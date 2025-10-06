Nueva temporada: Rock & Royale
En este artículo te contamos todo lo que necesitas saber sobre la próxima temporada:
Nuevas evoluciones: el ejército de esqueletos y el fantasma real
Modos de juego y desafíos
Búsquedas de coronas
El viaje del clan
NUEVAS EVOLUCIONES
Ejército de esqueletos
Ataúlfo lleva a la sombra de Adolfo demasiado tiempo, pero eso se acabó...
¡Todos arriba! Los esqueletos del general Ataúlfo lo veneran y se vuelven invisibles e indestructibles en su presencia. Pero un ejército no puede sobrevivir sin su general y, en su ausencia, morirán todos.
Fantasma real
Soldados fantasma para unos días de auténtico terror...
Cuando se vuelve visible, el fantasma real invoca dos soldados fantasma para proteger su espíritu que infligen daño al invocarse. Cuando descansan lo suficiente, desaparecerán como su líder. ¡Qué séquito tan embrujado!
Disponible: 17 de octubre.
MODOS DE JUEGO Y DESAFÍOS
Evolución del ejército de esqueletos de elección: del 6 al 13 de octubre.
Una elección clásica, ¡pero supercargada! Elige el mazo y desata todo el poder de la nueva evolución del ejército de esqueletos.
Desafío: del 10 al 13 de octubre.
Recompensa: estandarte de batalla (marco y adorno) y reacción.
Evolución del fantasma real de elección: del 17 al 24 de octubre.
Una elección clásica, ¡pero supercargada! Elige el mazo y desata todo el poder de la nueva evolución del fantasma real.
Desafío: del 17 al 20 de octubre.
Recompensa: estandarte de batalla (marco y adorno) y reacción.
Desafío de 20 victorias: del 24 al 29 de octubre.
¡El desafío definitivo de habilidad y estrategia! ¿Lograrás ganar 20 batallas y sufrir menos de 3 derrotas? Busca un lugar ¡y prepárate para la batalla!
Estas son las recompensas:
Cajas de oro
Cofres de la suerte
Reacción de 20 victorias
También ganarás una insignia del desafío de 20 victorias especial de la CRL 2025 si consigues 20 victorias.
BÚSQUEDAS DE CORONAS
¿Crees que tienes suficientes coronas? ¡Te equivocas! Esta temporada trae hasta 5 búsquedas de coronas llenas de recompensas increíbles:
3 fragmentos de evolución de la bruja
1 libro de cartas común
Cofres de la suerte encantados y fantasmales
Personalizaciones divertidas
¡Y más!
Visita nuestras redes sociales para estar al tanto de toda la información sobre los eventos de esta temporada.
EL VIAJE DEL CLAN
Únete a tus compañeros del clan en 2 regatas por los mares reales en busca de coronas y botín. Y recuerda que deberás unirte a un clan antes de que empiece el evento. Únete a nuestro servidor de Discord para encontrar el clan que mejor se adapte a ti.
Como siempre, queremos saber lo que opinas sobre los nuevos eventos y opciones, así que ve a nuestro Reddit para contarnos qué te parecen las novedades de Clash Royale.
¡Nos vemos en la arena!
El equipo de Clash Royale