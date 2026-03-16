Actualización de mitad de marzo
Esperamos que todo el mundo haya disfrutado de las celebraciones del aniversario tanto como nosotros. Ahora, ha llegado el momento de ponernos las pilas. Hace unas semanas, anunciamos que llegaría una actualización a mediados de mes con grandes cambios, y hoy, 16 de marzo, se estrenan en Clash Royale.
Esto es todo lo que tenemos planeado:
Nuevo sistema para desbloquear a los héroes
¡Desbloquea a un héroe gratis!
Elige a tus héroes
Nuevos héroes disponibles de inmediato
Rediseño de los huecos en los mazos: 1 evolución, 1 héroe y 1 comodín
Cambios en los cofres de la suerte mágicos de 5 estrellas
Más cambios, mejoras y errores corregidos
¡Te contamos más a continuación!
NUEVO SISTEMA PARA DESBLOQUEAR A LOS HÉROES
¡Desbloquea a un héroe gratis!
A partir de la arena 5, recibirás 200 monedas de héroe para elegir al próximo héroe que se unirá a tu equipo en cuanto llegue la actualización. Las monedas de héroe (antes eran los fragmentos de héroe) sirven para desbloquear al héroe que quieras.
¿Ya casi tienes 200 monedas? ¡No pasa nada! Las que te daremos pueden sobrepasar el límite, pero solo por esta vez. Cuando lleguen, habrá un límite de 200 monedas de héroe, así que conviene invocar al héroe en cuanto tengas suficientes. Tras recibir las 200 monedas, las que sobrepasen el límite se convertirán en gemas a razón de una moneda por gema.
Si ya has desbloqueado a los héroes disponibles, una vez que llegue la actualización, tendrás 3 meses para reclamar las monedas de héroe. Si acabas de empezar a jugar, recibirás las 200 monedas cuando llegues a la arena 5.
Las monedas de héroe se pueden obtener en el camino gratuito del Pass Royale (¡hasta 75 monedas por temporada!).
Elige a tus héroes
Los héroes dejarán de invocarse aleatoriamente. En su lugar, podrás elegir el héroe que quieras desbloquear.
Cuando tengas 200 monedas de héroe, podrás acceder a la pestaña de objetos mágicos, donde está la sección de los héroes. Toca "Desbloquear" y elige al héroe en el que quieras invertir las monedas.
Nuevos héroes disponibles de inmediato
¡Prepara tus monedas de héroe! De ahora en adelante, habrá nuevos héroes disponibles tras su lanzamiento. En cuanto tengas 200 monedas de héroe, podrás apropiarte de esa nueva forma de carta.
REDISEÑO DE LOS HUECOS DE LOS MAZOS
Como nos ha pedido por activa y por pasiva la comunidad, vamos a reducir el número máximo de huecos especiales en los mazos de 4 a 3. El objetivo de este cambio es limitar la complejidad y mantener la esencia principal del juego sin perder la flexibilidad a la hora de crear mazos.
Los mazos del modo competitivo, los eventos y los desafíos tendrán estos huecos:
1 hueco de evolución solo para evoluciones.
1 hueco de héroe para héroes y campeones.
1 hueco comodín para evoluciones, héroes y campeones.
En el camino de trofeos, cada hueco se desbloquea según se progresa.
1 hueco de evolución: arena 3
1 hueco de héroe: arena 5
1 hueco comodín: arena 10
Los huecos comodín permiten elegir cualquier forma de una carta libremente. Si tienes una carta con las formas de héroe y evolución desbloqueadas, puedes cambiar su habilidad activa al colocarla en el hueco comodín. Selecciona la carta en el mazo y toca el botón para intercambiarlas.
CAMBIOS EN LOS COFRES DE LA SUERTE MÁGICOS DE 5 ESTRELLAS
¡Los cofres de la suerte mágicos de 5 estrellas ahora otorgan más comodines!
A partir de hoy, la cantidad de comodines que se obtienen en los cofres de la suerte mágicos será, por lo menos, equivalente a una mejora completa según el nivel del cofre. Es decir, puedes recibir hasta tres veces más comodines según la calidad y el nivel del cofre. Debido a que las recompensas aumentan, hemos ajustado las probabilidades.
A continuación puedes consultar lo que recibirás de un cofre de la suerte mágico de 5 estrellas.
Número anterior y nuevo de cartas disponibles por cofre de la suerte mágico de 5 estrellas (a partir del nivel de cofre 11)
|Cantidad anterior de comodines comunes
|Cantidad nueva de comodines comunes
|Cantidad anterior de comodines especiales
|Cantidad nueva de comodines especiales
|Cantidad anterior de comodines épicos
|Cantidad nueva de comodines épicos
|Cantidad anterior de comodines legendarios
|Cantidad nueva de comodines legendarios
|Cantidad anterior de comodines de campeones
|Cantidad nueva de comodines de campeones
|Cofre de nivel 11
|1200
|1200
|240
|300▲
|30
|30
|3
|4▲
|Cofre de nivel 12
|1400
|1500▲
|280
|400▲
|35
|50▲
|4
|6▲
|3
|3
|Cofre de nivel 13
|1600
|2500▲
|320
|550▲
|40
|70▲
|4
|9▲
|3
|5▲
|Cofre de nivel 14
|1800
|3500▲
|360
|750▲
|45
|100▲
|5
|12▲
|4
|8▲
|Cofre de nivel 15
|2000
|5500▲
|400
|1000▲
|50
|130▲
|6
|14▲
|4
|11▲
|Cofre de nivel 16
|2500
|2500
|465
|1400▲
|60
|180▲
|7
|20▲
|5
|15▲
Los cofres de la suerte mágicos de 5 estrellas recibidos con un nivel inferior al 11 otorgarán el mismo número de cartas que antes, puesto que su recompensa ya es equivalente a una mejora completa.
