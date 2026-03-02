TODOS LOS DETALLES SOBRE LAS PROBABILIDADES DE APARICIÓN
Te damos la bienvenida al portal de información de las probabilidades de aparición de Clash Royale, donde encontrarás todo lo que necesitas saber sobre los segmentos, los cofres de la suerte, las cajas de evolución, las cajas de héroe, los cofres relámpago y los cofres del rey legendarios.
Ten en cuenta lo siguiente: Los cofres solo contienen cartas que ya hayas desbloqueado y las disponibles en tu arena actual o en las arenas inferiores.
¡Empecemos!
SEGMENTOS
Los segmentos son trozos de imagen que sirven para completar escenas en el evento del álbum. Los segmentos pueden tener distintas calidades, y cada una tiene sus propias probabilidades de aparición. Puedes encontrar más detalles sobre las probabilidades de aparición de cada tipo de segmento a continuación.
Hay dos tipos de segmentos:
Segmento aleatorio: obtienes 1 segmento aleatorio o duplicado.
Segmento único: garantiza 1 segmento nuevo (siempre que el álbum no se haya completado aún).
¿Qué ocurre con los duplicados?
Si recibes un segmento aleatorio que ya tienes, este se convierte en duplicado. Cada duplicado contribuye a la barra de progreso de segmentos únicos según su calidad:
|Segmento
|Duplicados
|Común
|3
|Especial
|4
|Épico
|5
|Legendario
|6
Cuando se llene la barra, recibirás un segmento único automáticamente. Y todo el progreso extra se mantiene, ¡así que no se pierde nada!
¿Qué ocurre cuando termino el álbum?
Puedes seguir reuniendo segmentos una vez que hayas completado el evento. ¡Estos segmentos se convertirán en recompensas adicionales aleatorias!
PROBABILIDADES DE APARICIÓN DE LOS SEGMENTOS DEL ÁLBUM DEL HÉROE LANZATRIPLES (MAYO, 2026)
PROBABILIDADES POR CALIDAD
|Calidad
|Probabilidad
|Común
|84,4 %
|Especial
|9,8 %
|Épico
|4,4 %
|Legendario
|1,3 %
PROBABILIDADES DE APARICIÓN DE SEGMENTOS ÚNICOS POR ESCENA
|Escena
|Segmento único
|Calidad del segmento
|Probabilidades de aparición de segmentos por calidad
|Probabilidades de aparición de segmentos en general
|¿Quién si no?
|1–9
|Común
|6,4 %
|6,08 %
|Rey de reyes
|10-17
|Común
|3,2 %
|3,04 %
|18
|Especial
|51,5 %
|2,03 %
|A dormir
|19–25
|Común
|1,6 %
|1,52 %
|26
|Especial
|25,8 %
|1,01 %
|27
|Épico
|59,5 %
|0,51 %
|Aerolínea de la arena
|28-33
|Común
|0,6 %
|0,61 %
|34
|Especial
|10,3 %
|0,41 %
|35
|Épico
|23,8 %
|0,2 %
|36
|Legendario
|62,5 %
|0,1 %
|Mamba morada
|37-41
|Común
|0,3 %
|0,3 %
|42-43
|Especial
|5,2 %
|0,2 %
|44
|Épico
|11,9 %
|0,1 %
|45
|Legendario
|31,3 %
|0,05 %
|La súplica del héroe
|46-49
|Común
|0,1 %
|0,06 %
|50-51
|Especial
|1 %
|0,04 %
|52-53
|Épico
|2,4 %
|0,02 %
|54
|Legendario
|6,3 %
|0,01 %
COFRES DE LA SUERTE
Los cofres de la suerte se pueden tocar un determinado número de veces y pueden contener oro, cartas y personalizaciones como recompensas, pero algunos también custodian recompensas específicas u ofrecen más toques.
Cofres de la suerte mágicos: cartas, oro, comodines, fragmentos de evolución y personalizaciones (4 toques)
Cofres de la suerte estándar: cartas y oro (3 toques).
Cofres de la suerte de temporada: cambian en función de la temática de la temporada. Conoce todos los detalles sobre los cofres de la suerte de temporada en la sección posterior a la de los cofres de la suerte normales.
