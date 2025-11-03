Los puercos reales alzan el vuelo hacia la torre, caen al alcanzar su objetivo o cuando los golpean e infligen daño de área al aterrizar para luego proseguir su camino a pie.

MODOS DE JUEGO Y DESAFÍOS

Evolución de los puercos reales de elección: del 3 al 10 de noviembre.

Una elección clásica, ¡pero supercargada! Elige el mazo y desata todo el poder de la nueva evolución de los puercos reales.