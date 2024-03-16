15 mar 2024
Blog – Clash Royale
VOTA POR EL MEJOR ASPECTO MÁGICO PARA LAS TORRES (1)
¡La decisión está en tus manos! Elige el diseño de aspecto para las torres que más te guste entre los finalistas. ¡El ganador formará parte del juego! Puedes votar una vez y no podrás cambiar tu voto una vez lo hayas enviado, así que elige sabiamente.
¡Que gane el mejor diseño!
¡ÉCHALES UN OJO A LOS CANDIDATOS EN SUPERCELL MAKE!
Torre de las artes oscuras de DendeDZG
Caravana mágica del conejo de Naji Kadalayi
Sapo encantado de LukeDraw
Cerdo hechizado de czaromaro
Cajas místicas de Naji Kadalayi