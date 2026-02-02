Ajustes de equilibrio de febrero
2 de febrero
DEBILITACIONES ⬇️
Mini P.E.K.K.A. héroe
Se ha aumentado el tiempo de preparación de las tortitas en un 10 % (de 20 a 22 segundos).
¿Por qué? Notamos que el mini P.E.K.K.A. héroe estaba cocinando un poco demasiado, así que decidimos darle un respiro y aumentar el tiempo de carga de la habilidad.
Evolución de la bruja
Se ha reducido la curación por esqueleto que recibe en un 11 % (de 60 a 53).
¿Por qué? La bruja lleva tiempo desafiando a la muerte, gracias a su evolución y a su habilidad de curación. Por eso, ahora sus esqueletos le devuelven menos puntos de vida.
Gigante
Se han reducido los puntos de vida en un 3 % (de 4090 a 3968).
¿Por qué? Desde que se convirtió en héroe, el gigante viene arrasando en el competitivo. Así que decidimos reducir sus puntos de vida y, de esa manera, la protección que ofrece a sus aliados.
Cementerio
Se ha mejorado el patrón de generación.
¿Por qué? Con los cambios que introdujimos anteriormente, los esqueletos aparecían muy cerca de las torres. Ahora, aparecen lejos del centro del hechizo, lo que permite preparar la defensa con más tiempo.
Esbirros
Se ha reducido la velocidad de ataque en un 9 % (de 1,1 a 1,2 segundos).
¿Por qué? Después de mejorar su alcance, notamos que los esbirros estaban tomando el control del campo aéreo. Al reducir su velocidad de ataque, damos más espacio a otras tropas aéreas.
Trío de mosqueteras
Se ha reducido la velocidad de ataque en un 8 % (de 1,2 a 1,3 segundos).
¿Por qué? Con los cambios de noviembre, el trío de mosqueteras se volvió demasiado letal a corta distancia. Al reducir su velocidad de ataque, le hacemos el trabajo de liquidar a los enemigos un poquito más difícil.
MEJORAS ⬆️
Mago héroe
Se ha aumentado la fuerza de arrastre del tornado.
¿Por qué? El tornado del mago héroe no agrupaba las tropas correctamente al lanzar su bola de fuego. Un mejor arrastre es igual a un ataque más efectivo.
Evolución de la excavadora de duendes
Se ha aumentado el número de duendes generados cuando resurge por segunda vez en un 100 % (de 1 a 2).
¿Por qué? Con la última mejora, intentamos darle más poder a la evolución de la excavadora de duendes, pero lamentablemente no lo logramos. Así que ahora genera 2 duendes cada vez que resurge. ¡Nada de descansar en el trabajo!
Evolución de la P.E.K.K.A.
Se han aumentado los PV que obtiene al eliminar personajes pequeños en un 5 % (de 409 a 430).
Se han aumentado los PV que obtiene al eliminar personajes medianos en un 5 % (de 778 a 819).
Se han aumentado los PV que obtiene al eliminar personajes grandes en un 5 % (de 1477 a 1551).
¿Por qué? LA EVOLUCIÓN de la P.E.K.K.A. se quedó un poco atrás comparada con otras evoluciones que se utilizan para irrumpir en el puente. Es por eso que aumentamos su curación por cada eliminación para que pueda utilizarse durante más tiempo.
CAMBIOS 🔄
Mosquetera heroína
Se ha reducido el alcance de la torreta en un 36 % (de 5,5 a 3,5 casillas).
Se ha reducido el tiempo de despliegue en un 50 % (de 2 a 1 segundo).
¿Por qué? La última debilitación que introdujimos para la torreta infalible el mes pasado la volvió menos receptiva. Revertimos esos cambios y redujimos el alcance de la torreta para que sea más difícil que fije a las torres de coronas como objetivo y permitir así más maniobras de contraataque.
RESOLUCIÓN DE ERRORES
Globo bombástico
Se han reducido los puntos de vida en un 1 % (de 1679 a 1676).
Barril de bárbaro
Se ha aumentado el daño en un 1 % (de 230 a 232).
Al nivel 16, el dúo del barril de bárbaro y el espíritu eléctrico era incapaz de derrotar a los rompemuros, aunque sí era posible con otros niveles. Además, el cazador derrotaba al globo bombástico con 3 ataques en lugar de 2. Trabajaremos en estos errores para evitar las inconsistencias entre niveles.
¡Nos vemos en la arena!
El equipo de Clash Royale