En la próxima actualización, vamos a realizar cambios en la cantidad de gemas que se obtienen como recompensa. Funcionará de la manera siguiente:

Actualización de las recompensas de las maestrías de la cartas: Cartas normales: se pasará de recibir 150 gemas a 100 gemas Cartas de campeones: se pasará de recibir 300 gemas a 100 gemas

Se moverán más de 2525 gemas de las recompensas de maestría de cartas al camino de trofeos.

Esto significa que habrá una cantidad total de gemas menor en el juego, pero se obtendrán más al jugar normalmente, sin tener que esperar a desbloquearlas mediante la obtención de maestrías. De este modo, creemos que las gemas llegarán a una mayor cantidad de jugadores.

Si quieres obtener gemas en las maestrías con los valores actuales, ¡es el momento de hacerlo!

Cuando la actualización se lance en junio, las recompensas de las maestrías tendrán los nuevos valores, y no daremos gemas de forma retroactiva por los niveles ya completados del camino de trofeos y de las maestrías.

Eso es todo por ahora, pero pronto anunciaremos más novedades, ¡así que no te las pierdas!

¡Nos vemos en la arena!

El equipo de Clash Royale