14 dic 2025
Blog – Clash Royale

Cofre de la suerte de jengibre

Se está horneando un nuevo y delicioso cofre que podrás probar pronto 🍪.

Calienta el horno y prepárate para hincarle el diente al cofre de la suerte de jengibre, que está lleno de manjares exquisitos que deleitarán tus fiestas heroicas.

Cuanto más alto hayas llegado en el camino de trofeos, mejores serán las recompensas. Solo recibirás cartas hasta la arena 10 y, de ahí en adelante, el conjunto de recompensas aumenta para incluir cartas de más calidad, personalizaciones y la guinda del pastel: ¡fragmentos de evolución!

Dentro, encontrarás estas cartas y evoluciones:

ComúnEspecialÉpicaLegendariaCampeónEvolución
MurciélagosGiganteBebé dragónCementerioReina arqueraFragmentos de evolución del caballero
CañónChoza de duendesBarril de duendesDragón infernalDuendensteinEvolución completa del caballero
LanzafuegosMini P.E.K.K.A.VenenoChispitasGran minero
CaballeroMosqueteraEjército de esqueletos
Paquete realElectrocutadoresBruja

En cuanto a las personalizaciones, encontrarás dos marcos y dos adornos para el estandarte, así como una nueva y fantástica reacción.

A partir del 14 de diciembre, el cofre de la suerte de jengibre estará disponible en un puñado de eventos festivos hasta que concluya la temporada de las fiestas heroicas.

Podrás obtener un total de 19 cofres de la suerte de jengibre a través de estos eventos:

  • Doce días de Clashvidad

  • Año nuevo, fuego nuevo

  • Viajes del clan

El último, que te ayudará a sacar el mayor provecho posible al evento de abrir cofres, estará disponible en la tienda de forma gratuita. También habrá más en sorteos y podrás comprarlos con gemas en la tienda, así que prepárate para seguirles el rastro a sus dulces recompensas.

Si quieres ver más información, echa un vistazo aquí: type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh.

¡Nos vemos en la arena!

El equipo de Clash Royale