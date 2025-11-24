Bruja

Ahora libera 1/2/3/6 esqueletos en lugar de 1/2/4/8, por lo que se ha reducido la cantidad un 0 %, un 0 % un 25 y un 25 %.

El tiempo de carga aumenta un 20 %, de 5 segundos a 6 segundos.

Su daño aumenta un 20 %, de 100 a 120.

Los puntos de vida aumentan un 15 %, de 650 a 750.

El daño de ataque y los puntos de vida de los esqueletos se reducen un 60 %, de 50 % a 20 %.