Tras destrozar las gradas en el béisbol y a los duendes rivales en el fútbol, ha acabado en la pista de baloncesto. Gracias a su habilidad, el lanzarrocas héroe es capaz de pisar el suelo con firmeza y encestar triples desde los confines de la arena. ¡Presta mucha atención a su alcance para aprovechar todos los tiros!

El lanzarrocas héroe estará disponible gratis en el evento del álbum "Héroe lanzatriples" o a cambio de 200 monedas de héroe.

EVENTO DEL ÁLBUM

Héroe lanzatriples

Llega un nuevo evento del álbum, que estará disponible con un rey de nivel 8 o superior.

Esta temporada, tendrás que coleccionar segmentos para completar 6 escenas inspiradas en la nueva pasión por el baloncesto del lanzarrocas héroe. Cada una de ellas desbloqueará su propia recompensa.

Los segmentos pueden ser de tipos y calidades distintos, pueden pertenecer a escenas específicas y algunos pueden ser más difíciles de encontrar. Los segmentos pueden ser comunes, especiales, épicos o legendarios.

Puedes obtener segmentos como recompensa de batalla diaria (hasta 4 al día), a través de eventos o en la tienda.

Si consigues un segmento que ya tenías, contará como duplicado. Puedes intercambiar 6 duplicados por un segmento único, con el que obtendrás un nuevo segmento.

En función de la calidad del segmento, conseguirás un número diferente de duplicados.

Segmento Duplicados Común 3 Especial 4 Épico 5 Legendario 6

Cuando hayas completado el álbum "Héroe lanzatriples", se desbloqueará la recompensa definitiva: ¡el lanzarrocas héroe y un aspecto especial para las torres junto a una reacción!

Todos los segmentos adicionales que consigas tras completar el álbum se convertirán en recompensas adicionales.

MODOS DE JUEGO Y DESAFÍOS

Elección de héroes: del 4 al 11 de mayo.

Una elección clásica, pero ¡supercargada! Elige tu mazo y descubre el potencial del nuevo príncipe oscuro héroe y del flamante lanzarrocas héroe.

Atraco: del 11 al 18 de mayo.

Las torres se reemplazan por una única caja fuerte desprotegida. ¡Acaba con tus rivales para ganar!