenstahl- oder Kampfbelohnungen zu holen sind. Das bietet dir eine fantastische Möglichkeit, gemeinsam mit Freunden neue Einheiten, Eigenschaften und Strategien auszuprobieren!
NEUE HERRSCHERIN
Dolchherzogin
Sternenstahl-Voraussetzung: 1600
Fähigkeit: Dolchspende – Bringt dir einen Dolch, mit dem du eine beliebige Einheit ausrüsten kannst.
Bezwinge deine Gegner mit der edelsten Dame im Spiel! Glücklicherweise war die Herzogin großzügig genug, dir einen Dolch für eine deiner Einheiten zu spendieren! Ziehe die Dolch-Ausrüstung von unter der Bank auf eine deiner Einheiten, um dieser zusätzliche Reichweite und Treffergeschwindigkeit zu verleihen.
Mehr Informationen zu Ausrüstung und ihrer Funktionsweise findest du im Abschnitt zu den Modifikatoren im März weiter unten.
Herrscher-Belohnungspfad
Sammle auf dem Sternenstahlpfad Dolchherzogin-Karten, um zwei Gratisskins freizuschalten. Außerdem ist auf dem Levelaufstiegs-Belohnungspfad ein Herrscherkonfetti verfügbar:
Getarnte Herzogin
Kühne Klingen
Herzogin der Herzen
Mehr Skins
Die Kristallisierte Herzogin und ihr Kristallkampf-Konfetti werden im Kombotaktiken-Shop für Herrscherskins zu kaufen sein.
Mit dieser blendenden Kombo werden deine Siege epischer denn je! Durch den Kauf des Skins wird auch die Dolchherzogin freigeschaltet, sodass du dich direkt mit ihr in den Kampf stürzen kannst.
Die Koboldkönigin ist mit einem steinharten Look zurück! Du kannst dir ihren versteinernden neuen Schlangenkönigin-Skin und ihr Schlängelschreck-Konfetti im Kombotaktiken-Shop holen.
Auch die Geisterkaiserin verbleibt auf dem Sternenstahlpfad, damit du mehr ihrer Herrscherkarten sammeln kannst!
EINHEITEN
Du hast sie bereits über den Trophäenpfad kennen und lieben gelernt, also begrüße die folgenden Neuzugänge bei Kombotaktiken!
Neue 3-Elixier-Einheiten
Riese
Titan und Superstar
Alle paar Sekunden schleudert er den nächststehenden Gegner fort und verursacht dadurch Schaden, der von den maximalen TP des Ziels abhängt.
Koboldvernichter
Kobold und Krieger
Er stürmt zum Gegner mit den niedrigsten TP. Verliert er 50 % seiner TP, explodiert er und richtet dadurch Flächenschaden an.
Einheiten und Eigenschaften in Saison 7
Diese Saison gibt es 22 Einheiten. Schauen wir mal, wer sonst noch dabei ist!
Im Folgenden erfährst du alles zu den neuen Eigenschaften!
EIGENSCHAFTEN
Neue Eigenschaften
Es ist Zeit, ganz neue Fähigkeiten zu lernen!
Drache
Skelettdrache, Drachenbaby
Drachen erleiden weniger Schaden von Nahkampfeinheiten und fügen ihnen mehr Schaden zu.
2 Einheiten: -50 % erlittener Schaden, +50 % Schaden
Beeinträchtiger
Magier, Hexe
Beeinträchtiger verfügen bei jedem Treffer über eine Chance von 40 %, die Treffergeschwindigkeit und das Bewegungstempo von Gegnern 3 Sekunden lang zu verringern.
2 Einheiten: -30 % Treffergeschwindigkeit und Bewegungstempo
Schütze
Bogenschütze, Blasrohrkobold, Musketierin, Königsriese
Schützen erhalten +1 Reichweite und fügen 4+ Felder entfernten Zielen Bonusschaden zu.
2 Einheiten: +30 % Schaden
4 Einheiten: +60 % Schaden
Tank
Ritter, Walküre, Riesenskelett, Mönch
Tanks heilen sich schnell, wenn ihre TP unter 50 % fallen.
2 Einheiten: +40 % der max. TP
4 Einheiten: +80 % der max. TP
Krieger
Barbar, Koboldvernichter, Prinz, Skelettkönig
Krieger erhalten Bonusschaden und -Treffergeschwindigkeit (8 Sek. nach Beginn des Kampfs).
2 Einheiten: +30 % Schaden, +30 % Treffergeschwindigkeit
4 Einheiten: +60 % Schaden, +60 % Treffergeschwindigkeit
Entfernte Eigenschaften
Von den folgenden Eigenschaften verabschieden wir uns vorübergehend:
Blaster
Koloss
Brutalon
P.E.K.K.A.
