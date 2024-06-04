Reúne al ejército de duendes, se acerca algo grande...

A partir del 7 de junio a las 09:00 UTC, si inicias sesión todos los días, conseguirás cartas de duendes, un estandarte de duendes y la evolución del mortero de forma gratuita. Asegúrate de reclamarlas a diario, ya que si un día no lo haces, perderás la recompensa.

Echa un vistazo a la lista de recompensas:

2500 duendes con lanza .

1 estandarte de duendes .

2500 pandillas de duendes .

1 fragmento de evolución del mortero .

500 chozas de duendes .

1 fragmento de evolución del mortero .

125 barriles de duendes .

1 fragmento de evolución del mortero .

125 excavadoras de duendes .

1 fragmento de evolución del mortero .

2 fragmentos de evolución del mortero.

⚠️ Requisitos: Debes tener un rey de nivel 7 o superior.

¡Nos vemos en la arena!