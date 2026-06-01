Granito glacial
De las profundidades de la inmensa tundra congelada, esta temporada trae mucho contenido nuevo y eventos de lo más emocionantes. En este artículo te contamos todo lo que necesitas saber.
Nueva evolución: la princesa
Nueva heroína: la lápida
Modos de juego y desafíos
Liga Competitiva
Torneo mundial
Bazar de ultratumba
Búsquedas de coronas
El viaje del clan
NUEVA EVOLUCIÓN Y NUEVA HEROÍNA
Evolución de la princesa
Ciclos: 2
¡Ahora con flechas de hielo en su carcaj!
Cuando salta a la arena, la princesa evolucionada lanza flechas de hielo ralentizadoras en su primer ataque y, luego, cada tres ataques. Es lo que tiene ser amiga de los espíritus de hielo...
Lápida heroína
Habilidad: Regreso del más allá
¿Alguna vez te has preguntado qué hay más allá de la tumba?
La reina de ultratumba ha despertado de su sueño y ahora se une a la batalla al invocarse. Activa su habilidad para darle rienda suelta en la arena como carta clave que solo atacará las estructuras y las torres mientras invoca esqueletos.
Esta heroína estará disponible desde el comienzo de la temporada a cambio de monedas de héroe o de manera gratuita como recompensa final del bazar de ultratumba.
MODOS DE JUEGO Y DESAFÍOS
Evolución de elección (princesa): del 1 al 8 de junio
Una elección clásica, pero ¡supercargada! Elige el mazo y desata todo el poder de la nueva evolución de la princesa.
Muertos vivientes agitados: del 22 al 29 de junio
Aparecen lápidas aleatoriamente en la arena y miembros de la realeza como el rey esqueleto y el fantasma real resucitan cuando se los destruye.
LIGA COMPETITIVA
Princesa sorpresa: del 10 al 20 de junio
La princesa conquista la arena, y el rey ha desaparecido.
En esta liga, lucharás hasta la muerte súbita con un mazo de 40 cartas en rotación. Las evoluciones y los héroes siempre están activos. Verás qué cartas y formas están disponibles al comienzo de cada batalla.
Las cartas jugadas en este modo están disponibles y suben de nivel según tu colección personal.
Logra 15 victorias para ganar una insignia de liga y, si llegas al tramo de los 10 000 mejores, ¡obtendrás una insignia de clasificación!
TORNEOS MUNDIALES
Triple elixir: del 2 al 6 de junio
¡Clash Royale al triple de velocidad!
Acelera tus batallas para desbloquear recompensas con cada victoria. Logra 12 victorias para unirte al desafío real: ¡la clasificación!
Demuestra tu talento para ganar una insignia exclusiva de la que presumir. Los 10 000 mejores jugadores también obtendrán una insignia de clasificación.
BAZAR DE ULTRATUMBA
¡Los muertos resucitan, como su bazar!
La reina de ultratumba y sus esqueletos han abierto e intercambiarán mercancía interesante por huesos. Cartas de recursos, cofres de la suerte, un héroe gratis... ¡De todo!
Las fichas funerarias son una divisa disponible por tiempo limitado (y una parte del cuerpo) que puedes conseguir en eventos, en la tienda y a través de promociones y sorteos.
En esta ocasión, habrá distintas marcas de recompensas y, cuanto más avances, mejores serán las recompensas. Para desbloquear marcas nuevas, gasta suficientes fichas para que te dejen entrar los muertos vivientes.
Y, en el último puesto de venta, la mismísima reina de ultratumba te esperará en persona para cambiarte todos los huesos por la lápida heroína.
BÚSQUEDAS DE CORONAS
Esta temporada trae varias búsquedas de coronas llenas de recompensas increíbles:
Lápida heroína
Fichas funerarias
Caja de evolución
Personalizaciones escalofriantes
¡Y más!
EL VIAJE DEL CLAN
Esta temporada, prepárate para surcar los mares en dos viajes del clan más. Si todavía no estás en un clan, ¡únete a uno antes de que sea tarde! Si no sabes qué clan elegir, únete a nuestro servidor de Discord para encontrar el que mejor se adapte a ti.
Como siempre, queremos saber lo que opinas sobre los nuevos eventos y opciones, así que ve a nuestro Reddit para contarnos qué te parecen las novedades de Clash Royale.
¡Nos vemos en la arena!
El equipo de Clash Royale