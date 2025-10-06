Cuando se vuelve visible, el fantasma real invoca dos soldados fantasma para proteger su espíritu que infligen daño al invocarse. Cuando descansan lo suficiente, desaparecerán como su líder. ¡Qué séquito tan embrujado!

Disponible: 17 de octubre.

MODOS DE JUEGO Y DESAFÍOS

Evolución del ejército de esqueletos de elección: del 6 al 13 de octubre.

Una elección clásica, ¡pero supercargada! Elige el mazo y desata todo el poder de la nueva evolución del ejército de esqueletos.