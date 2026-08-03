El caballero dorado ha sido el mentor de la valquiria heroína. Activa su habilidad de héroe para que se acerque a los enemigos cercanos en un remolino mortal. Pero ten cuidado, porque recibirá daño mientras gira.

Puedes conseguir a la valquiria heroína mejorando el Pass Royale o desbloquearla al comienzo de la temporada con monedas de héroe.