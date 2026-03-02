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2 mar 2026
Blog – Clash Royale

TODOS LOS DETALLES SOBRE LAS PROBABILIDADES DE APARICIÓN

Te damos la bienvenida al portal de información de las probabilidades de aparición de Clash Royale, donde encontrarás todo lo que necesitas saber sobre los segmentos, los cofres de la suerte, las cajas de evolución, las cajas de héroe, los cofres relámpago y los cofres del rey legendarios.

Ten en cuenta lo siguiente: Los cofres solo contienen cartas que ya hayas desbloqueado y las disponibles en tu arena actual o en las arenas inferiores.

¡Empecemos!

SEGMENTOS

Los segmentos son trozos de imagen que sirven para completar escenas en el evento del álbum. Los segmentos pueden tener distintas calidades, y cada una tiene sus propias probabilidades de aparición. Puedes encontrar más detalles sobre las probabilidades de aparición de cada tipo de segmento a continuación.

Hay dos tipos de segmentos:

  • Segmento aleatorio: obtienes 1 segmento aleatorio o duplicado.

  • Segmento único: garantiza 1 segmento nuevo (siempre que el álbum no se haya completado aún).

¿Qué ocurre con los duplicados?
Si recibes un segmento aleatorio que ya tienes, este se convierte en duplicado. Cada duplicado contribuye a la barra de progreso de segmentos únicos según su calidad:

SegmentoDuplicados
Común3
Especial4
Épico5
Legendario6

Cuando se llene la barra, recibirás un segmento único automáticamente. Y todo el progreso extra se mantiene, ¡así que no se pierde nada!

¿Qué ocurre cuando termino el álbum?
Puedes seguir reuniendo segmentos una vez que hayas completado el evento. ¡Estos segmentos se convertirán en recompensas adicionales aleatorias!

PROBABILIDADES DE APARICIÓN DE LOS SEGMENTOS DEL ÁLBUM DEL HÉROE LANZATRIPLES (MAYO, 2026)

PROBABILIDADES POR CALIDAD

CalidadProbabilidad
Común84,4 %
Especial9,8 %
Épico4,4 %
Legendario1,3 %

PROBABILIDADES DE APARICIÓN DE SEGMENTOS ÚNICOS POR ESCENA

EscenaSegmento únicoCalidad del segmentoProbabilidades de aparición de segmentos por calidadProbabilidades de aparición de segmentos en general
¿Quién si no?1–9Común6,4 %6,08 %
Rey de reyes10-17Común3,2 %3,04 %
18Especial51,5 %2,03 %
A dormir19–25Común1,6 %1,52 %
26Especial25,8 %1,01 %
27Épico59,5 %0,51 %
Aerolínea de la arena28-33Común0,6 %0,61 %
34Especial10,3 %0,41 %
35Épico23,8 %0,2 %
36Legendario62,5 %0,1 %
Mamba morada37-41Común0,3 %0,3 %
42-43Especial5,2 %0,2 %
44Épico11,9 %0,1 %
45Legendario31,3 %0,05 %
La súplica del héroe46-49Común0,1 %0,06 %
50-51Especial1 %0,04 %
52-53Épico2,4 %0,02 %
54Legendario6,3 %0,01 %

COFRES DE LA SUERTE

Los cofres de la suerte se pueden tocar un determinado número de veces y pueden contener oro, cartas y personalizaciones como recompensas, pero algunos también custodian recompensas específicas u ofrecen más toques.

  • Cofres de la suerte mágicos: cartas, oro, comodines, fragmentos de evolución y personalizaciones (4 toques)

  • Cofres de la suerte estándar: cartas y oro (3 toques).

  • Cofres de la suerte de temporada: cambian en función de la temática de la temporada. Conoce todos los detalles sobre los cofres de la suerte de temporada en la sección posterior a la de los cofres de la suerte normales.

