EN LA PRÓXIMA ACTUALIZACIÓN...
A lo largo de los próximos meses llegarán novedades estupendas a Clash Royale:
¡La liga 2c2 está en camino!
Una nueva caja de evolución, que aumenta las formas de obtener evoluciones.
Como contenido de temporada, nos contagiamos del espíritu de las fiestas con un nuevo cofre de la suerte temático y un evento de Clashmas lleno de recompensas.
El camino de trofeos se renueva.
Y, como plato fuerte de la actualización, se avecina algo heroico que llevará el juego a otro nivel... ¡Hablaremos de ello más tarde!
En primer lugar, queremos centrarnos en algo que afecta a todos los jugadores...
¡HABLEMOS DE LA PROGRESIÓN!
A lo largo de los años, el sistema de progresión de Clash Royale se ha desarrollado y convertido en algo más complejo. Los comodines de élite, los libros, las monedas mágicas y el oro a veces han hecho que mejorar las cartas sea algo más complejo de lo necesario. Varios jugadores se han guardado los recursos para el "momento más indicado", mientras que otros no sabían bien cómo usar o conseguir otros recursos, como los comodines de élite y los libros.
Con la nueva actualización del 24 de noviembre, nuestra intención es simplificar la progresión y hacerla más coherente y, en definitiva, más satisfactoria.
NOS DESPEDIMOS DE LOS COMODINES DE ÉLITE
Cuando incluimos el nivel de élite, estaba previsto que los comodines de élite ofrecieran una forma de progresar más pasiva y a un ritmo menor que, no obstante, siguiera siendo interesante. Conforme pasó el tiempo, nos dimos cuenta de que los jugadores no lo veían de esa manera, y el sistema era algo confuso y menos satisfactorio que obtener y mejorar las cartas directamente.
Debido a ello, hemos decidido retirar los comodines de élite del juego.
Los comodines de élite que te queden en el inventario se convertirán automáticamente en gemas, que podrás usar para comprar las cartas que quieras mediante el nuevo sistema de gemas de la actualización.
Se acabó eso de tener que conseguir con las recompensas diarias y tener que rezar para obtener las cartas que te faltan; ahora podrás comprar todo lo que necesites con gemas.
Es posible que también te hayas fijado en que hemos eliminado los comodines de élite del modo competitivo y las recompensas del camino de trofeos este mes para que no haya confusiones antes del cambio.
Este es un gran paso para lograr un sistema más transparente en el que el progreso siempre sea relevante y esté conectado a las cartas con las que juegas.
VUELTA A LO BÁSICO
Además de eliminar los comodines de élite, vamos a deshacernos de varios elementos redundantes para simplificar la mecánica principal de progreso.
Muchos jugadores llegan al límite de capacidad de su inventario de libros sin haber tenido tiempo para usarlos. También nos hemos fijado en que el valor de los libros no está a la par entre los niveles, lo que disuade a muchos jugadores de usarlos en los niveles más bajos. Esta no es la experiencia que queríamos ofrecer; los jugadores pasaban más tiempo gestionando su inventario que divirtiéndose obteniendo cartas.
Tras la actualización, los libros en tu haber (de comunes a legendarios) se convertirán en comodines en una cantidad equivalente; las monedas mágicas se transformarán en oro. El libro de libros se convertirá en gemas, que se podrán usar en el nuevo sistema de gemas que mencionamos antes. Y, para facilitar aún más todo, vamos a aumentar el número de cartas que se ganan en todo el juego.
Todas las tasas de conversión se basan en el nivel de la torre del rey y coinciden con los requisitos reducidos de cartas y oro (lo explicamos más adelante en este artículo) de manera equivalente: aproximadamente la tasa de conversión del nivel de la torre del rey más uno. Por ejemplo, si tu torre del rey está en el nivel 10, recibirás suficientes comodines para mejorar por completo una carta del nivel 10 al 11. Para los jugadores con una torre del rey inferior al nivel 6 tenemos una tasa de conversión mínima por la que el número más bajo de comodines que se pueden recibir permitirá mejorar una carta al nivel 7.
Puedes consultar las tasas de conversión a continuación.
