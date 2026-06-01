La reina de ultratumba ha despertado de su sueño y ahora se une a la batalla al invocarse. Activa su habilidad para darle rienda suelta en la arena como carta clave que solo atacará las estructuras y las torres mientras invoca esqueletos.

Esta heroína estará disponible desde el comienzo de la temporada a cambio de monedas de héroe o de manera gratuita como recompensa final del bazar de ultratumba.

MODOS DE JUEGO Y DESAFÍOS

Evolución de elección (princesa): del 1 al 8 de junio

Una elección clásica, pero ¡supercargada! Elige el mazo y desata todo el poder de la nueva evolución de la princesa.

Muertos vivientes agitados: del 22 al 29 de junio

Aparecen lápidas aleatoriamente en la arena y miembros de la realeza como el rey esqueleto y el fantasma real resucitan cuando se los destruye.

LIGA COMPETITIVA

Princesa sorpresa: del 10 al 20 de junio

La princesa conquista la arena, y el rey ha desaparecido.

En esta liga, lucharás hasta la muerte súbita con un mazo de 40 cartas en rotación. Las evoluciones y los héroes siempre están activos. Verás qué cartas y formas están disponibles al comienzo de cada batalla.

Las cartas jugadas en este modo están disponibles y suben de nivel según tu colección personal.