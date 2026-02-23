In diesem Artikel erfährst du alles, was du über das kommende Kombotaktiken-Update wissen musst!

Neue Struktur von Saisons

Gruppen erstellen und mit Freunden spielen

Neue Herrscherin: Dolchherzogin

Neue Einheiten und Eigenschaften

Neue Ausrüstungsmodifikatoren

Weitere Änderungen und Verbesserungen

Legen wir los!

NEUE STRUKTUR VON SAISONS

Kamen dir Saisons ein wenig zu kurz vor? Nun, darum brauchst du dich nun nicht mehr zu sorgen!

Zukünftig werden Kombotaktiken-Saisons 6 bis 7 Wochen laufen. Durch die entspannteren Intervalle werden sich deine Siege noch belohnender anfühlen, du hast mehr Chancen, Herrscherkarten zu verdienen, und mehr Zeit, einen Platz auf der Rangliste zu ergattern.

Diese Saison läuft vom 23. Februar bis zum 13. April!

MIT FREUNDEN SPIELEN

Hat etwa keiner Lust, in die Gruppe zu kommen?

Trommle deine Freunde zusammen und lade sie ein, Kombotaktiken mit dir zu spielen! Gruppenersteller können Freunde in ihre Gruppe einladen oder sie entfernen, falls das Zusammenspiel nicht reibungslos läuft.

Wenn du mit einem weiteren Gruppenmitglied spielst, könnt ihr beide Sternenstahl und Kampfbelohnungen erhalten. Es wird euch aber nicht angezeigt, gegen wen ihr als Nächstes spielt, damit alles fair bleibt.

Dein Rang wirkt sich auch auf deine Gruppenmitglieder aus! Wenn du mit einem weiteren Gruppenmitglied spielst und dein Freund in einer höheren oder niedrigeren Liga ist, kann es vorkommen, dass ihr in Kämpfen unterschiedlich viel Sternenstahl erhaltet/verliert.

Falls ein Spieler gewinnt und der andere verliert, kann das dazu führen, dass der Zugewinn und Verlust von Sternenstahl sich gegenseitig aufwiegen. Für deine täglichen Kampfbelohnungen kommt es darauf an, welche Platzierung du selbst im Kampf erreichst – so als würdest du alleine spielen.

Der hinzugewonnene/verlorene Sternenstahl ist von der jeweiligen Liga jedes Spielers sowie der Sternenstahl-Differenz zwischen den Spielern abhängig. In der Tabelle unten erfährst du Genaueres.

Platzierung im Kampf Sternenstahl-Verteilung pro Spieler 1. und 2. Beide bekommen den Sternenstahl für den 1. Platz 1. und 3. 0 (es wiegt sich gegenseitig auf) 1. und 4. 1.: 04.: Sternenstahl-Verlust 2. und 3. 0 (es wiegt sich gegenseitig auf) 2. und 4. 2.: 04.: Sternenstahl-Verlust 3. und 4. Beide verlieren Sternenstahl nach Platzierung

Das Spielen in einer Gruppe mit drei oder vier Spielern zählt als Testspiel, bei dem keine Sternenstahl- oder Kampfbelohnungen zu holen sind. Das bietet dir eine fantastische Möglichkeit, gemeinsam mit Freunden neue Einheiten, Eigenschaften und Strategien auszuprobieren!