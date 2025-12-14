Se está horneando un nuevo y delicioso cofre que podrás probar pronto 🍪.

Calienta el horno y prepárate para hincarle el diente al cofre de la suerte de jengibre, que está lleno de manjares exquisitos que deleitarán tus fiestas heroicas.

Cuanto más alto hayas llegado en el camino de trofeos, mejores serán las recompensas. Solo recibirás cartas hasta la arena 10 y, de ahí en adelante, el conjunto de recompensas aumenta para incluir cartas de más calidad, personalizaciones y la guinda del pastel: ¡fragmentos de evolución!