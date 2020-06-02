Diese Saison werden wir einen Blick auf den Bombenturm, Prinz, Erdbeben und Königliche Luftpost werfen. Wir werden auch die Entsendungsdauer standardisieren! Mehr dazu weiter unten.
PRINZ
Trefferpunkte:
+3%
Was dich nicht umbringt, macht dich stärker! Für den Prinzentraum K.O. zu gehen machte den Prinzen nach dem Aufwachen nur noch härter (er hat auch seit einiger Zeit eine niedrige Siegquote).
BOMBENTURM
Lebensdauer:
35 Sek -> 25 Sek
作为一名真正的比赛型选手，鲁本并不以天梯作为主要拿分项，今年CRL八个赛季天梯只拿了66分，32强中也就比嗨子哥稍微高点。但鲁皇早已不需要通过天梯证明自己，八个赛季瑞士轮，鲁本一共4次成功突围，而且有过11连胜这样疯狂的神迹，四次双循环赛，鲁本一共3次杀进月度决赛，同样奉献了6连胜这样强势的表演，可以说只要鲁本找到感觉，剩下的就是疯狂的杀戮。
三次月度决赛之旅，鲁本二月决赛发挥一般，被Line和YUYA联手淘汰；五月决赛则是一路零封了Viiper、Light、Samuel三位总积分前5的选手，只可惜最后的决赛因为Light的“超时门”，鲁本直接不战而胜，我们没能等到2020和2021两届真神的正面对抗。六月决赛，鲁本先是惜败当月冠军Lucas掉进败者组，随后在败决不敌KK。总体来看，三次月度决赛之旅拿下一冠一季，鲁本依然有去年唯一大魔王的风采。
KÖNIGLICHE LUFTPOST
如果说你还在为CRL五月决赛没有看到鲁本和Light的皇城PK而遗憾，那今年的第三方赛事将彻底弥补这点。年初的BCC第二季，刚刚全球总决赛夺冠的鲁本有点歇大，仅拿到赛区第6未能晋级总决赛，但随后的三届大赛，好戏开始了。
Vorsicht! Die Königliche Luftpost kam erst vor wenigen Monaten in die Arena und ist zu einem der beliebtesten Zauber geworden. Die Karte leistet großartige Arbeit, ist aber ein wenig zu mächtig für ihre Kosten. Der Erscheinungsschaden wird reduziert, um die Anzahl der Treffer des Rekruten zu erhöhen, die nötig sind, um die Musketierin und den Magier zu besiegen.
ERDBEBEN
Verlangsamungseffekt
erhöht: 35%> 50%
Verlangsamung der Angriffsgeschwindigkeit von Einheiten
wurde entfernt
作为近几年全世界最强的CR选手之一，鲁本的卡池不需要任何怀疑，但凡卡池有点不足，他也打不出那么现象级的表现。今年CRL八个赛季，鲁本使用次数超过10次的核心也达到了12个，并且是均费低中高全部都有，地面推进、空军推进、自闭型、节奏型卡组无所不能。去年的全球总决赛上，鲁本天狗、矿炸、气球、墓园、野猪、家驹十八般武艺样样精通，最终变换N套卡组率队夺冠，真正的全盘无死角、卡组万花筒。
2019年7月，年轻的鲁本从西班牙豪门QUESO战队扬帆起航、开启璀璨职业生涯。两年的时间里，鲁本已经拿到了2020CRL秋季赛冠军、2020CRL全球总决赛冠军、2020CRL全球总决赛FMVP、2021CRL五月决赛冠军这些皇室战争天花板级别的荣誉，实现了个人荣誉和团队荣誉的大满贯，再加上其霸道强势的赛场表现力和出道以来夸张的单打胜率，妥妥的男主角剧本。有些人天生就要赢得一切，鲁本就是其中之一！
Bogenschützen
Kobolde
Speerkobolde
Koboldgang
Lakeien
Barbaren
Lakeienhorde
Rabauken
Wächter
Königsrekruten
Fledermäuse
Zappys
Mauerbrecher
Skelettdrachen
Drei Musketierinnen
Elitebarbaren
在去年打出一个统治级别的赛季后，鲁本今年的整体状态依然保持得非常不错，CRL月赛冠军、三方赛事屡屡打进赛区决赛、瑞士轮11连胜都是鲁皇仍在巅峰的证明，战斗力依然是当世TOP5甚至TOP3级别。再加上鲁本自带的霸道气场和让人窒息的桥头“鲁本打法”，让我们相信他依然是今年冠军的有力争夺者。鲁本大帝能否再次登基？总决赛我们拭目以待。
好了，鲁本大帝的到来，标志着今年的总决赛32强介绍只剩最后的五虎上将，究竟是哪五位大神能力压鲁本呢？明天同一时间我们不见不散，又一位超级大帅哥即将登场！
DIESE ÄNDERUNGEN SIND AB JETZT IM SPIEL AKTIV!