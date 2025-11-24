Táctica Royale: ajustes de equilibrio de diciembre
1 de diciembre
AJUSTES 🔄
Bruja
Ahora libera 1/2/3/6 esqueletos en lugar de 1/2/4/8, por lo que se ha reducido la cantidad un 0 %, un 0 % un 25 y un 25 %.
El tiempo de carga aumenta un 20 %, de 5 segundos a 6 segundos.
Su daño aumenta un 20 %, de 100 a 120.
Los puntos de vida aumentan un 15 %, de 650 a 750.
El daño de ataque y los puntos de vida de los esqueletos se reducen un 60 %, de 50 % a 20 %.
La bruja estaba abusando de sus poderes para revivir a los muertos y se había adueñado de la arena gracias a su ejército de esqueletos, sobre todo al usar el atributo de superestrella. Vamos a reducir la cantidad de esqueletos que invoca para que la arena no se convierta en un auténtico cementerio.
Mosquetera
El número de objetivos pasa de 3/3/3/3 a 1/2/3/4 (-66 %/-33 %/0 %/+33 %).
El alcance de la embestida se reduce un 50 %, de 4 a 2 casillas.
Su daño aumenta un 50 %, de 80 a 120.
El número de disparos pasa de 4/3/2/1 a 5/4/3/2, por lo que aumenta un 25 %, un 33 %, un 50 % y un 100 %.
Con el atributo de superestrella, incluso una mosquetera de una estrella se convierte en una amenaza considerable en el control de multitudes. Esperamos que estos ajustes la aplaquen un poco en niveles estelares inferiores.
Torre Tesla
El alcance del ataque aumenta un 100 %, de 1 a 2.
Los puntos de vida se reducen un 25 %, de 800 a 600.
La torre Tesla no estaba defendiendo tan bien como esperábamos, así que hemos aumentado su alcance lo suficiente para que pueda jugarse de más formas.
Superestrellas
La cantidad máxima de supercombos pasa de ser ilimitada a 4.
Queremos que las superestrellas disfruten de su momento de fama, pero vamos a limitar el supercombo para que el bonus no dependa tanto de la suerte.
24 de noviembre
MEJORAS ⬆️
Rey Royale
Da de 4 a 8 de elixir al perder (antes daba 4).
A pesar de la mejora de PV que recibió el rey Royale, sigue por detrás de los demás líderes. Ahora, cuando pierdas una batalla, recibirás una cantidad de elixir aleatoria comprendida entre 4 y 8. ¡Los reyes nunca se quedan atrás!
AJUSTES 🔄
Mago
Se ha reducido su velocidad de ataque en un 0 %, un 20 %, un 43 % y un 72 % en los distintos niveles, de 1,25/1,04/0,87/0,72 segundos a 1,25 segundos.
El daño del ataque se ha aumentado en un 0 %, un 12,5 %, un 27 % y un 42 % en los distintos niveles, de 80/128/205/328 a 80/144/260/467.
Como el mago ahora pertenece al atributo de clanes, su velocidad de ataque era un poco excesiva, así que vamos a ajustar sus estadísticas en pos del equilibrio. ¡Clantástico!
Princesa
El daño del ataque se reduce un 25 %, de 160 a 120.
La velocidad de ataque aumenta un 25 %, de tardar 2,5 segundos en realizar un ataque a tardar 2.
Gracias a la mejora de daño del atributo destructor, la princesa sería capaz de dejar fuera de juego a las tropas rivales de un solo golpe. Vamos tanto a reducir su daño de ataque como a mejorar su velocidad de ataque para mantener el equilibrio.
¡Sigue liderando y combinando!
El equipo de Clash Royale