Niveles de los cofres

Algunos cofres contienen recompensas en función de su nivel, y puedes consultar qué nivel has alcanzado en la pantalla de las recompensas de batalla diarias. Puedes ver tus niveles desde la pantalla de recompensas de batalla diarias. Los siguientes cofres ofrecen recompensas en función de su nivel:

  • Cofres de la suerte mágicos

  • Cofres de la suerte estándar

COFRES DE LA SUERTE MÁGICOS

Hay cinco calidades mejorables, que van de una estrella ⭐ a cinco ⭐⭐⭐⭐⭐. Mira a continuación todas las probabilidades para cada mejora y el tipo de recompensa:

Probabilidad de calidad según el tipo de cofre de la suerte mágico

1 estrella2 estrellas3 estrellas4 estrellas5 estrellas
Cofre de la suerte de 1 estrella31,64 %43,04 %20,25 %4,06 %1,01 %
Cofre de la suerte de 2 estrellas33,36 %45,59 %19,71 %1,34 %
Cofre de la suerte de 3 estrellas40,96 %56,97 %2,07 %
Cofre de la suerte de 4 estrellas96 %4 %
Cofre de la suerte de 5 estrellas100 %

Probabilidad de cada recompensa según la calidad final (cofres de nivel 13 o superiores)

1 estrella2 estrellas3 estrellas4 estrellas5 estrellas
Oro50 %38,46 %28,85 %
Cartas comunes25,89 %20,11 %18,75 %16,44 %16,02 %
Cartas especiales24,11 %18,72 %17,46 %15,3 %14,91 %
Cartas épicas18,86 %17,59 %15,42 %15,02 %
Cartas legendarias10,41 %9,12 %8,89 %
Cartas de campeones3,1 %2,72 %2,65 %
Comodines comunes8 %9 %
Comodines especiales7,5 %8 %
Comodines épicos7 %6,5 %
Comodines legendarios6,5 %5,5 %
Comodines de campeones6,5 %4 %
Estandartes3,85 %
Reacciones3,85 %
Fragmentos de evolución5,5 %
Evoluciones completas9,5 %

Nivel de cofres por arena

ArenaNivel de cofres
Arena 1Nivel 1
Arena 2Nivel 2
Arena 3Nivel 3
Arena 4Nivel 4
Arena 5Nivel 5
Arena 6Nivel 6
Arena 7Nivel 7
Arena 8Nivel 8
Arenas 9-10Nivel 9
Arenas 11-12Nivel 10
Arenas 13-15Nivel 11
Arenas 16-18Nivel 12
Arenas 19-21Nivel 13
Arenas 22-24Nivel 14
Arenas 25-27Nivel 15
A partir de la arena 28Nivel 16

Requisitos de arena de cada tipo de recompensa

Arena mínimaRecompensas disponibles
Arena 1OroCartas comunesCartas especiales
Arena 2Comodines comunesComodines especiales
Arena 3Fragmentos de evolución
Arena 4EstandartesReacciones
Arena 6Cartas épicasComodines épicos
Arena 11Cartas legendariasComodines legendarios
Arena 16Cartas de campeonesComodines de campeones

