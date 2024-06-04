¡REÚNE A LOS DUENDES!
Reúne al ejército de duendes, se acerca algo grande...
A partir del 7 de junio a las 09:00 UTC, si inicias sesión todos los días, conseguirás cartas de duendes, un estandarte de duendes y la evolución del mortero de forma gratuita. Asegúrate de reclamarlas a diario, ya que si un día no lo haces, perderás la recompensa.
Echa un vistazo a la lista de recompensas:
2500 duendes con lanza.
1 estandarte de duendes.
2500 pandillas de duendes.
1 fragmento de evolución del mortero.
500 chozas de duendes.
1 fragmento de evolución del mortero.
125 barriles de duendes.
1 fragmento de evolución del mortero.
125 excavadoras de duendes.
1 fragmento de evolución del mortero.
2 fragmentos de evolución del mortero.
⚠️ Requisitos: Debes tener un rey de nivel 7 o superior.
¡Nos vemos en la arena!