Diese Truhe gibt es in Seltenheitsgraden von 2- bis 5-Sterne und sie lässt dich nicht nur aus Karten wählen, sondern auch aus einer Reihe von Ressourcen und Designgegenständen. Jeder Seltenheitsgrad verfügt über seinen eigenen Belohnungspool, der je nach Level der Truhe unterschiedliche Belohnungen von verschiedenem Umfang bietet:

2-Sterne : Gewöhnliche, seltene und epische Karten, epische Turmtruppen, Gold, Juwelen und Kampfbanner.

3-Sterne : Karten aller Seltenheitsgrade, epische und legendäre Turmtruppen, Gold, Juwelen und Emotes.

4- und 5-Sterne: Karten aller Seltenheitsgrade, Joker aller Seltenheitsgrade, epische und legendäre Turmtruppen, Entwicklungsfragmente, Juwelen und Turmskins.

Du kannst eine Auswahltruhe als erste Belohnung in deinen täglichen Kampfbelohnungen finden.

Die Auswahltruhe ist zwar exklusiv für diese Saison, aber sie kann in kommenden Saisons oder bei zukünftigen Ereignissen zurückkehren.

Willst du mehr darüber wissen, wie die Auswahltruhen und ihre Belohnungen funktionieren? Dann wirf einen Blick in den Artikel Alles zu Erscheinungsraten!

SPIELMODUS

C.H.A.O.S.: 6. Juli bis 3. August

Der C.H.A.O.S.-Modus ist mit neuen Grafiken, Karten und Modifikatoren zurück! Mach dich auf wöchentliche Überraschungen gefasst, wenn 15 Einheiten zum ersten Mal in den Pool kommen, während andere herausgenommen werden.

In den ersten drei Wochen der Saison werden sich jeden Montag Karten verabschieden, um Platz für Neuankömmlinge zu machen. Der Kartenpool wird die Saison hindurch weiterhin 50 Karten umfassen.

Einheiten wie der Ronin, der Elektroriese, die Drei Musketierinnen und viele mehr sind jetzt Teil der C.H.A.O.S.-Story und bereit, in der Arena Unheil anzurichten.

Während einige der Einheiten ihre Modifikatoren behalten haben, dürfen sich andere über frische Fähigkeiten freuen, die zweifellos für Abwechslung sorgen werden.

Und als ob das noch nicht genug wäre, wartet am Ende der Saison noch eine kompetitive Liga.

Oh, und es gibt noch ein S.U.P.E.R.G.E.H.E.I.M.-Abzeichen zu sammeln! Viel Glück bei der Suche ... Du wirst es brauchen.

ALBUM-EREIGNIS

Der wandernde Krieger

Der Ronin kommt mit mehr als nur beeindruckenden Schwertfähigkeiten in die Arena. Er hat auch eine Geschichte zu erzählen!

Das Album-Ereignis des Ronin folgt seiner Entwicklung zum größten Schwertmeister in der Arena.

Das Ganze läuft wie bei früheren Album-Ereignissen: Sammle Ausschnitte, vervollständige Szenen und schalte Belohnungen frei. Schließe das komplette Album ab, um die legendäre Reise des Ronin zu enthüllen, und verdiene 15 Ronin-Karten sowie 2 thematisch passende Designgegenstände.

Es gibt unterschiedliche Arten von Ausschnitten und sie verfügen über verschiedene Seltenheitsgrade. Einige gehören zu bestimmten Szenen und manche sind schwieriger zu finden als andere.

Ausschnitte gibt es in gewöhnlichem, seltenem, epischem und legendärem Seltenheitsgrad, und du kannst sie als tägliche Kampfbelohnungen (bis zu drei pro Tag), durch Ereignisse oder im Shop erhalten.

Wenn du einen Ausschnitt bekommst, den du bereits hast, zählt das als Duplikat. Du kannst sechs Duplikate gegen einen einzigartigen Ausschnitt tauschen. Das ist ein Ausschnitt, den du noch nicht besitzt.

Für jeden Seltenheitsgrad der Ausschnitte gibt es unterschiedlich viele Duplikate.

Ausschnitt Duplikate Gewöhnlich 3 Selten 3 Episch 4 Legendär 4

Zusätzliche Ausschnitte, die du nach Vervollständigung des Albums sammelst, werden in Bonusbelohnungen umgewandelt.

Dieses Ereignis ist ab Arena 3 verfügbar.

GLOBALES TURNIER

Nur das Nötigste

Keine Entwicklungen, keine Helden, keine Champions. Nur du, dein Deck und die Fähigkeiten, die du gemeistert hast.