Probabilidades anteriores y nuevas de los cofres de la suerte mágicos de 5 estrellas (a partir del nivel de cofre 13)
|Probabilidades anteriores
|Probabilidades nuevas
|Cartas aleatorias
|59,5 %
|57,5 % ▼
|Comodines comunes
|8 %
|9 % ▲
|Comodines especiales
|7,5 %
|8 % ▲
|Comodines épicos
|7 %
|6,5 % ▼
|Comodines legendarios
|6,5 %
|5,5 % ▼
|Comodines de campeones
|6,5 %
|4 % ▼
|Evoluciones completas
|5 %
|9.5 % ▲
La tabla de arriba hace alusión a los cofres de la suerte mágicos de 5 estrellas a partir del nivel de cofre 13. Las probabilidades para los cofres de menor nivel varían porque los jugadores no pueden obtener ciertas calidades.
Puedes leer más sobre los cofres de la suerte y sus probabilidades en el artículo de type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh.
MÁS CAMBIOS, MEJORAS Y ERRORES CORREGIDOS
Cambios y mejoras
Pestaña social
Toca el icono del clan para ver la información de tu clan.
Tus amigos se ordenarán automáticamente empezando por los que estén en el modo competitivo, seguidos por los demás según su cantidad de trofeos.
Pass Royale
Ahora, quienes tengan el pase mejorado verán el nombre de los objetos al tocarlos en el pase.
Hemos añadido un aviso para informar a los jugadores en una arena inferior a la 5 de que pueden desbloquear el héroe del pase pero no usarlo en batalla hasta que lleguen a dicha arena.
El nombre del héroe ahora se menciona en la primera marca del pase.
Errores arreglados
Tropas y batalla
El barril de bárbaro héroe ya no se queda atascado detrás de las torres del rey.
La página de las estadísticas de las flechas ahora informa de sus 3 oleadas de daño.
El verdugo y su evolución ahora infligen la misma cantidad de daño.
La evolución de la mosquetera ya no puede disparar contra las torres.
MODO C.A.O.S.
El modificador común del demoledor duende ya no inflige daño extra con un radio aumentado al caer derrotado.
El modificador épico de la ballesta ahora golpea a los objetivos con alcance máximo.
Pestaña social
El botón de las guerras de clanes ahora aparece dorado cuando tienes alguna recompensa pendiente de reclamar.
Tras terminar una batalla de guerra de clanes, ya no se te redirigirá a la pantalla principal de la pestaña social.
Pass Royale
En la pantalla de información del pase, las recompensas de ciertas marcas aparecerán con un asterisco para indicar que se tienen que elegir y que les afectan las probabilidades de los cofres (por ejemplo, el desbloqueo de un héroe, los fragmentos de comodín, etc.).
Los mismos números y asteriscos aparecerán en la tienda y la pantalla de información del pase.
La recompensa correcta se verá destacada tras reclamarla en las marcas de elección.
Las marcas de elección mostrarán información sobre cada uno de los objetos disponibles.
Si se tienen varias marcas con recompensas pendientes de reclamar y se toca una de las primeras marcas, el pase dejará de desplazarse automáticamente a la marca más alta desbloqueada.
Táctica Royale
Los duplicados de los dragones esqueleto ahora se generan con la cantidad correcta de PV y atacarán como está previsto.
Los esqueletos invocados por la bruja ahora tienen la cantidad correcta de PV y daño.
El daño de la torre infernal ahora se reinicia al cambiar de objetivo.
La ballesta ahora ataca tras recargar.
La casilla de salto ya no desaparece tras la primera ronda.
El botón de batalla y el selector ya no aparecen durante el emparejamiento al aceptar una invitación de grupo tras tocar el botón "Jugar de nuevo".
Otros
Ahora se pueden copiar mazos en los modos de juego de 4 cartas.
Ahora se puede ver el progreso de los amigos en el modo competitivo en el lateral izquierdo de los pasos de este modo.
Se han hecho varias mejoras visuales y de sonido.
Esta actualización también incluye varios ajustes de equilibrio de Táctica Royale que puedes consultar type: entry-hyperlink id: 1rXOMGHy8k6rpvekg6BniZ.
¡ESO ES TODO!
Gracias a todo el mundo por compartir su opinión con nosotros durante estos últimos meses. Las sugerencias y los comentarios nos ayudan a dar forma a las futuras actualizaciones, así que ¡no dudes en hacernos llegar la tuya! Esperamos que te guste esta actualización de mitad de mazo y que nos des tu opinión.
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¡Nos vemos en la arena!
El equipo de Clash Royale