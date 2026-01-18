A partir del 19 de enero, habrá 15 cofres de la suerte del frío ardiente disponibles en los siguientes eventos temáticos hasta que termine la temporada:

Infierno gélido

Camino de los héroes

El viaje del clan

También habrá algunos disponibles en sorteos y en la tienda, donde se podrán comprar a cambio de gemas.

Estamos realizando algunas pruebas, por lo que no todos los jugadores recibirán cofres de la suerte del frío ardiente como recompensa. Los jugadores que no los reciban conseguirán cofres de la suerte mágicos en su lugar. No obstante, estos jugadores podrán reclamar personalizaciones de los cofres de la suerte del frío ardiente cuando esté acabando la temporada, ¡así que echa un vistazo de vez en cuando!

Tampoco celebraremos el evento de abrir cofres mientras realizamos estas pruebas.

Si quieres leer más información sobre los cofres de la suerte del frío ardiente, echa un vistazo aquí: type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh.

¡Nos vemos en la arena!

El equipo de Clash Royale