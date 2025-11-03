Nueva temporada: Cuando los puercos vuelen
En este artículo te contamos todo lo que necesitas saber sobre la próxima temporada:
Nuevo diseño: el trío de mosqueteras
Nueva evolución: los puercos reales
Modos de juego y desafíos
Búsquedas de coronas
El viaje del clan
NUEVO DISEÑO
Trío de mosqueteras
Cortan, disparan y triunfan.
¡El trío de mosqueteras por fin es un equipo! Gracias a sus nuevas bayonetas, además de disparar desde larga distancia, también infligen daño adicional desde cerca. Ya sea disparando o cortando, son una gran amenaza para las tropas rivales.
NUEVA EVOLUCIÓN
Puercos reales
¿Ahora vuelan?
Los puercos reales alzan el vuelo hacia la torre, caen al alcanzar su objetivo o cuando los golpean e infligen daño de área al aterrizar para luego proseguir su camino a pie.
MODOS DE JUEGO Y DESAFÍOS
Evolución de los puercos reales de elección: del 3 al 10 de noviembre.
Una elección clásica, ¡pero supercargada! Elige el mazo y desata todo el poder de la nueva evolución de los puercos reales.
Desafío: del 7 al 10 de noviembre.
Recompensa: estandarte de batalla (marco y adorno) y reacción.
Caos de mosqueteras: del 17 al 24 de noviembre.
¡Exceso de elixir! Tienes 7 veces más de elixir, así que despliega sin cesar y avasalla a tu rival con el trío de mosqueteras en batallas aún más rápidas, frenéticas y caóticas.
Desafío: del 21 al 24 de noviembre.
Recompensa: estandarte de batalla (marco y adorno) y reacción.
BÚSQUEDAS DE CORONAS
¿Quieres más recompensas? ¡Prepárate! Esta temporada trae hasta 5 búsquedas de coronas llenas de recompensas increíbles:
Tres fragmentos de evolución del barril de esqueletos
Libro de cartas épico
Cofre de la suerte (triple amenaza)
Personalizaciones divertidas
¡Y más!
Visita nuestras redes sociales para estar al tanto de toda la información sobre los eventos de esta temporada.
EL VIAJE DEL CLAN
Esta temporada, prepárate para surcar los mares en dos viajes. Si todavía no estás en un clan, ¡únete a uno antes de que sea tarde! Únete a nuestro servidor de Discord para encontrar el clan que mejor se adapte a ti.
Como siempre, queremos saber lo que opinas sobre los nuevos eventos y opciones, así que ve a nuestro Reddit para contarnos qué te parecen las novedades de Clash Royale.
¡Nos vemos en la arena!
El equipo de Clash Royale