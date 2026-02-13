Cofre de la suerte del amor inquebrantable
El cofre de la suerte del amor inquebrantable florece cubierto de enredaderas y... ¿de "cupcakes" con forma de rosa?
A medida que avances en el camino de trofeos, el dulce aroma de las recompensas se irá intensificando. Empezarás con cartas de calidad inferior y, al alcanzar la arena 10, tendrás acceso a todas las recompensas posibles, incluyendo todas las calidades y personalizaciones de temporada.
En estos cofres podrás obtener fragmentos de evolución de la P.E.K.K.A., la evolución de la P.E.K.K.A. completa y las siguientes cartas:
|Común
|Especial
|Épica
|Legendaria
|De campeones
|Duendes
|Duende lanzadardos
|Príncipe oscuro
|Máquina duende
|Duendenstein
|Pandilla de duendes
|Jaula del forzudo
|Barril de duendes
|Megacaballero
|Principito
|Duendes con lanza
|Choza de duendes
|Maldición duende
|Sabueso de lava
|Rey esqueleto
|Esbirros
|Torre infernal
|P.E.K.K.A.
|Horda de esbirros
|Megaesbirro
|Vacío
En cuanto a las personalizaciones, podrás encontrar dos marcos y dos adornos para el estandarte, así como una nueva reacción.
A partir del 16 de febrero, habrá 22 cofres de la suerte del amor inquebrantable disponibles en los siguientes eventos temáticos hasta que termine la temporada:
Corazón de las tinieblas
Camino de los héroes
El viaje del clan
También habrá algunos disponibles en sorteos y en la tienda, donde se podrán comprar a cambio de gemas.
El evento de abrir cofres está de vuelta, con otra ronda de recompensas que te robarán el corazón. Abre un total de 15 cofres de la suerte del amor inquebrantable para conseguir una caja de evolución al final.
Si quieres ver más información, echa un vistazo aquí: type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh.
¡Nos vemos en la arena!
El equipo de Clash Royale