Niveles de los cofres
Algunos cofres contienen recompensas en función de su nivel, y puedes consultar qué nivel has alcanzado en la pantalla de las recompensas de batalla diarias. Puedes ver tus niveles desde la pantalla de recompensas de batalla diarias. Los siguientes cofres ofrecen recompensas en función de su nivel:
Cofres de la suerte mágicos
Cofres de la suerte estándar
COFRES DE LA SUERTE MÁGICOS
Hay cinco calidades mejorables, que van de una estrella ⭐ a cinco ⭐⭐⭐⭐⭐. Mira a continuación todas las probabilidades para cada mejora y el tipo de recompensa:
Probabilidad de calidad según el tipo de cofre de la suerte mágico
|1 estrella
|2 estrellas
|3 estrellas
|4 estrellas
|5 estrellas
|Cofre de la suerte de 1 estrella
|31,64 %
|43,04 %
|20,25 %
|4,06 %
|1,01 %
|Cofre de la suerte de 2 estrellas
|33,36 %
|45,59 %
|19,71 %
|1,34 %
|Cofre de la suerte de 3 estrellas
|40,96 %
|56,97 %
|2,07 %
|Cofre de la suerte de 4 estrellas
|96 %
|4 %
|Cofre de la suerte de 5 estrellas
|100 %
Probabilidad de cada recompensa según la calidad final (cofres de nivel 13 o superiores)
|1 estrella
|2 estrellas
|3 estrellas
|4 estrellas
|5 estrellas
|Oro
|50 %
|38,46 %
|28,85 %
|Cartas comunes
|25,89 %
|20,11 %
|18,75 %
|16,44 %
|16,02 %
|Cartas especiales
|24,11 %
|18,72 %
|17,46 %
|15,3 %
|14,91 %
|Cartas épicas
|18,86 %
|17,59 %
|15,42 %
|15,02 %
|Cartas legendarias
|10,41 %
|9,12 %
|8,89 %
|Cartas de campeones
|3,1 %
|2,72 %
|2,65 %
|Comodines comunes
|8 %
|9 %
|Comodines especiales
|7,5 %
|8 %
|Comodines épicos
|7 %
|6,5 %
|Comodines legendarios
|6,5 %
|5,5 %
|Comodines de campeones
|6,5 %
|4 %
|Estandartes
|3,85 %
|Reacciones
|3,85 %
|Fragmentos de evolución
|5,5 %
|Evoluciones completas
|9,5 %
Nivel de cofres por arena
|Arena
|Nivel de cofres
|Arena 1
|Nivel 1
|Arena 2
|Nivel 2
|Arena 3
|Nivel 3
|Arena 4
|Nivel 4
|Arena 5
|Nivel 5
|Arena 6
|Nivel 6
|Arena 7
|Nivel 7
|Arena 8
|Nivel 8
|Arenas 9-10
|Nivel 9
|Arenas 11-12
|Nivel 10
|Arenas 13-15
|Nivel 11
|Arenas 16-18
|Nivel 12
|Arenas 19-21
|Nivel 13
|Arenas 22-24
|Nivel 14
|Arenas 25-27
|Nivel 15
|A partir de la arena 28
|Nivel 16
Requisitos de arena de cada tipo de recompensa
|Arena mínima
|Recompensas disponibles
|Arena 1
|OroCartas comunesCartas especiales
|Arena 2
|Comodines comunesComodines especiales
|Arena 3
|Fragmentos de evolución
|Arena 4
|EstandartesReacciones
|Arena 6
|Cartas épicasComodines épicos
|Arena 11
|Cartas legendariasComodines legendarios
|Arena 16
|Cartas de campeonesComodines de campeones
Cantidad de recompensas por calidad y tipo
|1 estrella
|Oro
|Cartas comunes aleatorias
|Cartas especiales aleatorias
|Cofre de nivel 1
|50
|2
|1
|Cofre de nivel 2
|75
|2
|1
|Cofre de nivel 3
|100
|3
|1
|Cofre de nivel 4
|125
|4
|1
|Cofre de nivel 5
|150
|5
|1
|Cofre de nivel 6
|200
|6
|1
|Cofre de nivel 7
|250
|8
|2
|Cofre de nivel 8
|325
|10
|2
|Cofre de nivel 9
|400
|13
|3
|Cofre de nivel 10
|500
|16
|3
|Cofre de nivel 11
|600
|19
|4
|Cofre de nivel 12
|700
|22
|4
|Cofre de nivel 13
|800
|25
|5
|Cofre de nivel 14
|900
|28
|6
|Cofre de nivel 15
|1000
|31
|6
|Cofre de nivel 16
|1100
|34
|7
|2 estrellas
|Oro
|Estandartes
|Cartas comunes aleatorias
|Cartas especiales aleatorias
|Cartas épicas aleatorias
|Cofre de nivel 1
|200
|6
|2
|Cofre de nivel 2
|300
|9
|2
|Cofre de nivel 3
|400
|12
|2
|Cofre de nivel 4
|500
|1
|16
|3
|Cofre de nivel 5
|600
|1
|19
|4
|Cofre de nivel 6
|800
|1
|25
|5
|1
|Cofre de nivel 7
|1000
|1
|31
|6
|1
|Cofre de nivel 8
|1300
|1
|40
|8
|1
|Cofre de nivel 9
|1600
|1
|50
|10
|1
|Cofre de nivel 10