Cantidad de recompensas por calidad y tipo

1 estrellaOroCartas comunes aleatoriasCartas especiales aleatorias
Cofre de nivel 15021
Cofre de nivel 27521
Cofre de nivel 310031
Cofre de nivel 412541
Cofre de nivel 515051
Cofre de nivel 620061
Cofre de nivel 725082
Cofre de nivel 8325102
Cofre de nivel 9400133
Cofre de nivel 10500163
Cofre de nivel 11600194
Cofre de nivel 12700224
Cofre de nivel 13800255
Cofre de nivel 14900286
Cofre de nivel 151000316
Cofre de nivel 161100347
2 estrellasOroEstandartesCartas comunes aleatoriasCartas especiales aleatoriasCartas épicas aleatorias
Cofre de nivel 120062
Cofre de nivel 230092
Cofre de nivel 3400122
Cofre de nivel 45001163
Cofre de nivel 56001194
Cofre de nivel 680012551
Cofre de nivel 7100013161
Cofre de nivel 8130014081
Cofre de nivel 91600150101
Cofre de nivel 102000162122
Cofre de nivel 112400175152
Cofre de nivel 122800188182
Cofre de nivel 1332001100203
Cofre de nivel 1436001112233
Cofre de nivel 1540001125253
Cofre de nivel 1644001138283
3 estrellasOroReaccionesCartas comunes aleatoriasCartas especiales aleatoriasCartas épicas aleatoriasCartas legendarias aleatoriasCartas de campeones aleatorias
Cofre de nivel 1800255
Cofre de nivel 21200388
Cofre de nivel 316005010
Cofre de nivel 4200016313
Cofre de nivel 5240017515
Cofre de nivel 632001100202
Cofre de nivel 740001125253
Cofre de nivel 852001163334
Cofre de nivel 964001200405
Cofre de nivel 10800012505061
Cofre de nivel 11960013006081
Cofre de nivel 1211 200135070911
Cofre de nivel 1312 8001400801011
Cofre de nivel 1414 4001450901111
Cofre de nivel 1516 00015001001311
Cofre de nivel 1617 60015501101421
4 estrellasComodines comunesComodines especialesComodines épicosComodines legendariosComodines de campeonesFragmentos de evoluciónCartas comunes aleatoriasCartas especiales aleatoriasCartas épicas aleatoriasCartas legendarias aleatoriasCartas de campeones aleatorias
Cofre de nivel 110020
Cofre de nivel 2501015030
Cofre de nivel 36713220040
Cofre de nivel 48317225050
Cofre de nivel 510020230060
Cofre de nivel 613527324008010
Cofre de nivel 7165334250010013
Cofre de nivel 8215435265013016
Cofre de nivel 9265537280016020
Cofre de nivel 10335678121000200253
Cofre de nivel 114008010121200240303
Cofre de nivel 12465931211214002803543
Cofre de nivel 135351071311216003204043
Cofre de nivel 146001201521218003604554
Cofre de nivel 156651331721220004005054
Cofre de nivel 167351471821222004405564
5 estrellasComodines comunesComodines especialesComodines épicosComodines legendariosComodines de campeonesFragmentos de evoluciónCartas comunes aleatoriasCartas especiales aleatoriasCartas épicas aleatoriasCartas legendarias aleatoriasCartas de campeones aleatorias
Cofre de nivel 130060
Cofre de nivel 21503045090
Cofre de nivel 3200406600120
Cofre de nivel 4250506750150
Cofre de nivel 5300606900180
Cofre de nivel 640080106120024030
Cofre de nivel 7500100136150030038
Cofre de nivel 8650130166195039048
Cofre de nivel 9800160206240048060
Cofre de nivel 10100020025363000600758
Cofre de nivel 111200300304636007209010
Cofre de nivel 121500400506364200840105118
Cofre de nivel 1325005507095648009601201310
Cofre de nivel 1435007501001286540010801351411
Cofre de nivel 155500100013014116600012001501612
Cofre de nivel 167500140018020156750014001802015

Reacciones y estandartes posibles

COFRES DE LA SUERTE ESTÁNDAR

Hay cuatro calidades mejorables, que van de una estrella ⭐ a cuatro ⭐⭐⭐⭐. Mira a continuación todas las probabilidades para cada mejora y el tipo de recompensa.

Probabilidades de recompensas de los cofres de la suerte estándar

Calidad inicial1 estrella2 estrellas3 estrellas4 estrellas
Cofres de la suerte estándar de 1 estrella31,44 %45,71 %18,53 %4,32 %

Probabilidades de recompensas de los cofres de la suerte estándar (a partir de la arena 1)

1 estrella2 estrellas3 estrellas4 estrellas
Oro50 %40 %30 %
Cartas aleatorias50 %60 %70 %100 %

Ejemplo de probabilidades de recompensas de los cofres de la suerte estándar para los cofres de nivel 13 o superiores

