Nueva temporada: 10.º aniversario
Para celebrar los 10 años de Clash Royale, vamos a llenar la arena de eventos épicos, búsquedas de coronas, competiciones y tantas recompensas que el mismísimo rey tendrá la tentación de saltar a la palestra.
Sigue leyendo para descubrir todos los detalles de la temporada del aniversario...
Nuevos héroes: barril de bárbaro y arquero mágico
Evento del álbum
Evento de la comunidad
Modos de juego y desafíos
Torneo mundial Retro Royale
Búsquedas de coronas
El viaje del clan
Otros cambios
¡Que empiecen las celebraciones!
HÉROES NUEVOS
Barril de bárbaro héroe
Habilidad: Redoble de barril
¡Cuidado, que va rodando!
Cuando amas lo que haces, no necesitas parafernalia. El barril de bárbaro héroe se duplica y vuelve a rodar una segunda vez para dejar el carril bien limpito y recuperar parte de su salud.
Arquero mágico héroe
Habilidad: Triple amenaza
¡Amenaza triplicada!
El arquero mágico héroe ha entrenado con la bandida líder, ¡y se nota! Domina el arte del engaño, y ahora salta atrás y deja un señuelo en su lugar para jugársela a los enemigos. Además, la siguiente vez que ataque, disparará no una ni dos, sino tres flechas capaces de rebanar a varios rivales de una vez.
Desbloquéalo gratis completando el evento del álbum que está al caer.
EVENTO DEL ÁLBUM
¡Presentamos el nuevo y pintoresco evento del álbum! Disponible a partir del nivel del rey 8.
Durante la temporada del aniversario, deberás reunir segmentos para completar 9 escenas célebres de la década pasada de Clash Royale; ganarás una recompensa distinta con cada una.
Los segmentos pueden ser de tipos y calidades distintos, pueden pertenecer a escenas específicas y algunos pueden ser más difíciles de encontrar. Los segmentos pueden ser comunes, especiales, épicos o legendarios.
Puedes obtener segmentos como recompensa de batalla diaria (hasta 4 al día), a través de eventos o en la tienda.
¿Y si recibes un segmento que ya tienes? ¡Se convierte en duplicado! Puedes intercambiar 5 duplicados por un segmento único, con el que obtendrás un segmento que no tienes.
Los segmentos de calidad más alta otorgan más duplicados, por lo que te darán el empujoncito que necesitas para terminar la colección.
|Segmento
|Duplicados
|Común
|2
|Especial
|3
|Épico
|4
|Legendario
|5
Completa cada escena para desbloquear recompensas legendarias, incluidos 3 fragmentos de la evolución de los puercos reales, un cofre de la suerte de 5 estrellas y una caja de evolución de 5 estrellas. Si terminas el álbum entero del aniversario, conseguirás el gran premio: el arquero mágico héroe, una reacción y un aspecto para las torres.
Cuando completes el evento del álbum, los segmentos adicionales que consigas se convertirán en recompensas adicionales.
EVENTO DE LA COMUNIDAD: FIESTA DE ANIVERSARIO
¿Te acuerdas de esas 20 tropas por las que votaste hace un tiempo? Pues ahora están esperando a que decidas cuál de sus regalos abrir para celebrar el décimo aniversario de Clash Royale.
Inicio de la votación: 1 de marzo
Apertura de regalos: del 2 al 11 de marzo
Cada día, tendrás la oportunidad de votar por uno entre 20 regalos para que se abra al día siguiente. Se trata de un voto comunitario, por lo que todo el mundo que vote recibirá el mismo regalo, independientemente del regalo que eligieran.
¡Eso significa que habrá 10 votos y se abrirán 10 regalos! Pero no todas las tropas tendrán la oportunidad de darnos su regalo. Por eso, debes elegir bien, porque le daremos los 10 regalos que se queden sin abrir cuando termine el evento al bebé dragón para que le caliente los pies al rey en las noches más frías.
Ten en cuenta que deberás votar para reclamar el regalo al día siguiente.
¿Qué hay en cada regalo? Son sorpresa, pero varias tropas se han impacientado y están dejando pistas en nuestras redes sociales.
MODOS DE JUEGO Y DESAFÍOS
Elección de héroes: del 2 al 9 de marzo
Una elección clásica, ¡pero supercargada! Elige el mazo y desata todo el poder de los nuevos héroes.
Desafío: del 6 al 9 de marzo.
Recompensa: estandarte de batalla (marco y adorno) y reacción.
Y tal vez, pero solo tal vez...
TORNEO MUNDIAL
Torneo de Retro Royale: del 27 de marzo al 1 de abril
¡Has leído bien! Los torneos mundiales están de regreso esta temporada y, para celebrarlo, vamos a celebrar una edición especial por el aniversario... ¡a lo retro!
En este torneo, solo podrás luchar usando las primeras 80 cartas que estrenamos, todas al nivel 11. Nada de campeones, evoluciones ni héroes. ¡La versión clásica de Clash Royale!
Desbloquea grandes recompensas con cada victoria y, cuando llegues a 12 victorias, ¡empieza a escalar la clasificación!
BÚSQUEDAS DE CORONAS
Como esta temporada estamos de celebración, ¡a ningún evento le faltarán sus recompensas! Hemos preparado montones de búsquedas de coronas llenas de recompensas fantásticas:
Segmentos
Cofres de la suerte mágicos
Cofres de la suerte del aniversario
Personalizaciones
¡Y más!
EL VIAJE DEL CLAN
Esta temporada, reúne a tus compañeros del clan para zarpar en una travesía que surcará los mares reales.
Completa el viaje a su lado para desbloquear recompensas, como una reacción rocosa.
¿Aún no estás en un clan? ¡Únete a uno antes de que sea tarde! Y, si no sabes bien por cuál decantarte, ve a nuestroDiscord para encontrar el clan perfecto con el que levar anclas.
OTROS CAMBIOS
Por si no estás al corriente de los demás cambios de la temporada, te los resumimos en esta lista:
2 de marzo
Hemos combinado todos los fragmentos de héroe en un solo sitio: el Pass Royale gratis, que ahora contiene 75 fragmentos de héroe.
¡Un Pass Royale con más opciones!
Mitad de marzo
¡Elección de héroes sin azar ni repeticiones!
Monedas de héroe (antes fragmentos de héroe)
Desbloqueo gratuito de un héroe
Rediseño de los huecos en los mazos: 1 evolución, 1 héroe y 1 comodín
Para ver más información sobre estos cambios, echa un vistazo aquí: type: entry-hyperlink id: FpK0V6QvmXCLS7yjLJM3T.
Como siempre, queremos saber lo que opinas sobre los nuevos eventos y opciones, así que ve a nuestro Reddit para contarnos qué te parecen las novedades de Clash Royale.
¡Nos vemos en la arena!
El equipo de Clash Royale