Ranger
Änderungen an Eigenschaften
Machen wir mal reinen Tisch!
Riesen heißen jetzt Titanen.
Die Feuereigenschaft ist in veränderter Form zurück.
Bei Einheiten mit der Feuereigenschaft und Titanen bekommt jetzt jede Einheit einzigartige Fähigkeiten! Hier die Details!
Feuer
Magier, Drachenbaby
Einheiten mit der Feuereigenschaft verfügen über besondere Effekte.
2 Einheiten:
Der Magier erhält bis zu 6-mal mit jeder Attacke mehr Bonusschaden.
Das Drachenbaby und Einheiten in seinem Umkreis erhalten Bonus-Angriffsgeschwindigkeit und -Bewegungstempo.
Titan
Riese, Königsriese
Titanen verfügen über besondere Effekte.
2 Einheiten:
Der Riese und Einheiten in seinem Umkreis erleiden weniger Schaden.
Der Königsriese und Einheiten in seinem Umkreis verursachen mehr Schaden.
MODIFIKATOREN IM MÄRZ
Neue Ausrüstungsmodifikatoren
Einheiten sind schon ziemlich cool, aber was wäre, wenn du ihnen noch mehr Kraft verleihen könntest? Um genau das herauszufinden, wurden Ausrüstungsmodifikatoren auf dem Sternenstahlpfad hinzugefügt! Zu Beginn jedes Kampfes erscheint eine Ausrüstung unter deiner Bank. Ziehe sie auf eine beliebige Einheit, um dieser mehr Stärke zu verleihen!
Ebenso wie Einheiten halten Ausrüstungsstücke nur eine bestimmte Anzahl an Treffern aus, bevor sie aus dem Kampf ausscheiden. Jedes Stück verfügt über eine bestimmte Haltbarkeit. Je nach Ausrüstung kann die ausgerüstete Einheit damit eine bestimmte Anzahl an Treffern austeilen oder einstecken.
Wenn du dich nicht entscheiden kannst, wem der Gegenstand am meisten nützen würde, wird er automatisch zugewiesen. Er geht dann an die Einheit mit dem höchsten Kombolevel oder bei Gleichstand an diejenige mit dem höchsten Angriffsschaden. Du kannst Ausrüstung auch während der Vorbereitungsphase neu zuweisen. Um Ausrüstung zu entfernen, tippe einfach auf die Einheit und dann auf die Schaltfläche „Ablegen“. Daraufhin kannst du sie auf eine andere Einheit ziehen.
Nicht vergessen! Der Dolch der Dolchherzogin zählt auch als Ausrüstung und Einheiten haben nur genug Kraft, um jeweils ein Ausrüstungsstück anzulegen.
Ausrüstung: Axt der Walküre (Bronze III)
Die mit dieser Ausrüstung versehene Einheit verursacht Flächenschaden, bis die Axt bricht (5 Treffer).
Ausrüstung: Haken des Fischers (Silber II)
Die mit dieser Ausrüstung versehene Einheit zieht den am weitesten entfernten Gegner 4 Felder heran, bis der Haken bricht (1 Treffer).
Ausrüstung: Lanze des Prinzen (Gold II)
Die mit dieser Ausrüstung versehene Einheit stößt das Ziel 2 Felder zurück, bis die Lanze bricht (3 Treffer).
Ausrüstung: Schild der Maid (Gold III)
Die mit dieser Ausrüstung versehene Einheit ist immun gegen Schaden, bis der Schild bricht (5 erlittene Treffer).
In der nächsten Saison werden auf dem Sternenstahlpfad weitere neue Modifikatoren hinzukommen!
WEITERE ÄNDERUNGEN UND VERBESSERUNGEN
Hier sind die neuen Verbesserungen für Kombotaktiken, auf die alle gewartet haben!
Der Sammlungslevel jeder Einheit wird im Kampf bei ihrer TP-Leiste angezeigt.
Während der Kampfphase wird der Kombolevel von Einheiten auf der Bank angezeigt.
Die Abbildlegende bekommt einen Indikator dafür, wie viele Gegner das Abbild noch ausschalten muss, bevor es den nächsten Level erreicht.
Überschüssige Herrscherkarten werden in Kristalle umgewandelt. 1 Herrscherkarte wird in 480 Kristalle umgewandelt!
Kartenboosts wirken sich auf Einheiten in Kombotaktiken aus.
Der Kronenrausch findet bei Kämpfen in Kombotaktiken Anwendung.
Wir freuen uns immer über deine Gedanken zu neuen Inhalten und Features, also teile uns doch im Discord oder auf Reddit mit, was du über die Geschehnisse in Clash Royale denkst!
Kombiniere und herrsche!
Dein Clash Royale-Team