1 estrella2 estrellas3 estrellas4 estrellas
Oro50 %40 %30 %
Cartas comunes25,89 %20,91 %19,5 %27,86 %
Cartas especiales24,11 %19,47 %18,16 %25,94 %
Cartas épicas19,62 %18,29 %26,13 %
Cartas legendarias10,83 %15,47 %
Cartas de campeones3,23 %4,61 %

Cantidad de recompensas por calidad y tipo

1 estrellaOroCartas comunes aleatoriasCartas especiales aleatorias
Cofre de nivel 15021
Cofre de nivel 27521
Cofre de nivel 310031
Cofre de nivel 412541
Cofre de nivel 515051
Cofre de nivel 620061
Cofre de nivel 725082
Cofre de nivel 8325102
Cofre de nivel 9400133
Cofre de nivel 10500163
Cofre de nivel 11600194
Cofre de nivel 12700224
Cofre de nivel 13800255
Cofre de nivel 14900286
Cofre de nivel 151000316
Cofre de nivel 161100347
2 estrellasOroCartas comunes aleatoriasCartas especiales aleatoriasCartas épicas aleatorias
Cofre de nivel 120062
Cofre de nivel 230092
Cofre de nivel 3400122
Cofre de nivel 4500163
Cofre de nivel 5600194
Cofre de nivel 68002551
Cofre de nivel 710003161
Cofre de nivel 813004081
Cofre de nivel 9160050101
Cofre de nivel 10200062122
Cofre de nivel 11240075152
Cofre de nivel 12280088182
Cofre de nivel 133200100203
Cofre de nivel 143600112233
Cofre de nivel 154000125253
Cofre de nivel 164400138283
3 estrellasOroCartas comunes aleatoriasCartas especiales aleatoriasCartas épicas aleatoriasCartas legendarias aleatoriasCartas de campeones aleatorias
Cofre de nivel 1800255
Cofre de nivel 21200388
Cofre de nivel 316005010
Cofre de nivel 420006313
Cofre de nivel 524007515
Cofre de nivel 63200100202
Cofre de nivel 74000125253
Cofre de nivel 85200163334
Cofre de nivel 96400200405
Cofre de nivel 1080002505061
Cofre de nivel 1196003006081
Cofre de nivel 1211 20035070911
Cofre de nivel 1312 800400801011
Cofre de nivel 1414 400450901111
Cofre de nivel 1516 0005001001311
Cofre de nivel 1617 6005501101421
4 estrellasCartas comunes aleatoriasCartas especiales aleatoriasCartas épicas aleatoriasCartas legendarias aleatoriasCartas de campeones aleatorias
Cofre de nivel 110020
Cofre de nivel 215030
Cofre de nivel 320040
Cofre de nivel 425050
Cofre de nivel 530060
Cofre de nivel 64008010
Cofre de nivel 750010013
Cofre de nivel 865013016
Cofre de nivel 980016020
Cofre de nivel 101000200253
Cofre de nivel 111200240303
Cofre de nivel 1214002803543
Cofre de nivel 1316003204043
Cofre de nivel 1418003604554
Cofre de nivel 1520004005054
Cofre de nivel 1622004405564

COFRES DE LA SUERTE DE TEMPORADA

Los cofres de la suerte de temporada ofrecen recompensas temáticas basadas en eventos o en tropas.

Cofre de la suerte del aniversario

¡Puedes obtener un montón de personalizaciones festivas como recompensa en los cofres de la suerte del aniversario! Además, estos cofres no tienen niveles, por lo que podrás recibir cualquiera de las personalizaciones disponibles en cada uno de ellos.

Recompensas posibles

Al abrir los cofres de la suerte del aniversario, podrás obtener recompensas de entre una selección de 230 personalizaciones:

Tipo de recompensaCantidadProbabilidades
Reacción4364,47 %
Estandarte de batalla (adorno o marco)18230,47 %
Aspecto para las torres55,06 %

Cofre de la suerte del amor inquebrantable

¡Puedes obtener un montón de recompensas llenas de travesuras en los cofres de la suerte del amor inquebrantable!

