¡Desbloquea a un héroe gratis!

A partir de la arena 5, recibirás 200 monedas de héroe para elegir al próximo héroe que se unirá a tu equipo en cuanto llegue la actualización. Las monedas de héroe (antes eran los fragmentos de héroe) sirven para desbloquear al héroe que quieras.

¿Ya casi tienes 200 monedas? ¡No pasa nada! Las que te daremos pueden sobrepasar el límite, pero solo por esta vez. Cuando lleguen, habrá un límite de 200 monedas de héroe, así que conviene invocar al héroe en cuanto tengas suficientes. Tras recibir las 200 monedas, las que sobrepasen el límite se convertirán en gemas a razón de una moneda por gema.

Si ya has desbloqueado a los héroes disponibles, una vez que llegue la actualización, tendrás 3 meses para reclamar las monedas de héroe. Si acabas de empezar a jugar, recibirás las 200 monedas cuando llegues a la arena 5.

Las monedas de héroe se pueden obtener en el camino gratuito del Pass Royale (¡hasta 75 monedas por temporada!).

Elige a tus héroes

Los héroes dejarán de invocarse aleatoriamente. En su lugar, podrás elegir el héroe que quieras desbloquear.

Cuando tengas 200 monedas de héroe, podrás acceder a la pestaña de objetos mágicos, donde está la sección de los héroes. Toca "Desbloquear" y elige al héroe en el que quieras invertir las monedas.

Nuevos héroes disponibles de inmediato

¡Prepara tus monedas de héroe! De ahora en adelante, habrá nuevos héroes disponibles tras su lanzamiento. En cuanto tengas 200 monedas de héroe, podrás apropiarte de esa nueva forma de carta.