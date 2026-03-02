Los segmentos son trozos de imagen que sirven para completar escenas en el evento del álbum. Los segmentos pueden tener distintas calidades, y cada una tiene sus propias probabilidades de aparición. Puedes encontrar más detalles sobre las probabilidades de aparición de cada tipo de segmento a continuación.

Hay dos tipos de segmentos:

Segmento aleatorio: obtienes 1 segmento aleatorio o duplicado.

Segmento único: garantiza 1 segmento nuevo (siempre que el álbum no se haya completado aún).

¿Qué ocurre con los duplicados?

Si recibes un segmento aleatorio que ya tienes, este se convierte en duplicado. Cada duplicado contribuye a la barra de progreso de segmentos únicos según su calidad:

Segmento Duplicados Común 3 Especial 4 Épico 5 Legendario 6

Cuando se llene la barra, recibirás un segmento único automáticamente. Y todo el progreso extra se mantiene, ¡así que no se pierde nada!

¿Qué ocurre cuando termino el álbum?

Puedes seguir reuniendo segmentos una vez que hayas completado el evento. ¡Estos segmentos se convertirán en recompensas adicionales aleatorias!

PROBABILIDADES DE APARICIÓN DE LOS SEGMENTOS DEL ÁLBUM DEL HÉROE LANZATRIPLES (MAYO, 2026)

PROBABILIDADES POR CALIDAD

Calidad Probabilidad Común 84,4 % Especial 9,8 % Épico 4,4 % Legendario 1,3 %

PROBABILIDADES DE APARICIÓN DE SEGMENTOS ÚNICOS POR ESCENA