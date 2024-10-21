Skip to content
Supercell logo
Hero Blogs Clashroyale
Back to Clash Royale News
21 oct 2024
Blog – Clash Royale

ACTUALIZACIÓN DEL VIAJE DE LA REINA DUENDE

El viaje de la reina duende llega a su fin.

¿Qué implica esto y qué ocurrirá con las recompensas que no hayas reclamado? Aquí tienes un resumen de lo que pasará en las siguientes semanas:

  • El camino de duendes terminará el miércoles, 30 de octubre.

  • Se te recompensará con una insignia para conmemorar tu progreso.

  • ¿Qué pasará con los bebés duende?

Se eliminarán los bebés duende de todos los cofres y de otras recompensas. Permanecerán en tu colección, pero, de momento, no estarán disponibles.

  • ¿Y todo el oro que gastaste?

Te devolveremos todo el oro que invirtieras en mejorar los bebés duende, así como los comodines de élite.

  • Verás una cuenta atrás en el juego sobre el viaje de la reina duende antes de que este acabe; así sabrás cuánto tiempo tienes para jugar, progresar y conseguir las recompensas que desees.

  • Las cartas que se desbloquean en el viaje de la reina duende se moverán al camino de trofeos normal:

Demoledor duende: arena 12

Arbusto sospechoso: arena 13

Maldición duende: arena 14

Máquina duende: arena 15

Duendenstein: arena 18