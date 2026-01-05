Nueva temporada: Fuego y hielo
El mundo no acabará ni en llamas ni congelado..., al menos mientras estos dos nuevos héroes estén aquí. En este artículo te contamos todo lo que necesitas saber sobre la próxima temporada:
Nuevos héroes: el mago y el gólem de hielo
Modos de juego y desafíos
Búsquedas de coronas
El viaje del clan
HÉROES NUEVOS
Mago héroe
Habilidad: vuelo temerario
¡Peleas de altura!
El mago héroe asciende a los cielos con sus alas de fuego y lanza tornados llameantes que infligen daño de área.
Gólem de hielo héroe
Habilidad: ventisca furiosa
¿Las ventiscas son tormentas heladas... o un aperitivo delicioso?
El gólem de hielo héroe ralentiza y congela a los enemigos cercanos generando ráfagas de viento que te convertirán en un bloque de hielo tras unos segundos.
¡Este héroe estará disponible a partir del 19 de enero!
MODOS DE JUEGO Y DESAFÍOS
Mago héroe de elección: del 5 al 12 de enero
Una elección clásica, ¡pero supercargada! Elige el mazo y desata todo el poder del nuevo mago héroe. Si pierdes 3 veces, estarás fuera.
Desafío: del 9 al 12 de enero.
Recompensa: estandarte de batalla (marco y adorno) y reacción.
Tormenta de nieve: del 19 al 26 de enero
Una ventisca está arrasando la arena y congelando a todas las tropas. ¡Usa el hechizo de calor para descongelarlas! Si pierdes 3 veces, estarás fuera.
Desafío: del 23 al 26 de enero.
Recompensa: estandarte de batalla (marco y adorno) y reacción.
BÚSQUEDAS DE CORONAS
¿Quieres más recompensas? ¡Pues esto te va a encantar! Esta temporada trae varias búsquedas de coronas llenas de recompensas increíbles:
3 fragmentos de evolución del bebé dragón
Cajas de héroe
Cofres de la suerte del frío ardiente
Personalizaciones divertidas
¡Y más!
EL VIAJE DEL CLAN
Reúne a tus compañeros de clan y parte en dos viajes épicos por los mares reales. Si todavía no estás en un clan, ¡únete a uno antes de que sea tarde! Si no sabes qué clan elegir, únete a nuestro servidor de Discord para encontrar el que mejor se adapte a ti.
Como siempre, queremos saber lo que opinas sobre los nuevos eventos y opciones, así que ve a nuestro Reddit para contarnos qué te parecen las novedades de Clash Royale.
¡Nos vemos en la arena!
El equipo de Clash Royale