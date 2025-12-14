Cofre de la suerte de jengibre
Se está horneando un nuevo y delicioso cofre que podrás probar pronto 🍪.
Calienta el horno y prepárate para hincarle el diente al cofre de la suerte de jengibre, que está lleno de manjares exquisitos que deleitarán tus fiestas heroicas.
Cuanto más alto hayas llegado en el camino de trofeos, mejores serán las recompensas. Solo recibirás cartas hasta la arena 10 y, de ahí en adelante, el conjunto de recompensas aumenta para incluir cartas de más calidad, personalizaciones y la guinda del pastel: ¡fragmentos de evolución!
Dentro, encontrarás estas cartas y evoluciones:
|Común
|Especial
|Épica
|Legendaria
|Campeón
|Evolución
|Murciélagos
|Gigante
|Bebé dragón
|Cementerio
|Reina arquera
|Fragmentos de evolución del caballero
|Cañón
|Choza de duendes
|Barril de duendes
|Dragón infernal
|Duendenstein
|Evolución completa del caballero
|Lanzafuegos
|Mini P.E.K.K.A.
|Veneno
|Chispitas
|Gran minero
|Caballero
|Mosquetera
|Ejército de esqueletos
|Paquete real
|Electrocutadores
|Bruja
En cuanto a las personalizaciones, encontrarás dos marcos y dos adornos para el estandarte, así como una nueva y fantástica reacción.
A partir del 14 de diciembre, el cofre de la suerte de jengibre estará disponible en un puñado de eventos festivos hasta que concluya la temporada de las fiestas heroicas.
Podrás obtener un total de 19 cofres de la suerte de jengibre a través de estos eventos:
Doce días de Clashvidad
Año nuevo, fuego nuevo
Viajes del clan
El último, que te ayudará a sacar el mayor provecho posible al evento de abrir cofres, estará disponible en la tienda de forma gratuita. También habrá más en sorteos y podrás comprarlos con gemas en la tienda, así que prepárate para seguirles el rastro a sus dulces recompensas.
Si quieres ver más información, echa un vistazo aquí: type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh.
¡Nos vemos en la arena!
El equipo de Clash Royale