Cartas y evoluciones en los cofres de la suerte del amor inquebrantable

En estos cofres encontrarás fragmentos de evolución de la P.E.K.K.A., la evolución de la P.E.K.K.A. completa y las siguientes cartas:

ComúnEspecialÉpicaLegendariaCampeones
DuendesDuende lanzadardosPríncipe oscuroMáquina duendeDuendenstein
Pandilla de duendesJaula del forzudoBarril de duendesMegacaballeroPrincipito
Duendes con lanzaChoza de duendesMaldición duendeSabueso de lavaRey esqueleto
EsbirrosTorre infernalP.E.K.K.A.
Horda de esbirrosMegaesbirroVacío

Estandartes y reacciones en los cofres de la suerte del amor inquebrantable

Cofre de la suerte del frío ardiente

¡Puedes obtener un montón de recompensas temáticas de fuego y hielo en los cofres de la suerte del frío ardiente!

Cartas y evoluciones en los cofres de la suerte del frío ardiente

En estos cofres podrás encontrar fragmentos de evolución del mago, la evolución del mago completa y las siguientes cartas:

ComúnEspecialÉpicoLegendarioDe campeones
ArquerasBola de fuegoBebé dragónMago de hieloReina arquera
LanzafuegosHornoGlobo bombásticoSabueso de lavaBandida líder
Espíritu de fuegoGólem de hieloCañón con ruedasFénixPrincipito
Espíritu de hieloTorre infernalHielo
Bola de nieveMagoRompemuros

Estandartes y reacciones en los cofres de la suerte del frío ardiente

Cofre de la suerte de jengibre

¡Puedes obtener un montón de recompensas temáticas festivas en los cofres de la suerte de jengibre!

Cartas y evoluciones de los cofres de la suerte de jengibre

ComúnEspecialÉpicoLegendarioDe campeonesEvoluciones
MurciélagosGiganteBebé dragónCementerioReina arqueraFragmentos de evolución del caballero
CañónChoza de duendesBarril de duendesDragón infernalDuendensteinEvolución completa del caballero
LanzafuegosMini P.E.K.K.A.VenenoChispitasGran minero
CaballeroMosqueteraEjército de esqueletos
Paquete realElectrocutadoresBruja

Estandartes y reacciones en los cofres de la suerte de jengibre

PROBABILIDADES DE APARICIÓN EN LOS COFRES DE LA SUERTE DEL AMOR INQUEBRANTABLE, DEL FRÍO ARDIENTE Y DE JENGIBRE

Probabilidades de mejorar la calidad

Calidad inicial1 estrella2 estrellas3 estrellas4 estrellas5 estrellas
Cofre de la suerte de temporada de 1 estrella31,64 %43,04 %20,25 %4,06 %1,01 %

Probabilidades de recompensas de la arena 1 a la 10

1 estrella2 estrellas3 estrellas4 estrellas5 estrellas
Cartas comunes52,63 %28,57 %32,26 %37,04 %37,04 %
Cartas especiales47,37 %25,71 %29,03 %33,33 %33,33 %
Cartas épicas22,86 %25,81 %29,63 %29,63 %
Estandartes22,86 %
Reacciones12,9 %

Probabilidades de recompensas a partir de la arena 11

1 estrella2 estrellas3 estrellas4 estrellas5 estrellas
Cartas comunes52,63 %28,57 %25,77 %26,46 %26,46 %
Cartas especiales47,37 %25,71 %23,2 %23,81 %23,81 %
Cartas épicas22,86 %20,62 %21,16 %21,16 %
Cartas legendarias10,82 %11,11 %11,11 %
Cartas de campeones9,28 %9,52 %9,52 %
Estandartes22,86 %
Reacciones10,31 %
Fragmento de evolución7,94 %
Evolución completa7,94 %

