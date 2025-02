¡Hola, RevolAimar! ¿Puedes presentarte a los jugadores?

Hola, mi nombre en la vida real es Néstor Aguado más conocido en este mundo como RevolAimar. Tengo 33 años y me dedico a crear contenido y competiciones internacionales en Clash Royale desde hace más de 5 años. Un juego que me encandiló desde su salida 🔥

¿Cuánto tiempo llevas creando contenido/transmitiendo y cuántas veces a la semana?

Llevo creando contenido desde finales del año 2016 y tras más de 1700 publicaciones en YouTube entre vídeos y directos a mis espaldas, inicié además una nueva etapa hace 2 años emitiendo en directo de forma constante en mi canal de Twitch RevolAimar.

¿Qué es lo que más te gusta de Clash Royale?

Por encima de todo, me encanta el universo de Clash Royale y todo lo relacionado con ello. Dentro de este mundo, lo que más me gusta diría que es el ámbito competitivo de este juego. Los eventos presenciales, las reacciones de los jugadores en vivo es algo que me ha vuelto loco desde siempre. Ojalá este año puedan volver unas finales en vivo con todos los jugadores luchando cara a cara.

Es un juego que es muy accesible para todo el mundo y que gracias a mis funciones de caster, organizador y creador de contenido, me ha permitido tener algunas de las mejores experiencias de mi vida. A todo esto, podemos sumar también la cantidad de amigos y gente que he considerado ídolos que he podido conocer y en algunas ocasiones, tener el placer de trabajar junto a ellos. Es algo que siempre voy a agradecer, el permitirme haber llegado hasta donde estoy hoy en día 🏆

¿Cuál es tu carta favorita para jugar y por qué?

Sin duda alguna el Montapuercos, soy un enamorado de todos los mazos de este tipo y siempre ha sido mi tropa favorita desde Clash of Clans.

¿Algún consejo para los jugadores?

Me gustaría dar un consejo para todos aquellas personas que les apasiona el competitivo, quieran mejorar jugando a Clash Royale viendo a los mejores o quieran adentrarse en este mundo.

Sobre todo, les recomiendo que disfruten del juego en primer lugar, ya que, lo más importante es divertirse jugando. Por otro, el ver a los mejores del mundo en las competiciones y ver vídeos es una de las mejores maneras de aprender posicionamientos, como defender, cuando atacar, el control del elixir, etc.

Poco a poco a través de practicar lo que han visto y jugar competiciones más amateur, desafíos o torneos mundiales verán como sus habilidades mejoran gradualmente.

¿Cuál es tu vídeo favorito hasta la fecha?

Tengo muchos vídeos de los cuales he disfrutado muchísimo grabando, pero diría que el que más me gustó por encima de todos sería la final presencial en la QuesoCasa de la King's Battle. Un partido en el que se enfrentaron dos personas que admiro mucho y grandes amigos como lo son iAmJP y Rubén.



Fue un partido muy emocionante hasta el final y que me encantó poder estar presenta castearlo.