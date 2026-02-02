Evolución de la P.E.K.K.A.

Se han aumentado los PV que obtiene al eliminar personajes pequeños en un 5 % (de 409 a 430).

Se han aumentado los PV que obtiene al eliminar personajes medianos en un 5 % (de 778 a 819).

Se han aumentado los PV que obtiene al eliminar personajes grandes en un 5 % (de 1477 a 1551).