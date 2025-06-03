Nueva temporada: Cómo hacer evolucionar a tu dragón
En este artículo te contamos todo lo que necesitas saber sobre la próxima temporada:
Evolución del dragón infernal
Liga 2c2
Eventos de metas
Modos de juego y desafíos
NUEVA EVOLUCIÓN:
DRAGÓN INFERNAL
¡Con el nuevo y mejorado Incineratanque 2.0™!
La evolución del dragón infernal mantiene su rayo mortal cargado incluso cuando no tiene nada que derretir. Pero no te confíes, ni siquiera el tanque más fuerte dura para siempre.
¡VUELVE LA LIGA 2C2!
Únete a un amigo o a un jugador aleatorio para subir puestos en la clasificación.
Lo más importante del modo 2c2 es el trabajo en equipo, la habilidad y la suerte que se tenga al elegir las cartas. ¿Estará tu compañero a la altura del desafío o tendrás que alcanzar la victoria sin ayuda?
EVENTOS DE METAS
Además de la liga 2c2, esta temporada incluirá 2 eventos de metas. Cada evento incluirá recompensas valiosas, como 3 fragmentos de evolución del leñador, un libro de cartas épico y personalizaciones.
Búsqueda de coronas #1
Recompensa: estandarte de batalla (marco y adorno) y libro de cartas épico.
Búsqueda de coronas #2
Recompensa: estandarte de batalla (marco y adorno) y 3 fragmentos de evolución del leñador.
Los eventos de metas estarán disponibles para todos los jugadores que hayan alcanzado la arena 7.
MODOS DE JUEGO Y DESAFÍOS
Evolución del dragón infernal de elección: del 2 al 9 de junio.
Una elección clásica, ¡pero con las evoluciones de las cartas! Forma un mazo y saca el máximo partido a las evoluciones de las cartas.
⚔️ Desafío: del 6 al 9 de junio.
🏆 Recompensa: estandarte de batalla (marco y adorno) y reacción.
Caos evolutivo: del 9 al 16 de junio.
¡Forma un mazo que contenga hasta 4 cartas de evoluciones y domina la arena!
⚔️ Desafío: del 13 al 16 de junio.
🏆 Recompensa: estandarte de batalla (marco y adorno) y reacción.
Trío mágico: del 16 al 23 de junio.
Ya se respira la magia, ¡llega a la arena un equipo sensacional!
⚔️ Desafío: del 20 al 23 de junio.
🏆 Recompensa: estandarte de batalla (marco y adorno) y reacción.
Enfrentamiento de 4 cartas: del 23 al 30 de junio.
Solo tienes 4 opciones. ¡Úsalas bien!
⚔️ Desafío: del 27 al 30 de junio.
🏆 Recompensa: estandarte de batalla (marco y adorno) y reacción.
Evoluciones por doquier: del 30 de junio al 7 de julio.
¡Forma un mazo que contenga hasta 8 cartas de evoluciones y domina la arena!
⚔️ Desafío: del 4 al 7 de julio.
🏆 Recompensa: estandarte de batalla (marco y adorno) y reacción.
¡Nos vemos en la arena!
El equipo de Clash Royale