|2000
|1
|62
|12
|2
|Cofre de nivel 11
|2400
|1
|75
|15
|2
|Cofre de nivel 12
|2800
|1
|88
|18
|2
|Cofre de nivel 13
|3200
|1
|100
|20
|3
|Cofre de nivel 14
|3600
|1
|112
|23
|3
|Cofre de nivel 15
|4000
|1
|125
|25
|3
|Cofre de nivel 16
|4400
|1
|138
|28
|3
|3 estrellas
|Oro
|Reacciones
|Cartas comunes aleatorias
|Cartas especiales aleatorias
|Cartas épicas aleatorias
|Cartas legendarias aleatorias
|Cartas de campeones aleatorias
|Cofre de nivel 1
|800
|25
|5
|Cofre de nivel 2
|1200
|38
|8
|Cofre de nivel 3
|1600
|50
|10
|Cofre de nivel 4
|2000
|1
|63
|13
|Cofre de nivel 5
|2400
|1
|75
|15
|Cofre de nivel 6
|3200
|1
|100
|20
|2
|Cofre de nivel 7
|4000
|1
|125
|25
|3
|Cofre de nivel 8
|5200
|1
|163
|33
|4
|Cofre de nivel 9
|6400
|1
|200
|40
|5
|Cofre de nivel 10
|8000
|1
|250
|50
|6
|1
|Cofre de nivel 11
|9600
|1
|300
|60
|8
|1
|Cofre de nivel 12
|11 200
|1
|350
|70
|9
|1
|1
|Cofre de nivel 13
|12 800
|1
|400
|80
|10
|1
|1
|Cofre de nivel 14
|14 400
|1
|450
|90
|11
|1
|1
|Cofre de nivel 15
|16 000
|1
|500
|100
|13
|1
|1
|Cofre de nivel 16
|17 600
|1
|550
|110
|14
|2
|1
|4 estrellas
|Comodines comunes
|Comodines especiales
|Comodines épicos
|Comodines legendarios
|Comodines de campeones
|Fragmentos de evolución
|Cartas comunes aleatorias
|Cartas especiales aleatorias
|Cartas épicas aleatorias
|Cartas legendarias aleatorias
|Cartas de campeones aleatorias
|Cofre de nivel 1
|100
|20
|Cofre de nivel 2
|50
|10
|150
|30
|Cofre de nivel 3
|67
|13
|2
|200
|40
|Cofre de nivel 4
|83
|17
|2
|250
|50
|Cofre de nivel 5
|100
|20
|2
|300
|60
|Cofre de nivel 6
|135
|27
|3
|2
|400
|80
|10
|Cofre de nivel 7
|165
|33
|4
|2
|500
|100
|13
|Cofre de nivel 8
|215
|43
|5
|2
|650
|130
|16
|Cofre de nivel 9
|265
|53
|7
|2
|800
|160
|20
|Cofre de nivel 10
|335
|67
|8
|1
|2
|1000
|200
|25
|3
|Cofre de nivel 11
|400
|80
|10
|1
|2
|1200
|240
|30
|3
|Cofre de nivel 12
|465
|93
|12
|1
|1
|2
|1400
|280
|35
|4
|3
|Cofre de nivel 13
|535
|107
|13
|1
|1
|2
|1600
|320
|40
|4
|3
|Cofre de nivel 14
|600
|120
|15
|2
|1
|2
|1800
|360
|45
|5
|4
|Cofre de nivel 15
|665
|133
|17
|2
|1
|2
|2000
|400
|50
|5
|4
|Cofre de nivel 16
|735
|147
|18
|2
|1
|2
|2200
|440
|55
|6
|4
|5 estrellas
|Comodines comunes
|Comodines especiales
|Comodines épicos
|Comodines legendarios
|Comodines de campeones
|Fragmentos de evolución
|Cartas comunes aleatorias
|Cartas especiales aleatorias
|Cartas épicas aleatorias
|Cartas legendarias aleatorias
|Cartas de campeones aleatorias
|Cofre de nivel 1
|300
|60
|Cofre de nivel 2
|150
|30
|450
|90
|Cofre de nivel 3
|200
|40
|6
|600
|120
|Cofre de nivel 4
|250
|50
|6
|750
|150
|Cofre de nivel 5
|300
|60
|6
|900
|180
|Cofre de nivel 6
|400
|80
|10
|6
|1200
|240
|30
|Cofre de nivel 7
|500
|100
|13
|6
|1500
|300
|38
|Cofre de nivel 8
|650
|130
|16
|6
|1950
|390
|48
|Cofre de nivel 9
|800
|160
|20
|6
|2400
|480
|60
|Cofre de nivel 10
|1000
|200
|25
|3
|6
|3000
|600
|75
|8
|Cofre de nivel 11
|1200
|300
|30
|4
|6
|3600
|720
|90
|10
|Cofre de nivel 12
|1500
|400
|50
|6
|3
|6
|4200
|840
|105
|11
|8
|Cofre de nivel 13
|2500
|550
|70
|9
|5
|6
|4800
|960
|120
|13
|10
|Cofre de nivel 14
|3500
|750
|100
|12
|8
|6
|5400
|1080
|135
|14
|11
|Cofre de nivel 15
|5500
|1000
|130
|14
|11
|6
|6000
|1200
|150
|16
|12
|Cofre de nivel 16
|7500
|1400
|180
|20
|15
|6
|7500
|1400
|180
|20
|15
Reacciones y estandartes posibles
COFRES DE LA SUERTE ESTÁNDAR
Hay cuatro calidades mejorables, que van de una estrella ⭐ a cuatro ⭐⭐⭐⭐. Mira a continuación todas las probabilidades para cada mejora y el tipo de recompensa.
