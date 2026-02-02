Va hasta el enemigo con menos puntos de vida máximos de toda la arena, ¡sin importar dónde esté! El teletransporte del megaesbirro héroe no conoce límites.

Este héroe estará disponible en acceso anticipado a partir del 13 de febrero en la tienda, y podrás invocarlo como al resto dos semanas después, el 2 de marzo.

MODOS DE JUEGO Y DESAFÍOS

Duendes héroes de elección: del 2 al 9 de febrero

Una elección clásica, ¡pero supercargada! Elige el mazo y desata todo el poder de los nuevos duendes héroes. Si pierdes 3 veces, estarás fuera.