Cantidad de recompensas por calidad y tipo

1 estrellaCartas comunesCartas especiales
Arenas 1-10133
Arenas 11-19255
A partir de la arena 20357
2 estrellasCartas comunesCartas especialesCartas épicasEstandarte
Arenas 1-10501011
Arenas 11-191002031
A partir de la arena 201403031
3 estrellasCartas comunesCartas especialesCartas épicasCartas legendariasCartas de campeonesReacción
Arenas 1-10200405--1
Arenas 11-194008010111
A partir de la arena 2055011014211
4 estrellasCartas comunesCartas especialesCartas épicasCartas legendariasCartas de campeonesFragmentos de evolución
Arenas 1-1080016020---
Arenas 11-19160032040431
A partir de la arena 20220044055642
5 estrellasCartas comunesCartas especialesCartas épicasCartas legendariasCartas de campeonesFragmentos de evolución (evolución completa)
Arenas 1-10240048060---
Arenas 11-19480096012013106
A partir de la arena 207500140018020156

Cofre de la suerte (triple amenaza)

¡Puedes obtener un montón de recompensas relacionadas con la mosquetera en los cofres de la suerte de triple amenaza!

Cartas y evoluciones en los cofres de la suerte de triple amenaza

ComúnEspecialÉpicoLegendarioDe campeones
FlechasAriete de batallaEsqueleto giganteBandidaCaballero dorado
BombarderoRecolector de elixirCazadorArquero mágicoPrincipito
Pandilla de duendesEspíritu sanadorEspejoFantasma realMonje
Bola de nieveMosqueteraFuria
DescargaTrío de mosqueterasGigante rúnica

Estandartes y reacciones de los cofres de la suerte de triple amenaza

PROBABILIDADES DE APARICIÓN EN LOS COFRES DE LA SUERTE DE TRIPLE AMENAZA

Probabilidades de mejorar la calidad

Calidad inicial1 estrella2 estrellas3 estrellas4 estrellas5 estrellas
Cofre de la suerte de triple amenaza de 1 estrella6,25 %29,01 %40,89 %21,15 %2,7 %

Probabilidades de recompensas de la arena 1 a la 10

1 estrella2 estrellas3 estrellas4 estrellas5 estrellas
Cartas comunes100 %57,14 %44,44 %39,06 %28,78 %
Cartas especiales42,86 %33,33 %23,44 %21,58 %
Cartas épicas22,22 %12,5 %14,39 %
Estandartes25 %28,2 %
Reacciones7,05 %
Fragmento de evolución
Evolución completa

Probabilidades de recompensas de la arena 11 a la 19

1 estrella2 estrellas3 estrellas4 estrellas5 estrellas
Cartas comunes100 %57,14 %44,44 %31,25 %15,15 %
Cartas especiales42,86 %33,33 %23,44 %15,15 %
Cartas épicas22,22 %15,63 %15,15 %
Cartas legendarias4,69 %6,82 %
Cartas de campeones4,55 %
Estandartes25 %30,3 %
Reacciones7,58 %
Fragmento de evolución4,55 %
Evolución completa0,76 %

Probabilidades de recompensas a partir de la arena 20

1 estrella2 estrellas3 estrellas4 estrellas5 estrellas
Cartas comunes100 %57,14 %44,44 %31,25 %15,15 %
Cartas especiales42,86 %33,33 %23,44 %15,15 %
Cartas épicas22,22 %15,63 %15,15 %
Cartas legendarias4,69 %6,82 %
Cartas de campeones4,55 %
Estandartes25 %30,3 %
Reacciones7,58 %
Fragmento de evolución4,55 %
Evolución completa0,76 %

Cantidad de recompensas por calidad y tipo

1 estrellaCartas comunes
Arenas 1-1030
Arenas 11-1975
A partir de la arena 20125
2 estrellasCartas comunesCartas especiales
Arenas 1-106015
Arenas 11-1915050
A partir de la arena 2025060
3 estrellasCartas comunesCartas especialesCartas épicas
Arenas 1-10125353
Arenas 11-1937510010
A partir de la arena 2050012512
4 estrellasCartas comunesCartas especialesCartas épicasCartas legendariasEstandarte
Arenas 1-10250756-1
Arenas 11-197502002031
A partir de la arena 2010002502551
5 estrellasCartas comunesCartas especialesCartas épicasCartas legendariasCartas de campeonesEstandarteReacciónFragmento de evoluciónFragmento de evolución (evolución completa)
Arenas 1-105001501211
Arenas 11-19150040040621116
A partir de la arena 202000500501051116

Cofres de la suerte encantados y fantasmales

¡Puedes obtener un montón de recompensas terroríficas en los cofres de la suerte malditos y los fantasmales!

