不辱使命，为国争光！首届东亚电竞锦标赛（E-Sports Championships East Asia，以下简称ECEA）皇室战争项目圆满落幕，在最后的总决赛中，凭借单王的1V1先拔头筹，加上嗨尔在KOH和1V1中连胜5局的超神表演，中国代表队3-0横扫韩国代表队，夺下这枚宝贵的金牌！

总决赛采用BO5赛制，第1、3、4、5盘为1V1，第2盘则为KOH。本次ECEA，韩国派出了三国中最强的梦幻阵容，由两位CRL世界冠军SandBox和Line领衔，加上两位职业选手JupiterKing和Sado。中国则由嗨尔和单王这对“海尔兄弟”坐镇，小将Cooper和Angel成为X因素。在小组循环赛阶段，中国代表队曾0-2不敌韩国代表队，此役也是我们的复仇之战。