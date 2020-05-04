来自中国大陆的年轻选手、前LGD战队的职业队员XYD在本赛季找回了自己，在第二周成功踢馆后，XYD凭借独到风骚的卡组和敢秀敢打的操作在天王金字塔连续存活三周，最终有惊无险地晋级到个人赛总决赛。而比起每周的战绩，XYD连弩体系、2.6速猪等留下的名场面更是深入人心，他的到来必将让总决赛的观赏性再上台阶。虽然只以第九的成绩勉强杀进总决赛，但任何低估XYD的对手都必将付出惨痛的代价。