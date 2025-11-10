Se acabó eso de tener que conseguir con las recompensas diarias y tener que rezar para obtener las cartas que te faltan; ahora podrás comprar todo lo que necesites con gemas.

Es posible que también te hayas fijado en que hemos eliminado los comodines de élite del modo competitivo y las recompensas del camino de trofeos este mes para que no haya confusiones antes del cambio.

Este es un gran paso para lograr un sistema más transparente en el que el progreso siempre sea relevante y esté conectado a las cartas con las que juegas.

VUELTA A LO BÁSICO

Además de eliminar los comodines de élite, vamos a deshacernos de varios elementos redundantes para simplificar la mecánica principal de progreso.

Muchos jugadores llegan al límite de capacidad de su inventario de libros sin haber tenido tiempo para usarlos. También nos hemos fijado en que el valor de los libros no está a la par entre los niveles, lo que disuade a muchos jugadores de usarlos en los niveles más bajos. Esta no es la experiencia que queríamos ofrecer; los jugadores pasaban más tiempo gestionando su inventario que divirtiéndose obteniendo cartas.

Tras la actualización, los libros en tu haber (de comunes a legendarios) se convertirán en comodines en una cantidad equivalente; las monedas mágicas se transformarán en oro. El libro de libros se convertirá en gemas, que se podrán usar en el nuevo sistema de gemas que mencionamos antes. Y, para facilitar aún más todo, vamos a aumentar el número de cartas que se ganan en todo el juego.

Todas las tasas de conversión se basan en el nivel de la torre del rey y coinciden con los requisitos reducidos de cartas y oro (lo explicamos más adelante en este artículo) de manera equivalente: aproximadamente la tasa de conversión del nivel de la torre del rey más uno. Por ejemplo, si tu torre del rey está en el nivel 10, recibirás suficientes comodines para mejorar por completo una carta del nivel 10 al 11. Para los jugadores con una torre del rey inferior al nivel 6 tenemos una tasa de conversión mínima por la que el número más bajo de comodines que se pueden recibir permitirá mejorar una carta al nivel 7.

Puedes consultar las tasas de conversión a continuación.