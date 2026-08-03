Nueva temporada: K.A.O.S.
Vikingas y osas sembrando el C.A.O.S.... ¿Qué podría salir mal? Aquí tienes toda la información acerca de la próxima temporada:
Nuevas heroínas: valquiria y berserker
Nueva evolución: bárbaros de élite
Modos de juego y desafíos
Liga Competitiva
Torneo mundial
Tienda de Ken
HEROÍNAS NUEVAS
Valquiria heroína
Habilidad: Remolino imparable
¡Su destreza deslumbra!
El caballero dorado ha sido el mentor de la valquiria heroína. Activa su habilidad de héroe para que se acerque a los enemigos cercanos en un remolino mortal. Pero ten cuidado, porque recibirá daño mientras gira.
Puedes conseguir a la valquiria heroína mejorando el Pass Royale o desbloquearla al comienzo de la temporada con monedas de héroe.
Berserker heroína
Habilidad: Supervivencia salvaje
¡Saca a la osa que llevas dentro!
Aléjate todo lo que puedas de ella; al tocar la habilidad de la berserker heroína, esta enfurece, aumenta su velocidad de ataque y se vuelve imbatible e "in-oso-portable" durante unos segundos.
La liga de elección del C.A.O.S. de Ken inaugura el evento de desbloqueo de la berserker heroína: Bestia desatada.
NUEVA EVOLUCIÓN
Evolución de los bárbaros de élite
¿La furia te injuria?
Cada pocos segundos, la evolución de los bárbaros de élite arroja lanzas de furia a los enemigos lejanos y abre un furioso camino a los aliados.
Puedes conseguir la evolución de los bárbaros de élite gratis en la tienda de Ken... ¿O no?
MODOS DE JUEGO
C.A.O.S. por aquí, C.A.O.S. por allá
¡Cada semana podrás probar un tipo de C.A.O.S. nuevo! El modo es el mismo, pero con variantes para animar la temporada.
Triple elección del C.A.O.S.: del 17 de agosto al 7 de septiembre
C.A.O.S. épico: del 17 al 24 de agosto
C.A.O.S. de muerte súbita: del 24 al 31 de agosto
Elixir infinito del C.A.O.S.: del 31 de agosto al 7 de septiembre
También podrás organizar tus propios torneos de elección del C.A.O.S.
¿Aún no te has hartado de tanto C.A.O.S.? ¡No te preocupes!
LIGA COMPETITIVA
Liga de elección del C.A.O.S. de Ken: del 3 al 17 de agosto
¿Podrás con tanto C.A.O.S.? Descúbrelo jugando al popular modo de juego, esta vez con sorpresa del creador...
Si logras 15 victorias, ¡ganarás una insignia de liga!
TORNEO MUNDIAL
Megaelección del C.A.O.S. de Ken: del 24 al 29 de agosto
¿Crees que podrás llegar a lo más alto? Participa en esta "kolaboración" y demuestra que puedes impresionar al único e inimitable Ken.
Demuestra tu talento para ganar una insignia exclusiva de la que presumir. Los 10 000 mejores jugadores también obtendrán una insignia de clasificación.
Tienda de Ken
Ken no solo ha traído su apuesta sonrisa y modos de juego curiosos al juego... ¡Ha venido también con fichas del K.A.O.S. y su propia tienda!
Las fichas de K.A.O.S. son una divisa "kristalizada" disponible por tiempo limitado, que puedes conseguir en eventos, en la tienda y a través de promociones y sorteos.
¿Crees que la tienda de Ken se ha roto? Pues no. Todo funciona como estaba previsto.
¡Y recuerda! La temporada 11 de Táctica Royale empieza el 1 de septiembre. Echa un vistazo a nuestras redes sociales para descubrir lo que te espera.
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¡Nos vemos en la arena!
El equipo de Clash Royale