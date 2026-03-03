El arquero mágico héroe ha entrenado con la bandida líder, ¡y se nota! Domina el arte del engaño, y ahora salta atrás y deja un señuelo en su lugar para jugársela a los enemigos. Además, la siguiente vez que ataque, disparará no una ni dos, sino tres flechas capaces de rebanar a varios rivales de una vez.

Desbloquéalo gratis completando el evento del álbum que está al caer.

EVENTO DEL ÁLBUM

¡Presentamos el nuevo y pintoresco evento del álbum! Disponible a partir del nivel del rey 8.

Durante la temporada del aniversario, deberás reunir segmentos para completar 9 escenas célebres de la década pasada de Clash Royale; ganarás una recompensa distinta con cada una.

Los segmentos pueden ser de tipos y calidades distintos, pueden pertenecer a escenas específicas y algunos pueden ser más difíciles de encontrar. Los segmentos pueden ser comunes, especiales, épicos o legendarios.

Puedes obtener segmentos como recompensa de batalla diaria (hasta 4 al día), a través de eventos o en la tienda.

¿Y si recibes un segmento que ya tienes? ¡Se convierte en duplicado! Puedes intercambiar 5 duplicados por un segmento único, con el que obtendrás un segmento que no tienes.

Los segmentos de calidad más alta otorgan más duplicados, por lo que te darán el empujoncito que necesitas para terminar la colección.

Segmento Duplicados Común 2 Especial 3 Épico 4 Legendario 5

Completa cada escena para desbloquear recompensas legendarias, incluidos 3 fragmentos de la evolución de los puercos reales, un cofre de la suerte de 5 estrellas y una caja de evolución de 5 estrellas. Si terminas el álbum entero del aniversario, conseguirás el gran premio: el arquero mágico héroe, una reacción y un aspecto para las torres.

Cuando completes el evento del álbum, los segmentos adicionales que consigas se convertirán en recompensas adicionales.

EVENTO DE LA COMUNIDAD: FIESTA DE ANIVERSARIO

¿Te acuerdas de esas 20 tropas por las que votaste hace un tiempo? Pues ahora están esperando a que decidas cuál de sus regalos abrir para celebrar el décimo aniversario de Clash Royale.

Inicio de la votación: 1 de marzo

Apertura de regalos: del 2 al 11 de marzo

Cada día, tendrás la oportunidad de votar por uno entre 20 regalos para que se abra al día siguiente. Se trata de un voto comunitario, por lo que todo el mundo que vote recibirá el mismo regalo, independientemente del regalo que eligieran.

¡Eso significa que habrá 10 votos y se abrirán 10 regalos! Pero no todas las tropas tendrán la oportunidad de darnos su regalo. Por eso, debes elegir bien, porque le daremos los 10 regalos que se queden sin abrir cuando termine el evento al bebé dragón para que le caliente los pies al rey en las noches más frías.

Ten en cuenta que deberás votar para reclamar el regalo al día siguiente.

¿Qué hay en cada regalo? Son sorpresa, pero varias tropas se han impacientado y están dejando pistas en nuestras redes sociales.

MODOS DE JUEGO Y DESAFÍOS

Elección de héroes: del 2 al 9 de marzo

Una elección clásica, ¡pero supercargada! Elige el mazo y desata todo el poder de los nuevos héroes.