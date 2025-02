Der Tunnelgräber ist die wohl vielseitigste Karte im ganzen Spiel. Er ist eine primäre bzw. sekundäre Win-Condition und nimmt darüber hinaus verteidigende Einheiten aus dem Spiel. Das größte Problem mit ihm war, dass er in Matches auf hohem Niveau nahezu unentbehrlich wurde. In fortgeschrittenen Kämpfen in Herausforderungen sowie der Ultimativer-Champion-Liga war er mit einer spektakulär hohen Nutzungsrate von 42 % die am häufigsten auftauchende Karte – und hatte dabei noch eine hohe Siegesrate. Die Nutzungsrate der am zweithäufigsten eingesetzten Karte, dem Knallzauber, liegt bei 32 %.

Wir haben für den Tunnelgräber, ähnlich wie bei Zaubern, eine Verringerung des Schadens an Kronentürmen implementiert.

Vor einiger Zeit wurden Zauber geschwächt: statt 40 % verursachen sie nun 35 % Schaden an Türmen. Um Konsistenz zu wahren und den Tunnelgräber als Win-Condition zu schwächen, haben wir uns für dieselbe Schadensverringerung entschieden. Durch seine hohe Nutzungsrate und seine Vielseitigkeit wird er nach wie vor Teil des Metagames bleiben. Hoffentlich sorgen wir aber mit der Änderung dafür, dass er auf hohem Niveau kein absolutes Must-Have mehr darstellt, sondern zu einer besser ausgeglichenen Option in der Meta wird.