Tasas de conversión de los libros
|Nivel de la torre del rey
|Comodines comunes por cada libro común
|Comodines especiales por cada libro especial
|Comodines épicos por cada libro épico
|Comodines legendarios por cada libro legendario
|Gemas por cada libro de libros
|1
|100
|20
|10
|4
|400
|2
|100
|20
|10
|4
|400
|3
|100
|20
|10
|4
|400
|4
|100
|20
|10
|4
|400
|5
|100
|20
|10
|4
|400
|6
|100
|20
|10
|4
|400
|7
|200
|50
|10
|4
|400
|8
|400
|100
|10
|4
|400
|9
|800
|200
|20
|4
|400
|10
|1000
|300
|30
|4
|400
|11
|1500
|400
|50
|6
|800
|12
|2500
|550
|70
|9
|2000
|13
|3500
|750
|100
|12
|3200
|14
|5500
|1000
|130
|14
|4400
|15
|7500
|1400
|180
|20
|6000
Tasas de conversión de las monedas mágicas
|Nivel de la torre del rey
|Oro por cantidad de monedas mágicas
|1
|8,000
|2
|8,000
|3
|8,000
|4
|8,000
|5
|8,000
|6
|8,000
|7
|8,000
|8
|8,000
|9
|8,000
|10
|15,000
|11
|25,000
|12
|40,000
|13
|60,000
|14
|90,000
|15
|120,000
NUEVOS NIVELES Y MEJORAS DE LAS CARTAS
Cuando añadimos el sistema del nivel de élite, descubrimos que la progresión era menos intuitiva de lo que pensábamos. El sistema de comodines de élite dificultaba a algunos jugadores hacer mejoras y, cuando llegaban a la cima, muchos se quedaban atascados.
Este sistema también entraba en conflicto con la filosofía que guía nuestro diseño y nuestro objetivo de ofrecer con Clash Royale una experiencia dinámica, original y que se pueda disfrutar durante muchos años.
Ahora que el sistema es más simple, ¡estamos listos para el siguiente paso!
En la próxima actualización presentaremos el nivel 16, una nueva meta diseñada para mantener el interés de los jugadores que han mejorado al máximo sus mazos y están listos para el siguiente objetivo. Además, los niveles inferiores serán más accesibles para que el progreso de las mejoras sea más fluido y natural.
También hemos reducido los requisitos de oro y cartas para hacer mejoras en los niveles intermedios con el fin de mantener la coherencia y el ritmo. Llegar a los nuevos niveles solo con cartas y oro debería parecerse ahora a alcanzar el nivel 14.
Si tocas en el desglose que aparece a continuación, puedes comparar los valores anteriores y los nuevos.
Nivel de carta multiplicado por las copias requeridas para hacer la mejora
Requisitos de cartas actuales
|Nivel de carta
|Común
|Especial
|Épica
|Legendaria
|Campeones
|1
|1
|2
|2
|3
|4
|1
|4
|10
|2
|5
|20
|4
|6
|50
|10
|1
|7
|100
|20
|2
|8
|200
|50
|4
|9
|400
|100
|10
|1
|10
|800
|200
|20
|2
|11
|1000
|400
|40
|4
|1
|12
|1500
|500
|50
|6
|2
|13
|3000
|750
|100
|10
|8
|14
|5000
|1250
|200
|20
|20
|15
|50 000 comodines de élite
|50 000 comodines de élite
|50 000 comodines de élite
|50 000 comodines de élite
|50 000 comodines de élite
Requisitos de cartas nuevos
|Nivel de carta
|Común
|Especial
|Épica
|Legendaria
|Campeones
|1
|1
|2
|2
|3
|4
|1
|4
|10
|2
|5
|20
|4
|6
|50
|10
|1
|7
|100
|20
|2
|8
|200
|50
|4
|9
|400
|100
|10
|1
|10
|800
|200
|20
|2
|11
|1000
|300 ▼
|30 ▼
|4
|1
|12
|1500
|400 ▼
|50
|6
|2
|13
|2500 ▼
|550 ▼
|70 ▼
|9 ▼
|5 ▼
|14
|3500 ▼
|750 ▼
|100 ▼
|12 ▼
|8 ▼
|15
|5500
|1000
|130
|14
|11
|16
|7500
|1400
|180
|20
|15
Requisitos de oro actuales
|Nivel de carta
|Común
|Especial
|Épica
|Legendaria
|Campeones
|Desbloqueo
|2
|5
|3
|20
|4
|50
|50
|5
|150
|150
|6
|400
|400
|7
|1000
|1000
|400
|8
|2000
|2000
|2000
|9
|4000
|4000
|4000
|10
|8000
|8000
|8000
|5000
|11
|15 000
|15 000
|15 000
|15 000
|12
|35 000
|35 000
|35 000
|35 000
|35 000
|13
|75 000
|75 000
|75 000
|75 000
|75 000
|14
|100 000
|100 000
|100 000
|100 000
|100 000
|15
|0
|0
|0
|0
|0
Requisitos de oro nuevos
|Nivel de carta
|Común
|Especial
|Épica
|Legendaria
|Campeones
|Desbloqueo
|2
|5
|3
|20
|4
|50
|50
|5
|150
|150
|6
|400
|400
|7
|1000
|1000
|8
|2000
|2000
|2000
|9
|4000
|4000
|4000
|10
|8000
|8000
|8000
|5000
|11
|15 000
|15 000
|15 000
|15 000
|12
|25 000 ▼
|25 000 ▼
|25 000 ▼
|25 000 ▼
|25 000 ▼
|13
|40 000 ▼
|40 000 ▼
|40 000 ▼
|40 000 ▼
|40 000 ▼
|14
|60 000 ▼
|60 000 ▼
|60 000 ▼
|60 000 ▼
|60 000 ▼
|15
|90 000
|90 000
|90 000
|90 000
|90 000
|16
|120 000
|120 000
|120 000
|120 000
|120 000
Preguntas frecuentes
¿Qué ocurre si ya he empezado a mejorar una carta de nivel 14?
