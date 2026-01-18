Cofre de la suerte del frío ardiente
Llega un cofre forjado con los abrasadores vientos de poniente y las heladas tormentas de nieve.
El cofre de la suerte del frío ardiente te trae recompensas glaciales y candentes que mejoran a medida que avanzas en el camino de trofeos. Empieza con cartas de calidad inferior y, al alcanzar la arena 10, desbloquea la fusión de fuego y hielo, con todas las calidades y personalizaciones de temporada.
En estos cofres encontrarás fragmentos de evolución del mago, la evolución del mago completa y las siguientes cartas:
|Común
|Especial
|Épica
|Legendaria
|Campeón
|Arqueras
|Bola de fuego
|Bebé dragón
|Mago de hielo
|Reina arquera
|Lanzafuegos
|Horno
|Globo bombástico
|Sabueso de lava
|Bandida líder
|Espíritu de fuego
|Gólem de hielo
|Cañón con ruedas
|Fénix
|Principito
|Espíritu de hielo
|Torre infernal
|Hielo
|Bola de nieve
|Mago
|Rompemuros
En cuanto a las personalizaciones, encontrarás dos marcos y dos adornos para el estandarte, así como una nueva y gélida reacción.
A partir del 19 de enero, habrá 15 cofres de la suerte del frío ardiente disponibles en los siguientes eventos temáticos hasta que termine la temporada:
Infierno gélido
Camino de los héroes
El viaje del clan
También habrá algunos disponibles en sorteos y en la tienda, donde se podrán comprar a cambio de gemas.
Estamos realizando algunas pruebas, por lo que no todos los jugadores recibirán cofres de la suerte del frío ardiente como recompensa. Los jugadores que no los reciban conseguirán cofres de la suerte mágicos en su lugar. No obstante, estos jugadores podrán reclamar personalizaciones de los cofres de la suerte del frío ardiente cuando esté acabando la temporada, ¡así que echa un vistazo de vez en cuando!
Tampoco celebraremos el evento de abrir cofres mientras realizamos estas pruebas.
Si quieres leer más información sobre los cofres de la suerte del frío ardiente, echa un vistazo aquí: type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh.
¡Nos vemos en la arena!
El equipo de Clash Royale