Espíritu de fuego

Espíritu de hielo

Espíritu sanador

Espíritu eléctrico

Se han reducido los puntos de vida en un 6 % (de 230 a 217).

Ya no llegan hasta las torres de coronas y las atacan por sus propios medios.

Las arqueras, la reina arquera, el bombardero, la mosquetera y la torre Tesla pueden ahora eliminarlos de un solo disparo.

Desde que la arena es arena, el Tronco ha odiado al leñador, al mini P.E.K.K.A. le encantan las tortitas, y los hechizos y las cartas clave han sido indispensables en cualquier mazo fiable de Clash Royale. Cuando los jugadores empiezan a sacarlos de su mazo, suele ser una señal clara de que existe algún desequilibrio.

Los espíritus han ido reemplazando a las tropas de apoyo y los hechizos y, en muchos casos, los mazos solo cuentan con un hechizo, o incluso con ninguno. Tener varios espíritus en un mazo es ventajoso no solo porque permiten acelerar el uso de los héroes y las evoluciones, sino porque, además, ofrecen mucho a cambio de un ínfimo coste de 1 de elixir. Aturden, curan, distraen, eliminan a grupos de tropas e infligen daño gradual a las torres de coronas mientras permiten un uso rápido y continuado de las cartas más poderosas del mazo. En la gran mayoría de las situaciones, desplegar un espíritu garantiza una ventaja en cuanto al elixir. Esta ventaja garantizada da lugar a estilos de juego en los que los espíritus presionan constantemente durante la partida sin que, por ello, se asuma riesgo alguno, algo que puede ser frustrante para la otra parte.

Por ello, no sorprende que, en 2026, los espíritus mantengan un uso combinado del 53 % entre los 200 mejores jugadores y del 31 % en el modo competitivo. Un cambio en sus puntos de vida hará que su ventaja sea más circunstancial en lugar de estar garantizada. Eliminar su capacidad para ejercer presión sobre las torres y consolidarlos como cartas de distracción, de ciclado rápido del mazo y de control de multitudes hará que su uso sea más meditado. Durante los próximos meses, vigilaremos de cerca sus porcentajes de uso y de victorias tanto en el juego competitivo como en el camino de trofeos para ver si se siguen reemplazando las tropas de apoyo y los hechizos por espíritus.

Aviso: Los ajustes de equilibrio en progreso incluían una segunda opción para debilitar a los espíritus y, tras examinar los comentarios de la comunidad, hemos decidido aplicar la reducción de puntos de vida en lugar de la reducción de velocidad. ¿Por qué?

Pensamos que la reducción de puntos de vida tendrá más impacto, ya que cambiará las interacciones defensivas de los espíritus sin modificar sus patrones de movimiento. Sin embargo, la reducción de velocidad no está descartada en un futuro.