Probabilidades de recompensas de los cofres de la suerte estándar
|Calidad inicial
|1 estrella
|2 estrellas
|3 estrellas
|4 estrellas
|Cofres de la suerte estándar de 1 estrella
|31,44 %
|45,71 %
|18,53 %
|4,32 %
Probabilidades de recompensas de los cofres de la suerte estándar (a partir de la arena 1)
|1 estrella
|2 estrellas
|3 estrellas
|4 estrellas
|Oro
|50 %
|40 %
|30 %
|Cartas aleatorias
|50 %
|60 %
|70 %
|100 %
Ejemplo de probabilidades de recompensas de los cofres de la suerte estándar para los cofres de nivel 13 o superiores
|1 estrella
|2 estrellas
|3 estrellas
|4 estrellas
|Oro
|50 %
|40 %
|30 %
|Cartas comunes
|25,89 %
|20,91 %
|19,5 %
|27,86 %
|Cartas especiales
|24,11 %
|19,47 %
|18,16 %
|25,94 %
|Cartas épicas
|19,62 %
|18,29 %
|26,13 %
|Cartas legendarias
|10,83 %
|15,47 %
|Cartas de campeones
|3,23 %
|4,61 %
Cantidad de recompensas por calidad y tipo
|1 estrella
|Oro
|Cartas comunes aleatorias
|Cartas especiales aleatorias
|Cofre de nivel 1
|50
|2
|1
|Cofre de nivel 2
|75
|2
|1
|Cofre de nivel 3
|100
|3
|1
|Cofre de nivel 4
|125
|4
|1
|Cofre de nivel 5
|150
|5
|1
|Cofre de nivel 6
|200
|6
|1
|Cofre de nivel 7
|250
|8
|2
|Cofre de nivel 8
|325
|10
|2
|Cofre de nivel 9
|400
|13
|3
|Cofre de nivel 10
|500
|16
|3
|Cofre de nivel 11
|600
|19
|4
|Cofre de nivel 12
|700
|22
|4
|Cofre de nivel 13
|800
|25
|5
|Cofre de nivel 14
|900
|28
|6
|Cofre de nivel 15
|1000
|31
|6
|Cofre de nivel 16
|1100
|34
|7
|2 estrellas
|Oro
|Cartas comunes aleatorias
|Cartas especiales aleatorias
|Cartas épicas aleatorias
|Cofre de nivel 1
|200
|6
|2
|Cofre de nivel 2
|300
|9
|2
|Cofre de nivel 3
|400
|12
|2
|Cofre de nivel 4
|500
|16
|3
|Cofre de nivel 5
|600
|19
|4
|Cofre de nivel 6
|800
|25
|5
|1
|Cofre de nivel 7
|1000
|31
|6
|1
|Cofre de nivel 8
|1300
|40
|8
|1
|Cofre de nivel 9
|1600
|50
|10
|1
|Cofre de nivel 10
|2000
|62
|12
|2
|Cofre de nivel 11
|2400
|75
|15
|2
|Cofre de nivel 12
|2800
|88
|18
|2
|Cofre de nivel 13
|3200
|100
|20
|3
|Cofre de nivel 14
|3600
|112
|23
|3
|Cofre de nivel 15
|4000
|125
|25
|3
|Cofre de nivel 16
|4400
|138
|28
|3
|3 estrellas
|Oro
|Cartas comunes aleatorias
|Cartas especiales aleatorias
|Cartas épicas aleatorias
|Cartas legendarias aleatorias
|Cartas de campeones aleatorias
|Cofre de nivel 1
|800
|25
|5
|Cofre de nivel 2
|1200
|38
|8
|Cofre de nivel 3
|1600
|50
|10
|Cofre de nivel 4
|2000
|63
|13
|Cofre de nivel 5
|2400
|75
|15
|Cofre de nivel 6
|3200
|100
|20
|2
|Cofre de nivel 7
|4000
|125
|25
|3
|Cofre de nivel 8
|5200
|163
|33
|4
|Cofre de nivel 9
|6400
|200
|40
|5
|Cofre de nivel 10
|8000
|250
|50
|6
|1
|Cofre de nivel 11
|9600
|300
|60
|8
|1
|Cofre de nivel 12
|11 200
|350
|70
|9
|1
|1
|Cofre de nivel 13
|12 800
|400
|80
|10
|1
|1
|Cofre de nivel 14
|14 400
|450
|90
|11
|1
|1
|Cofre de nivel 15
|16 000
|500
|100
|13
|1
|1
|Cofre de nivel 16
|17 600
|550
|110
|14
|2
|1
|4 estrellas
|Cartas comunes aleatorias
|Cartas especiales aleatorias
|Cartas épicas aleatorias
|Cartas legendarias aleatorias
|Cartas de campeones aleatorias
|Cofre de nivel 1
|100
|20
|Cofre de nivel 2
|150
|30
|Cofre de nivel 3
|200
|40
|Cofre de nivel 4
|250
|50
|Cofre de nivel 5
|300
|60
|Cofre de nivel 6
|400
|80
|10
|Cofre de nivel 7
|500
|100
|13
|Cofre de nivel 8
|650
|130
|16
|Cofre de nivel 9
|800
|160
|20
|Cofre de nivel 10
|1000
|200
|25
|3
|Cofre de nivel 11
|1200
|240
|30
|3
|Cofre de nivel 12
|1400
|280
|35
|4
|3
|Cofre de nivel 13
|1600
|320
|40
|4
|3
|Cofre de nivel 14
|1800
|360
|45
|5
|4
|Cofre de nivel 15
|2000
|400
|50
|5
|4
|Cofre de nivel 16
|2200
|440
|55
|6
|4
COFRES DE LA SUERTE DE TEMPORADA
Los cofres de la suerte de temporada ofrecen recompensas temáticas basadas en eventos o en tropas.
Cofre de la suerte del aniversario
¡Puedes obtener un montón de personalizaciones festivas como recompensa en los cofres de la suerte del aniversario! Además, estos cofres no tienen niveles, por lo que podrás recibir cualquiera de las personalizaciones disponibles en cada uno de ellos.
