CRL第六赛季即将在今晚迎来最终决战，究竟玻利维亚天王能否一黑到底，复刻前辈Taa的成名之路？长发战神Lucas能否继续过关斩将，成为首个成功卫冕的月赛冠军？法国天才Viiper和巴西天王Samuel之间会擦出怎样的火花，而Reichert将如何突破自己的心魔，Sado又能否重铸韩国CR的荣光？一切的答案，尽在今晚10点的月度决赛冠军之夜，让我们一起揭晓！