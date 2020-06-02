在去年打出一个统治级别的赛季后，鲁本今年的整体状态依然保持得非常不错，CRL月赛冠军、三方赛事屡屡打进赛区决赛、瑞士轮11连胜都是鲁皇仍在巅峰的证明，战斗力依然是当世TOP5甚至TOP3级别。再加上鲁本自带的霸道气场和让人窒息的桥头“鲁本打法”，让我们相信他依然是今年冠军的有力争夺者。鲁本大帝能否再次登基？总决赛我们拭目以待。



好了，鲁本大帝的到来，标志着今年的总决赛32强介绍只剩最后的五虎上将，究竟是哪五位大神能力压鲁本呢？明天同一时间我们不见不散，又一位超级大帅哥即将登场！