Recompensas posibles
Al abrir los cofres de la suerte del aniversario, podrás obtener recompensas de entre una selección de 230 personalizaciones:
|Tipo de recompensa
|Cantidad
|Probabilidades
|Reacción
|43
|64,47 %
|Estandarte de batalla (adorno o marco)
|182
|30,47 %
|Aspecto para las torres
|5
|5,06 %
Cofre de la suerte del amor inquebrantable
¡Puedes obtener un montón de recompensas llenas de travesuras en los cofres de la suerte del amor inquebrantable!
Cartas y evoluciones en los cofres de la suerte del amor inquebrantable
En estos cofres encontrarás fragmentos de evolución de la P.E.K.K.A., la evolución de la P.E.K.K.A. completa y las siguientes cartas:
|Común
|Especial
|Épica
|Legendaria
|Campeones
|Duendes
|Duende lanzadardos
|Príncipe oscuro
|Máquina duende
|Duendenstein
|Pandilla de duendes
|Jaula del forzudo
|Barril de duendes
|Megacaballero
|Principito
|Duendes con lanza
|Choza de duendes
|Maldición duende
|Sabueso de lava
|Rey esqueleto
|Esbirros
|Torre infernal
|P.E.K.K.A.
|Horda de esbirros
|Megaesbirro
|Vacío
Estandartes y reacciones en los cofres de la suerte del amor inquebrantable
Cofre de la suerte del frío ardiente
¡Puedes obtener un montón de recompensas temáticas de fuego y hielo en los cofres de la suerte del frío ardiente!
Cartas y evoluciones en los cofres de la suerte del frío ardiente
En estos cofres podrás encontrar fragmentos de evolución del mago, la evolución del mago completa y las siguientes cartas:
|Común
|Especial
|Épico
|Legendario
|De campeones
|Arqueras
|Bola de fuego
|Bebé dragón
|Mago de hielo
|Reina arquera
|Lanzafuegos
|Horno
|Globo bombástico
|Sabueso de lava
|Bandida líder
|Espíritu de fuego
|Gólem de hielo
|Cañón con ruedas
|Fénix
|Principito
|Espíritu de hielo
|Torre infernal
|Hielo
|Bola de nieve
|Mago
|Rompemuros
Estandartes y reacciones en los cofres de la suerte del frío ardiente
Cofre de la suerte de jengibre
¡Puedes obtener un montón de recompensas temáticas festivas en los cofres de la suerte de jengibre!
Cartas y evoluciones de los cofres de la suerte de jengibre
|Común
|Especial
|Épico
|Legendario
|De campeones
|Evoluciones
|Murciélagos
|Gigante
|Bebé dragón
|Cementerio
|Reina arquera
|Fragmentos de evolución del caballero
|Cañón
|Choza de duendes
|Barril de duendes
|Dragón infernal
|Duendenstein
|Evolución completa del caballero
|Lanzafuegos
|Mini P.E.K.K.A.
|Veneno
|Chispitas
|Gran minero
|Caballero
|Mosquetera
|Ejército de esqueletos
|Paquete real
|Electrocutadores
|Bruja
Estandartes y reacciones en los cofres de la suerte de jengibre
PROBABILIDADES DE APARICIÓN EN LOS COFRES DE LA SUERTE DEL AMOR INQUEBRANTABLE, DEL FRÍO ARDIENTE Y DE JENGIBRE
Probabilidades de mejorar la calidad
|Calidad inicial
|1 estrella
|2 estrellas
|3 estrellas
|4 estrellas
|5 estrellas
|Cofre de la suerte de temporada de 1 estrella
|31,64 %
|43,04 %
|20,25 %
|4,06 %
|1,01 %
Probabilidades de recompensas de la arena 1 a la 10
|1 estrella
|2 estrellas
|3 estrellas
|4 estrellas
|5 estrellas
|Cartas comunes
|52,63 %
|28,57 %
|32,26 %
|37,04 %
|37,04 %
|Cartas especiales
|47,37 %
|25,71 %
|29,03 %
|33,33 %
|33,33 %
|Cartas épicas
|22,86 %
|25,81 %
|29,63 %
|29,63 %
|Estandartes
|22,86 %
|Reacciones
|12,9 %
Probabilidades de recompensas a partir de la arena 11
|1 estrella
|2 estrellas
|3 estrellas
|4 estrellas
|5 estrellas
|Cartas comunes
|52,63 %
|28,57 %
|25,77 %
|26,46 %
|26,46 %
|Cartas especiales
|47,37 %
|25,71 %
|23,2 %
|23,81 %
|23,81 %
|Cartas épicas
|22,86 %
|20,62 %
|21,16 %
|21,16 %
|Cartas legendarias
|10,82 %
|11,11 %
|11,11 %
|Cartas de campeones
|9,28 %
|9,52 %
|9,52 %
|Estandartes
|22,86 %
|Reacciones
|10,31 %
|Fragmento de evolución
|7,94 %
|Evolución completa
|7,94 %
Cantidad de recompensas por calidad y tipo
|1 estrella
|Cartas comunes
|Cartas especiales
|Arenas 1-10
|13
|3
|Arenas 11-19
|25
|5
|A partir de la arena 20
|35
|7
|2 estrellas
|Cartas comunes
|Cartas especiales
|Cartas épicas
|Estandarte
|Arenas 1-10
|50
|10
|1
|1
|Arenas 11-19
|100
|20
|3
|1
|A partir de la arena 20
|140
|30
|3
|1
|3 estrellas
|Cartas comunes
|Cartas especiales
|Cartas épicas
|Cartas legendarias
|Cartas de campeones
|Reacción
|Arenas 1-10
|200
|40
|5
|-
|-
|1
|Arenas 11-19
|400
|80
|10
|1
|1
|1
|A partir de la arena 20
|550
|110
|14
|2
|1
|1
|4 estrellas
|Cartas comunes
|Cartas especiales
|Cartas épicas
|Cartas legendarias
|Cartas de campeones
|Fragmentos de evolución
|Arenas 1-10
|800
|160
|20
|-
|-
|-
|Arenas 11-19
|1600
|320
|40
|4
|3
|1
|A partir de la arena 20
|2200
|440
|55
|6
|4
|2
|5 estrellas
|Cartas comunes
|Cartas especiales
|Cartas épicas
|Cartas legendarias
|Cartas de campeones
|Fragmentos de evolución (evolución completa)
|Arenas 1-10
|2400
|480
|60
|-
|-
|-
|Arenas 11-19
|4800
|960
|120
|13
|10
|6
|A partir de la arena 20
|7500
|1400
|180
|20
|15
|6
Cofre de la suerte (triple amenaza)
¡Puedes obtener un montón de recompensas relacionadas con la mosquetera en los cofres de la suerte de triple amenaza!