Si ya has usado comodines de élite para llevar a cabo una mejora parcial, estos se convertirán en copias de la carta que ofrecerán el progreso exacto al siguiente nivel. Por ejemplo, si tienes el nivel 14 de la torre del rey y has invertido 25 000 comodines de élite en una carta común, como el caballero de nivel 14, este contará con 2750 copias de carta en su progreso cuando llegue la actualización.
¿Qué ocurre si he llegado al máximo de comodines?
Los comodines recibidos de los libros podrán superar el límite de capacidad, por lo que podrás usarlos para mejorar tus cartas al siguiente nivel.
¿El límite del modo competitivo seguirá siendo el nivel 15?
¡Así es! En función de las sugerencias que recibimos cuando estrenamos el nivel 15, las cartas seguirán estando limitadas a ese nivel en el modo competitivo durante los primeros 6 meses tras su lanzamiento (hasta la temporada de mayo de 2026) para dar tiempo para empezar a mejorar las cartas al nivel 16.
¿Qué pasará con las copias adicionales de las cartas en el nivel 16 con el nuevo sistema?
Las copias que excedan el máximo se convertirán en cristales. Los cristales son una divisa nueva que se podrá intercambiar por personalizaciones en la tienda (empezando por un número de reacciones exclusivas). Compartiremos más sobre esto a medida que se acerque la actualización.
AMPLIACIÓN DEL CAMINO DE TROFEOS Y CAMBIOS EN EL MODO COMPETITIVO
Cuando llegue la actualización, el camino de trofeos se ampliará a 12 000 trofeos e incluiremos 4 arenas nuevas entre 10 000 y 12 000 trofeos. Esta actualización añade nuevos hitos y amplía las recompensas para los jugadores de más nivel.
Nuevas arenas del camino de trofeos
| | Requisito de trofeos mínimo | |
| --------------------------------- | ------ |
| Arena 25 | 10 000 |
| Arena 26 | 10 500 |
| Arena 27 | 11 000 |
| Arena 28 | 11 500 |
Se podrán seguir ganando recompensas conforme se avance en cada arena nueva.
Las arenas de temporada se pausarán temporalmente cuando añadamos estas arenas nuevas para que los jugadores con nivel máximo tengan oportunidad de llegar a la arena 28 sin la presión de perderse el contenido de temporada.
Cambios al acceso al modo competitivo
Ya no se necesita terminar el camino de trofeos para participar en el modo competitivo.
Ahora se desbloquea al alcanzar el hito de trofeos necesario de cada temporada:
|Temporada
|Requisito de trofeos para desbloquear el modo competitivo
|Noviembre
|10 000
|Diciembre
|10 500
|Enero
|11 000
|Febrero
|11 500
Además, al alcanzar la Liga de Campeones en el modo competitivo, el modo permanecerá desbloqueado en la siguiente temporada.
No olvides que el nivel 15 será el máximo del modo competitivo desde que llegue la actualización hasta la temporada de mayo de 2026.
VERSIÓN RESUMIDA
Estas son las novedades de la actualización que llega el 24 de noviembre:
Las mejoras de las cartas ahora se centrarán en los recursos principales: cartas, oro y comodines, y las gemas como atajo opcional.
Recursos que se transformarán automáticamente:
Libros → Comodines/Gemas
Monedas mágicas → Oro
Comodines de élite → Gemas
Se añadirá el nivel 16 para los jugadores que ya han mejorado al máximo sus cartas.
El nivel máximo de las batallas competitivas seguirá siendo el 15 hasta mayo de 2026.
Los costes de mejora se han ajustado para ofrecer un progreso más fluido a través de los niveles.
RECUERDA
Ten en cuenta que los cambios en la progresión, incluido el nivel 16, no son la única novedad que llega a Clash Royale con la última actualización del año. En diciembre llegará algo completamente nuevo y heroico con nuestra nueva forma. ¡Pronto lo verás! La semana que viene ofreceremos anticipos.
La opinión de nuestra comunidad es esencial para nosotros, sobre todo cuando hay cambios grandes en el juego, así que dinos qué te parecen todas estas novedades en Reddit y/o Discord.
** Ten en cuenta que todas las tasas de conversión pueden cambiar.
¡Nos vemos en la arena!
El equipo de Clash Royale