Cartas en ambos cofres

ComúnÉpicoEspecialLegendarioDe campeones
FlechasTorre bombarderaGuardiasCementerioBandida líder
BombarderoBola de fuegoRayoBruja nocturnaDuendenstein
EsbirrosTorre infernalVenenoFantasma realRey esqueleto
EsqueletosMini P.E.K.K.A.Ejército de esqueletos
Dragones esqueletoLápidaBruja

Fragmentos de evolución y evoluciones enteras

Cofre de la suerte malditoCofre de la suerte fantasmal
Fragmento de evolución del ejército de esqueletosFragmento de evolución del fantasma real de elección
Evolución completa del ejército de esqueletosEvolución completa del fantasma real
Fragmento de evolución del fantasma real de elección
Evolución completa del fantasma real

Estandartes y reacciones en ambos cofres

PROBABILIDADES DE APARICIÓN EN LOS COFRES DE LA SUERTE MALDITOS Y FANTASMALES

Probabilidades de las calidades

Calidad inicial1 estrella2 estrellas3 estrellas4 estrellas5 estrellas
Cofre de la suerte maldito de 1 estrella6,25 %29,01 %40,89 %21,15 %2,7 %
Cofre de la suerte fantasmal de 1 estrella6,25 %29,01 %40,89 %21,15 %2,7 %

Probabilidades de recompensas de la arena 1 a la 10

1 estrella2 estrellas3 estrellas4 estrellas5 estrellas
Cartas comunes100 %57,14 %44,44 %39,06 %28,78 %
Cartas especiales42,86 %33,33 %23,44 %21,58 %
Cartas épicas22,22 %12,5 %14,39 %
Estandartes25 %28,2 %
Reacciones7,05 %
Fragmento de evolución
Evolución completa

Probabilidades de recompensas de la arena 11 a la 19

1 estrella2 estrellas3 estrellas4 estrellas5 estrellas
Cartas comunes100 %57,14 %44,44 %31,25 %14,39 %
Cartas especiales42,86 %33,33 %23,44 %14,39 %
Cartas épicas22,22 %15,63 %14,39 %
Cartas legendarias4,69 %6,47 %
Cartas de campeones4,32 %
Estandartes25 %28,78 %
Reacciones7,19 %
Fragmento de evolución8,64 %
Evolución completa1,44 %

Probabilidades de recompensas a partir de la arena 20

1 estrella2 estrellas3 estrellas4 estrellas5 estrellas
Cartas comunes100 %57,14 %44,44 %31,25 %14,39 %
Cartas especiales42,86 %33,33 %23,44 %14,39 %
Cartas épicas22,22 %15,63 %14,39 %
Cartas legendarias4,69 %6,47 %
Cartas de campeones4,32 %
Estandartes25 %28,78 %
Reacciones7,19 %
Fragmento de evolución8,64 %
Evolución completa1,44 %

Cantidad de recompensas por calidad y tipo

1 estrellaCartas comunes
Arenas 1-1030
Arenas 11-1975
A partir de la arena 20125
2 estrellasCartas comunesCartas especiales
Arenas 1-106015
Arenas 11-1915050
A partir de la arena 2025060
3 estrellasCartas comunesCartas especialesCartas épicas
Arenas 1-10125353
Arenas 11-1937510010
A partir de la arena 2050012512
4 estrellasCartas comunesCartas especialesCartas épicasCartas legendariasEstandarte
Arenas 1-10250756-1
Arenas 11-197502002031
A partir de la arena 2010002502551
5 estrellasCartas comunesCartas especialesCartas épicasCartas legendariasCartas de campeonesEstandarteReacciónFragmento de evoluciónFragmento de evolución (evolución completa)
Arenas 1-105001501211
Arenas 11-19150040040651116
A partir de la arena 202000500501051116