Cartas y evoluciones en los cofres de la suerte de triple amenaza
|Común
|Especial
|Épico
|Legendario
|De campeones
|Flechas
|Ariete de batalla
|Esqueleto gigante
|Bandida
|Caballero dorado
|Bombardero
|Recolector de elixir
|Cazador
|Arquero mágico
|Principito
|Pandilla de duendes
|Espíritu sanador
|Espejo
|Fantasma real
|Monje
|Bola de nieve
|Mosquetera
|Furia
|Descarga
|Trío de mosqueteras
|Gigante rúnica
Estandartes y reacciones de los cofres de la suerte de triple amenaza
PROBABILIDADES DE APARICIÓN EN LOS COFRES DE LA SUERTE DE TRIPLE AMENAZA
Probabilidades de mejorar la calidad
|Calidad inicial
|1 estrella
|2 estrellas
|3 estrellas
|4 estrellas
|5 estrellas
|Cofre de la suerte de triple amenaza de 1 estrella
|6,25 %
|29,01 %
|40,89 %
|21,15 %
|2,7 %
Probabilidades de recompensas de la arena 1 a la 10
|1 estrella
|2 estrellas
|3 estrellas
|4 estrellas
|5 estrellas
|Cartas comunes
|100 %
|57,14 %
|44,44 %
|39,06 %
|28,78 %
|Cartas especiales
|42,86 %
|33,33 %
|23,44 %
|21,58 %
|Cartas épicas
|22,22 %
|12,5 %
|14,39 %
|Estandartes
|25 %
|28,2 %
|Reacciones
|7,05 %
|Fragmento de evolución
|Evolución completa
Probabilidades de recompensas de la arena 11 a la 19
|1 estrella
|2 estrellas
|3 estrellas
|4 estrellas
|5 estrellas
|Cartas comunes
|100 %
|57,14 %
|44,44 %
|31,25 %
|15,15 %
|Cartas especiales
|42,86 %
|33,33 %
|23,44 %
|15,15 %
|Cartas épicas
|22,22 %
|15,63 %
|15,15 %
|Cartas legendarias
|4,69 %
|6,82 %
|Cartas de campeones
|4,55 %
|Estandartes
|25 %
|30,3 %
|Reacciones
|7,58 %
|Fragmento de evolución
|4,55 %
|Evolución completa
|0,76 %
Probabilidades de recompensas a partir de la arena 20
|1 estrella
|2 estrellas
|3 estrellas
|4 estrellas
|5 estrellas
|Cartas comunes
|100 %
|57,14 %
|44,44 %
|31,25 %
|15,15 %
|Cartas especiales
|42,86 %
|33,33 %
|23,44 %
|15,15 %
|Cartas épicas
|22,22 %
|15,63 %
|15,15 %
|Cartas legendarias
|4,69 %
|6,82 %
|Cartas de campeones
|4,55 %
|Estandartes
|25 %
|30,3 %
|Reacciones
|7,58 %
|Fragmento de evolución
|4,55 %
|Evolución completa
|0,76 %
Cantidad de recompensas por calidad y tipo
|1 estrella
|Cartas comunes
|Arenas 1-10
|30
|Arenas 11-19
|75
|A partir de la arena 20
|125
|2 estrellas
|Cartas comunes
|Cartas especiales
|Arenas 1-10
|60
|15
|Arenas 11-19
|150
|50
|A partir de la arena 20
|250
|60
|3 estrellas
|Cartas comunes
|Cartas especiales
|Cartas épicas
|Arenas 1-10
|125
|35
|3
|Arenas 11-19
|375
|100
|10
|A partir de la arena 20
|500
|125
|12
|4 estrellas
|Cartas comunes
|Cartas especiales
|Cartas épicas
|Cartas legendarias
|Estandarte
|Arenas 1-10
|250
|75
|6
|-
|1
|Arenas 11-19
|750
|200
|20
|3
|1
|A partir de la arena 20
|1000
|250
|25
|5
|1
|5 estrellas
|Cartas comunes
|Cartas especiales
|Cartas épicas
|Cartas legendarias
|Cartas de campeones
|Estandarte
|Reacción
|Fragmento de evolución
|Fragmento de evolución (evolución completa)
|Arenas 1-10
|500
|150
|12
|1
|1
|Arenas 11-19
|1500
|400
|40
|6
|2
|1
|1
|1
|6
|A partir de la arena 20
|2000
|500
|50
|10
|5
|1
|1
|1
|6
Cofres de la suerte encantados y fantasmales
¡Puedes obtener un montón de recompensas terroríficas en los cofres de la suerte malditos y los fantasmales!
