¿Qué implica esto y qué ocurrirá con las recompensas que no hayas reclamado? Aquí tienes un resumen de lo que pasará en las siguientes semanas:

El camino de duendes terminará el miércoles, 30 de octubre.

Se te recompensará con una insignia para conmemorar tu progreso.

¿Qué pasará con los bebés duende?

Se eliminarán los bebés duende de todos los cofres y de otras recompensas. Permanecerán en tu colección, pero, de momento, no estarán disponibles.

¿Y todo el oro que gastaste?

Te devolveremos todo el oro que invirtieras en mejorar los bebés duende, así como los comodines de élite.

Verás una cuenta atrás en el juego sobre el viaje de la reina duende antes de que este acabe; así sabrás cuánto tiempo tienes para jugar, progresar y conseguir las recompensas que desees.

Las cartas que se desbloquean en el viaje de la reina duende se moverán al camino de trofeos normal:

Demoledor duende: arena 12

Arbusto sospechoso: arena 13

Maldición duende: arena 14

Máquina duende: arena 15

Duendenstein: arena 18