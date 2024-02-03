A pesar de los comentarios positivos sobre lo emocionante que es jugar con dos huecos de evolución, también hemos notado la preocupación sobre el equilibrio de esta función.

Por tanto, los jugadores solo pueden desbloquear el segundo hueco al tener un rey de nivel 54, momento en el que se desbloquea el nivel 15 para la torre del rey.

Hemos podido comprobar que más del 66 % de jugadores pertenecientes a estos niveles ya cuentan con dos evoluciones y esperamos que la cifra aumente al 90 % tras el reparto de una evolución gratuita en el evento “Evolución ideal”.

También hemos observado que el 22 % de las batallas que tienen lugar son entre jugadores de nivel 14 y 15. Estamos al tanto de la posibilidad de que un jugador con que solo cuente con una evolución se enfrente a otro con dos.

Seguiremos de cerca la situación para ver cómo afecta a las batallas y si tenemos que ajustar o equilibrar algo.