Cartas en ambos cofres
|Común
|Épico
|Especial
|Legendario
|De campeones
|Flechas
|Torre bombardera
|Guardias
|Cementerio
|Bandida líder
|Bombardero
|Bola de fuego
|Rayo
|Bruja nocturna
|Duendenstein
|Esbirros
|Torre infernal
|Veneno
|Fantasma real
|Rey esqueleto
|Esqueletos
|Mini P.E.K.K.A.
|Ejército de esqueletos
|Dragones esqueleto
|Lápida
|Bruja
Fragmentos de evolución y evoluciones enteras
|Cofre de la suerte maldito
|Cofre de la suerte fantasmal
|Fragmento de evolución del ejército de esqueletos
|Fragmento de evolución del fantasma real de elección
|Evolución completa del ejército de esqueletos
|Evolución completa del fantasma real
|Fragmento de evolución del fantasma real de elección
|Evolución completa del fantasma real
Estandartes y reacciones en ambos cofres
PROBABILIDADES DE APARICIÓN EN LOS COFRES DE LA SUERTE MALDITOS Y FANTASMALES
Probabilidades de las calidades
|Calidad inicial
|1 estrella
|2 estrellas
|3 estrellas
|4 estrellas
|5 estrellas
|Cofre de la suerte maldito de 1 estrella
|6,25 %
|29,01 %
|40,89 %
|21,15 %
|2,7 %
|Cofre de la suerte fantasmal de 1 estrella
|6,25 %
|29,01 %
|40,89 %
|21,15 %
|2,7 %
Probabilidades de recompensas de la arena 1 a la 10
|1 estrella
|2 estrellas
|3 estrellas
|4 estrellas
|5 estrellas
|Cartas comunes
|100 %
|57,14 %
|44,44 %
|39,06 %
|28,78 %
|Cartas especiales
|42,86 %
|33,33 %
|23,44 %
|21,58 %
|Cartas épicas
|22,22 %
|12,5 %
|14,39 %
|Estandartes
|25 %
|28,2 %
|Reacciones
|7,05 %
|Fragmento de evolución
|Evolución completa
Probabilidades de recompensas de la arena 11 a la 19
|1 estrella
|2 estrellas
|3 estrellas
|4 estrellas
|5 estrellas
|Cartas comunes
|100 %
|57,14 %
|44,44 %
|31,25 %
|14,39 %
|Cartas especiales
|42,86 %
|33,33 %
|23,44 %
|14,39 %
|Cartas épicas
|22,22 %
|15,63 %
|14,39 %
|Cartas legendarias
|4,69 %
|6,47 %
|Cartas de campeones
|4,32 %
|Estandartes
|25 %
|28,78 %
|Reacciones
|7,19 %
|Fragmento de evolución
|8,64 %
|Evolución completa
|1,44 %
Probabilidades de recompensas a partir de la arena 20
|1 estrella
|2 estrellas
|3 estrellas
|4 estrellas
|5 estrellas
|Cartas comunes
|100 %
|57,14 %
|44,44 %
|31,25 %
|14,39 %
|Cartas especiales
|42,86 %
|33,33 %
|23,44 %
|14,39 %
|Cartas épicas
|22,22 %
|15,63 %
|14,39 %
|Cartas legendarias
|4,69 %
|6,47 %
|Cartas de campeones
|4,32 %
|Estandartes
|25 %
|28,78 %
|Reacciones
|7,19 %
|Fragmento de evolución
|8,64 %
|Evolución completa
|1,44 %
Cantidad de recompensas por calidad y tipo
|1 estrella
|Cartas comunes
|Arenas 1-10
|30
|Arenas 11-19
|75
|A partir de la arena 20
|125
|2 estrellas
|Cartas comunes
|Cartas especiales
|Arenas 1-10
|60
|15
|Arenas 11-19
|150
|50
|A partir de la arena 20
|250
|60
|3 estrellas
|Cartas comunes
|Cartas especiales
|Cartas épicas
|Arenas 1-10
|125
|35
|3
|Arenas 11-19
|375
|100
|10
|A partir de la arena 20
|500
|125
|12
|4 estrellas
|Cartas comunes
|Cartas especiales
|Cartas épicas
|Cartas legendarias
|Estandarte
|Arenas 1-10
|250
|75
|6
|-
|1
|Arenas 11-19
|750
|200
|20
|3
|1
|A partir de la arena 20
|1000
|250
|25
|5
|1
|5 estrellas
|Cartas comunes
|Cartas especiales
|Cartas épicas
|Cartas legendarias
|Cartas de campeones
|Estandarte
|Reacción
|Fragmento de evolución
|Fragmento de evolución (evolución completa)
|Arenas 1-10
|500
|150
|12
|1
|1
|Arenas 11-19
|1500
|400
|40
|6
|5
|1
|1
|1
|6
|A partir de la arena 20
|2000
|500
|50
|10
|5
|1
|1
|1
|6
CAJAS DE EVOLUCIÓN Y CAJAS DE HÉROE
Las cajas de evolución solo contienen fragmentos de evolución y se obtienen en los eventos. Si obtienes un fragmento de evolución de una que ya poseas o recibes más de los necesarios para desbloquearla, recibirás cartas de la tropa en cuestión en su lugar.
