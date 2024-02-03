Segundo hueco de evolución para jugadores con torre del rey de nivel 15
A partir de la temporada de febrero, todos los jugadores cuya torre del rey sea de nivel 15 contarán con un segundo hueco de evolución.
¿Por qué añadimos el segundo hueco de evolución?
Tras el torneo real de diciembre y algunas pruebas internas, la conclusión estaba clara... jugar con dos evoluciones es divertidísimo.
Tener la posibilidad de utilizar dos unidades poderosas con la capacidad de cambiar el rumbo de la partida ¡da vida a batallas únicas y emocionantes!
¿Qué pasa con los jugadores que no posean dos evoluciones?
A pesar de los comentarios positivos sobre lo emocionante que es jugar con dos huecos de evolución, también hemos notado la preocupación sobre el equilibrio de esta función.
Por tanto, los jugadores solo pueden desbloquear el segundo hueco al tener un rey de nivel 54, momento en el que se desbloquea el nivel 15 para la torre del rey.
Hemos podido comprobar que más del 66 % de jugadores pertenecientes a estos niveles ya cuentan con dos evoluciones y esperamos que la cifra aumente al 90 % tras el reparto de una evolución gratuita en el evento “Evolución ideal”.
También hemos observado que el 22 % de las batallas que tienen lugar son entre jugadores de nivel 14 y 15. Estamos al tanto de la posibilidad de que un jugador con que solo cuente con una evolución se enfrente a otro con dos.
Seguiremos de cerca la situación para ver cómo afecta a las batallas y si tenemos que ajustar o equilibrar algo.