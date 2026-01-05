El gólem de hielo héroe ralentiza y congela a los enemigos cercanos generando ráfagas de viento que te convertirán en un bloque de hielo tras unos segundos.

¡Este héroe estará disponible a partir del 19 de enero!

MODOS DE JUEGO Y DESAFÍOS

Mago héroe de elección: del 5 al 12 de enero

Una elección clásica, ¡pero supercargada! Elige el mazo y desata todo el poder del nuevo mago héroe. Si pierdes 3 veces, estarás fuera.