CAJAS DE EVOLUCIÓN Y CAJAS DE HÉROE

Las cajas de evolución solo contienen fragmentos de evolución y se obtienen en los eventos. Si obtienes un fragmento de evolución de una que ya poseas o recibes más de los necesarios para desbloquearla, recibirás cartas de la tropa en cuestión en su lugar.

Las cajas de héroe solo contienen fragmentos de héroe y se obtienen a través de los eventos y del camino gratuito del Pass Royale. Si invocas un héroe que ya poseas, dicho héroe se convertirá en cartas de la tropa en cuestión y en 20 fragmentos de héroe.

El funcionamiento de estas cajas es parecido al de los cofres de la suerte y tienen tres toques. Con cada toque, tienes la oportunidad de mejorar la caja y obtener más recompensas.

Probabilidades de las cajas de evolución

Calidad inicial3 estrellas4 estrellas5 estrellas
Caja de evolución de 3 estrellas49,3 %45,6 %5,1 %
Caja de evolución de 4 estrellas79,2 %20,8 %
Caja de evolución de 5 estrellas100 %

Cantidad de fragmentos de evolución recibidos

3 estrellas4 estrellas5 estrellas
126

Probabilidades de las cajas de héroe

Calidad inicial2 estrellas3 estrellas4 estrellas5 estrellas
Caja de héroe de 2 estrellas34,3 %52,1 %12,6 %1 %

Cantidad de fragmentos de héroe recibidos

2 estrellas3 estrellas4 estrellas5 estrellas
Fragmentos de héroe51040200

COFRES RELÁMPAGO

Abre el cofre relámpago y usa rayos para cambiar las cartas que no quieras. Estas se reemplazarán por otras de la misma cantidad y calidad. La carta sustituta será una de las que ya hayas desbloqueado. Todas las cartas tendrán las mismas probabilidades de ser seleccionadas. ¡Los cofres relámpago de arenas superiores contienen más rayos! Recibirás una cantidad distinta de cartas en los cofres, pero hay 3 cartas diferentes garantizadas en cada cofre, como se muestra en la tabla a continuación.

ArenaRayosCartas totalesCartas comunes aleatoriasCartas especiales aleatoriasCartas épicas aleatorias
Arena 12806513
Arena 22656914
Arena 33957716
Arena 431108918
Arena 541159319
Arena 64130106223
Arena 74145118243
Arena 84160130273
Arena 95175142294
Arena 105190154324
Arena 115204166344
Arena 125220179374
Arena 136235191395
Arena 146250203425
Arena 156264215445
Arena 166269219455
Arena 176275223466
Arena 186280227476
Arena 196285231486
Arena 206289235486
Arena 216294239496
Arena 226300244506
Arena 236305248516
Arena 246310252526
Arena 256315256536
Arena 266320260536
Arena 276325264547
Arena 286330268557

COFRE DEL REY LEGENDARIO (A PARTIR DE LA ARENA 11)

Cada cofre del rey legendario garantiza una carta legendaria y una mecánica de elección de cartas que te permitirá elegir entre dos diferentes. Recibirás una cantidad distinta de cartas en los cofres, pero hay 7 cartas diferentes garantizadas en cada cofre, como se muestra en la tabla a continuación.

ArenaCartas totalesCartas comunes aleatoriasCartas especiales aleatoriasCartas épicas aleatoriasProbabilidades de carta legendaria aleatoriaProbabilidades de carta de campeones aleatoria
Arena 113402496822100 %
Arena 123502567023100 %
Arena 133602647224100 %
Arena 143702727424100 %
Arena 153802797625100 %
A partir de la arena 163802797625100 %100 %

¡Nos vemos en la arena!

El equipo de Clash Royale