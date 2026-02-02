Nueva temporada: Travesuras nocturnas
¡Prepárate para un mes de travesuras y misterio! En este artículo te contamos todo lo que necesitas saber sobre la próxima temporada.
Héroes nuevos: duendes héroes y megaesbirro héroe
Modos de juego y desafíos
Búsquedas de coronas
El viaje del clan
HÉROES NUEVOS
Duendes héroes
Habilidad: Brigada del estandarte
¡Se acerca un tropel de duendes!
Cuando lo derrotan, el último duende en pie planta un estandarte que pide refuerzos al activar la habilidad. Eso sí, el estandarte no se mantendrá en pie para siempre, así que invoca a la segunda oleada antes de que sea demasiado tarde.
Megaesbirro héroe
Habilidad: Distorsión dañina
Un momento, ¿adónde ha ido?
Va hasta el enemigo con menos puntos de vida máximos de toda la arena, ¡sin importar dónde esté! El teletransporte del megaesbirro héroe no conoce límites.
Este héroe estará disponible en acceso anticipado a partir del 13 de febrero en la tienda, y podrás invocarlo como al resto dos semanas después, el 2 de marzo.
MODOS DE JUEGO Y DESAFÍOS
Duendes héroes de elección: del 2 al 9 de febrero
Una elección clásica, ¡pero supercargada! Elige el mazo y desata todo el poder de los nuevos duendes héroes. Si pierdes 3 veces, estarás fuera.
Desafío: del 6 al 9 de febrero.
Recompensa: estandarte de batalla (marco y adorno) y reacción.
Caos de 4 cartas: del 16 al 23 de febrero.
Solo 4 cartas. Elixir aumentado. Caos total. Piensa bien cómo formar tu mazo y sobrevive a esta locura. Si pierdes 3 veces, estarás fuera.
Desafío: del 20 al 23 de febrero.
Recompensa: estandarte de batalla (marco y adorno) y reacción.
MODOS DE JUEGO
Liga de Touchdown
Del 6 al 16 de febrero, lleva a cualquier tropa, ya sea el ejército de esqueletos o el megacaballero, hasta la marca final y álzate con la victoria. El nivel máximo de las cartas es el 11.
Gana batallas para recibir una insignia de Touchdown y sube en la clasificación. Colócate entre los 10 000 primeros puestos para mejorar tu insignia y presumir de tu éxito.
BÚSQUEDAS DE CORONAS
Esta temporada trae varias búsquedas de coronas llenas de recompensas increíbles:
3 fragmentos de evolución del ejército de esqueletos
Cajas de héroe
Cofres de la suerte mágicos
Personalizaciones de temporada
¡Y más!
EL VIAJE DEL CLAN
Reúne a tu clan y embárcate en una travesía por los mares. Si todavía no estás en un clan, ¡únete a uno antes de que sea tarde! Si no sabes qué clan elegir, únete a nuestro servidor de Discord para encontrar el que mejor se adapte a ti.
Como siempre, queremos saber lo que opinas sobre los nuevos eventos y opciones, así que ve a nuestro Reddit para contarnos qué te parecen las novedades de Clash Royale.
Si has visto TV Royale, ya sabrás que los torneos globales vuelven en marzo. Si quieres saber más información, no te pierdas nuestra próxima actualización.
¡Nos vemos en la arena!
El equipo de Clash Royale