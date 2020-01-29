¡Felicidades a todos los participantes del Torneo mundial y al Top 100, ¡que tienen ahora en su poder una nueva Reacción Exclusiva!
CRL第六赛季月度决赛将在今晚10点打响，官方会在七大直播平台同步直播，与大家一起欣赏这一场全球最高水平的CR赛事。届时小伙伴们可以通过各大平台的官方直播间观看这场巅峰对决。官方还为各位精心准备了两轮直播抽奖，奖品包括皇室令牌以及可爱的皇室战争毛绒玩偶。观赛抽奖两不误，你还在等什么呢？
Anaban❤️iulia
KFC
V Ξ N O M
ibrahim
T-Bag
Dynamite I いっせい
ベニテングタケ
グッドナイト下川
飞飞
Lucas❤Bia
<c2>Kid Rodrisツ
Michifu☆
JACK
Ch❤Lauty ^-^⚡
DiegoB
☄PhoenixPA⭐
QUARTY
⚡Darkξηgel⚡
バーガー
Joan
KIX™️Onion
ACE Bansito
ＶＩＩＰ⭐️Ｒ™️
AceVentura
LaGelenka II
malavazi82
Lynn舞厅
Aurora
star就是小菜鸡✨
ちゃぴ丸水産
可哀想な翔子さん(´^ω^｀)
꧁✨***菊花***✨꧂
ENM⚡️M¡g 米格尔
FF™
Toti™
喵喵小天才
¥JEIKO¥
まさき
VULKan
Riku
IMT LaPoKaTi✨
José Jiménez
⭐MilkTruck⭐
ユイ⊿CR(YUIHIIRO)
「TS」Artube
BernsteinCat
☺︎Ｓ Ｐ Ｉ Ｒ Ｉ Ｔ☺︎
中野五月
💲 D.I.M.A.S 💲
Carl the Legend
ジェノス
CA l Sweep
AlanTam
rofolfoxD
世界は謎で出来ている
carloscars⚡
RUBÉN
Ханs
CMcHugh
5hadow
XIO te ama ⚡
あまがわ
Alperen
Magic Jannik
❤Debora❤
레모네이드
j.t.y
Nogi I Lucia
고슴도치
@Arcturius
B-rad
浅笑
<c2> UK I *Max
DLT_さがちゃらす
Faded Mirror
GG I Bj
母さん
°Puddin'
Banフォックス ン⭐️
AllanGr2004
GrImoka
airsurfer
Surg TS
⚡⚡Fares⚡⚡
日南 ゆず
iAmJP
TQ ❤Cuchii Cuu❤
chief keef
吹雪
KIYF John77
Wazap Giorno
⚜️CoDeMaGic⚜️
ztephan
공부좀하자
JESTER€Ro(Ya)Ri
Nova I Abaddon
PvPeter
柒夜
●iMrFazΖez《
ＡＱＵＡ
CRL第六赛季即将在今晚迎来最终决战，究竟玻利维亚天王能否一黑到底，复刻前辈Taa的成名之路？长发战神Lucas能否继续过关斩将，成为首个成功卫冕的月赛冠军？法国天才Viiper和巴西天王Samuel之间会擦出怎样的火花，而Reichert将如何突破自己的心魔，Sado又能否重铸韩国CR的荣光？一切的答案，尽在今晚10点的月度决赛冠军之夜，让我们一起揭晓！
...y hacer parte de la historia de Clash Royale?
Hay un Torneo mundial todas las temporadas. ¡Entrena, fortalece tus habilidades y batalla para llegar al top de la clasificación en el próximo Torneo!