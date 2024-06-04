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4 jun 2024
Blog – Clash Royale

¡REÚNE A LOS DUENDES!

Reúne al ejército de duendes, se acerca algo grande...
A partir del 7 de junio a las 09:00 UTC, si inicias sesión todos los días, conseguirás cartas de duendes, un estandarte de duendes y la evolución del mortero de forma gratuita. Asegúrate de reclamarlas a diario, ya que si un día no lo haces, perderás la recompensa.

Echa un vistazo a la lista de recompensas:

  • 2500 duendes con lanza.

  • 1 estandarte de duendes.

  • 2500 pandillas de duendes.

  • 1 fragmento de evolución del mortero.

  • 500 chozas de duendes.

  • 1 fragmento de evolución del mortero.

  • 125 barriles de duendes.

  • 1 fragmento de evolución del mortero.

  • 125 excavadoras de duendes.

  • 1 fragmento de evolución del mortero.

  • 2 fragmentos de evolución del mortero.

⚠️ Requisitos: Debes tener un rey de nivel 7 o superior.

¡Nos vemos en la arena!