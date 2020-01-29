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29 ene 2020
Blog – Clash Royale

Salón de la Fama: Torneo Mundial Temporada 7

¡Felicidades a todos los participantes del Torneo mundial y al Top 100, ¡que tienen ahora en su poder una nueva Reacción Exclusiva!

CRL第六赛季月度决赛将在今晚10点打响，官方会在七大直播平台同步直播，与大家一起欣赏这一场全球最高水平的CR赛事。届时小伙伴们可以通过各大平台的官方直播间观看这场巅峰对决。官方还为各位精心准备了两轮直播抽奖，奖品包括皇室令牌以及可爱的皇室战争毛绒玩偶。观赛抽奖两不误，你还在等什么呢？

TOP 100 MEJORES CLASIFICADOS DEL TORNEO MUNDIAL

  • Anaban❤️iulia

  • KFC

  • V Ξ N O M

  • ibrahim

  • T-Bag

  • Dynamite I いっせい

  • ベニテングタケ

  • グッドナイト下川

  • 飞飞

  • Lucas❤Bia

  • <c2>Kid Rodrisツ

  • Michifu☆

  • JACK

  • Ch❤Lauty ^-^⚡

  • DiegoB

  • ☄PhoenixPA⭐

  • QUARTY

  • ⚡Darkξηgel⚡

  • バーガー

  • Joan

  • KIX™️Onion

  • ACE Bansito

  • ＶＩＩＰ⭐️Ｒ™️

  • AceVentura

  • LaGelenka II

  • malavazi82

  • Lynn舞厅

  • Aurora

  • star就是小菜鸡✨

  • ちゃぴ丸水産

  • 可哀想な翔子さん(´^ω^｀)

  • ꧁✨***菊花***✨꧂

  • ENM⚡️M¡g 米格尔

  • FF™

  • Toti™

  • 喵喵小天才

  • ¥JEIKO¥

  • まさき

  • VULKan

  • Riku

  • IMT LaPoKaTi✨

  • José Jiménez

  • ⭐MilkTruck⭐

  • ユイ⊿CR(YUIHIIRO)

  • 「TS」Artube

  • BernsteinCat

  • ☺︎Ｓ Ｐ Ｉ Ｒ Ｉ Ｔ☺︎

  • 中野五月

  • 💲 D.I.M.A.S 💲

  • Carl the Legend

  • ジェノス

  • CA l Sweep

  • AlanTam

  • rofolfoxD

  • 世界は謎で出来ている

  • carloscars⚡

  • RUBÉN

  • Ханs

  • CMcHugh

  • 5hadow

  • XIO te ama ⚡

  • あまがわ

  • Alperen

  • Magic Jannik

  • ❤Debora❤

  • 레모네이드

  • j.t.y

  • Nogi I Lucia

  • 고슴도치

  • @Arcturius

  • B-rad

  • 浅笑

  • <c2> UK I *Max

  • DLT_さがちゃらす

  • Faded Mirror

  • GG I Bj

  • 母さん

  • °Puddin'

  • Banフォックス ン⭐️

  • AllanGr2004

  • GrImoka

  • airsurfer

  • Surg TS

  • ⚡⚡Fares⚡⚡

  • 日南 ゆず

  • iAmJP

  • TQ ❤Cuchii Cuu❤

  • chief keef

  • 吹雪

  • KIYF John77

  • Wazap Giorno

  • ⚜️CoDeMaGic⚜️

  • ztephan

  • 공부좀하자

  • JESTER€Ro(Ya)Ri

  • Nova I Abaddon

  • PvPeter

  • 柒夜

  • ●iMrFazΖez《

  • ＡＱＵＡ

CRL第六赛季即将在今晚迎来最终决战，究竟玻利维亚天王能否一黑到底，复刻前辈Taa的成名之路？长发战神Lucas能否继续过关斩将，成为首个成功卫冕的月赛冠军？法国天才Viiper和巴西天王Samuel之间会擦出怎样的火花，而Reichert将如何突破自己的心魔，Sado又能否重铸韩国CR的荣光？一切的答案，尽在今晚10点的月度决赛冠军之夜，让我们一起揭晓！

¿QUIERES GANAR UNA REACCIÓN EXCLUSIVA...

...y hacer parte de la historia de Clash Royale?

Hay un Torneo mundial todas las temporadas. ¡Entrena, fortalece tus habilidades y batalla para llegar al top de la clasificación en el próximo Torneo!