Las cajas de héroe solo contienen fragmentos de héroe y se obtienen a través de los eventos y del camino gratuito del Pass Royale. Si invocas un héroe que ya poseas, dicho héroe se convertirá en cartas de la tropa en cuestión y en 20 fragmentos de héroe.
El funcionamiento de estas cajas es parecido al de los cofres de la suerte y tienen tres toques. Con cada toque, tienes la oportunidad de mejorar la caja y obtener más recompensas.
Probabilidades de las cajas de evolución
|Calidad inicial
|3 estrellas
|4 estrellas
|5 estrellas
|Caja de evolución de 3 estrellas
|49,3 %
|45,6 %
|5,1 %
|Caja de evolución de 4 estrellas
|79,2 %
|20,8 %
|Caja de evolución de 5 estrellas
|100 %
Cantidad de fragmentos de evolución recibidos
|3 estrellas
|4 estrellas
|5 estrellas
|1
|2
|6
Probabilidades de las cajas de héroe
|Calidad inicial
|2 estrellas
|3 estrellas
|4 estrellas
|5 estrellas
|Caja de héroe de 2 estrellas
|34,3 %
|52,1 %
|12,6 %
|1 %
Cantidad de fragmentos de héroe recibidos
|2 estrellas
|3 estrellas
|4 estrellas
|5 estrellas
|Fragmentos de héroe
|5
|10
|40
|200
COFRES RELÁMPAGO
Abre el cofre relámpago y usa rayos para cambiar las cartas que no quieras. Estas se reemplazarán por otras de la misma cantidad y calidad. La carta sustituta será una de las que ya hayas desbloqueado. Todas las cartas tendrán las mismas probabilidades de ser seleccionadas. ¡Los cofres relámpago de arenas superiores contienen más rayos! Recibirás una cantidad distinta de cartas en los cofres, pero hay 3 cartas diferentes garantizadas en cada cofre, como se muestra en la tabla a continuación.
|Arena
|Rayos
|Cartas totales
|Cartas comunes aleatorias
|Cartas especiales aleatorias
|Cartas épicas aleatorias
|Arena 1
|2
|80
|65
|13
|Arena 2
|2
|65
|69
|14
|Arena 3
|3
|95
|77
|16
|Arena 4
|3
|110
|89
|18
|Arena 5
|4
|115
|93
|19
|Arena 6
|4
|130
|106
|22
|3
|Arena 7
|4
|145
|118
|24
|3
|Arena 8
|4
|160
|130
|27
|3
|Arena 9
|5
|175
|142
|29
|4
|Arena 10
|5
|190
|154
|32
|4
|Arena 11
|5
|204
|166
|34
|4
|Arena 12
|5
|220
|179
|37
|4
|Arena 13
|6
|235
|191
|39
|5
|Arena 14
|6
|250
|203
|42
|5
|Arena 15
|6
|264
|215
|44
|5
|Arena 16
|6
|269
|219
|45
|5
|Arena 17
|6
|275
|223
|46
|6
|Arena 18
|6
|280
|227
|47
|6
|Arena 19
|6
|285
|231
|48
|6
|Arena 20
|6
|289
|235
|48
|6
|Arena 21
|6
|294
|239
|49
|6
|Arena 22
|6
|300
|244
|50
|6
|Arena 23
|6
|305
|248
|51
|6
|Arena 24
|6
|310
|252
|52
|6
|Arena 25
|6
|315
|256
|53
|6
|Arena 26
|6
|320
|260
|53
|6
|Arena 27
|6
|325
|264
|54
|7
|Arena 28
|6
|330
|268
|55
|7
COFRE DEL REY LEGENDARIO (A PARTIR DE LA ARENA 11)
Cada cofre del rey legendario garantiza una carta legendaria y una mecánica de elección de cartas que te permitirá elegir entre dos diferentes. Recibirás una cantidad distinta de cartas en los cofres, pero hay 7 cartas diferentes garantizadas en cada cofre, como se muestra en la tabla a continuación.
|Arena
|Cartas totales
|Cartas comunes aleatorias
|Cartas especiales aleatorias
|Cartas épicas aleatorias
|Probabilidades de carta legendaria aleatoria
|Probabilidades de carta de campeones aleatoria
|Arena 11
|340
|249
|68
|22
|100 %
|Arena 12
|350
|256
|70
|23
|100 %
|Arena 13
|360
|264
|72
|24
|100 %
|Arena 14
|370
|272
|74
|24
|100 %
|Arena 15
|380
|279
|76
|25
|100 %
|A partir de la arena 16
|380
|279
|76
|25
|100 %
|100 %
¡Nos vemos en la arena!
El equipo de Clash Royale