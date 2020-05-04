和Auk一样，CRSC第一赛季的亚军嗨尔本赛季也是稳扎稳打，中国大陆双子星携手直通半决赛。同样作为直邀天王之一，嗨尔本赛季依然发挥了自己的“优良传统”，在六周比赛中拿到了三个亚军，并且冒泡赛最差成绩也是前四，嗨子哥拥有超高的下限。虽然在最后一周踢馆被老队友门神踢走，但也许得到宝贵休息时间的嗨尔反而能因祸得福、做好冲冠的万全准备，用一个分量十足的亚洲冠军迎接CRL全球总决赛，嗨子哥已经准备好了。
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作为仅有的四位连续生存7周的选手，日本魔盒PANDORA的实力毋庸置疑。在接受直邀参赛后，PANDORA在7周的比赛里打出一条完整的抛物线，慢慢升至高位又逐渐一路下滑，表现并不是非常稳定。但作为踢馆选手心目中当之无愧的大魔王，PANDORA屡屡被挑战者们留到最后一位，足以从侧面反映出大家对他实力的忌惮，在最近接连错失几项冠军头衔后，PANDORA能否在CRSC总决赛上如愿以偿？让我们拭目以待！
NEUE ARENA
CRSC第一赛季涌现出来的中国香港新人小将Panda在本赛季更上一层楼！在首周踢馆赛杀进天王金字塔后，Panda在后续两周的比赛中均打进冒泡赛决赛，可惜两次都倒在了Lim l Endo的脚下，成为又一位无冕之王。虽然只生存了4周，但Panda的进步肉眼可见，不但招牌小费体系依然熟练，更多套卡组也被他开发出来，功夫熊猫身手愈发全面，两次战胜嗨尔足见其强大。不过屡屡遭遇断网法术的Panda，可得在总决赛前调试好网络哦~
BALANCEÄNDERUNGEN
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虽然也是从第一周一直生存到最后一周，但日本大神KK本赛季的表现很难说让自己满意。在头三周就排名下半区的情况下，KK在最后四周比赛更全部是冒泡赛一轮游，连续四周成为垫底天王，最终以最“经济实惠”的方式惊险晋级总决赛。不过虽然冒泡赛战绩不佳，但KK6胜0负的守擂战绩还是值得吹一波的，现在对KK而言最重要的就是赶紧找回状态，只要他能发挥出自己的真实水平，那冠军争夺战将变得更加激烈。
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来自中国大陆的年轻选手、前LGD战队的职业队员XYD在本赛季找回了自己，在第二周成功踢馆后，XYD凭借独到风骚的卡组和敢秀敢打的操作在天王金字塔连续存活三周，最终有惊无险地晋级到个人赛总决赛。而比起每周的战绩，XYD连弩体系、2.6速猪等留下的名场面更是深入人心，他的到来必将让总决赛的观赏性再上台阶。虽然只以第九的成绩勉强杀进总决赛，但任何低估XYD的对手都必将付出惨痛的代价。