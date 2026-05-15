Nuevos niveles de colección y cambios en las maestrías
La nueva actualización llega el 26 de mayo, repleta de nuevas y emocionantes características, como un nuevo modo de juego, una evolución y un héroe. Además, en julio, ¡tendremos una carta completamente nueva y el regreso del modo C.A.O.S.!
Hoy, profundizaremos en los próximos cambios en el sistema de progreso. A partir de la próxima actualización, será más fácil tener controlados los niveles de tus cartas y de la torre del rey. Además, hemos rediseñado el sistema de maestrías para que el bucle de progreso sea más constante y satisfactorio.
El progreso en Clash Royale se ha vuelto cada vez más complejo durante estos últimos años, y sistemas como el viaje del rey no han contribuido a que sea más fácil entender el ritmo de progreso o tenerlo controlado. Además, las recompensas pueden parecer desconectadas de las cosas que de verdad te importan y, a veces, no contribuyen a que alcances tus objetivos personales, como subir de nivel tu mazo principal.
¡Con esta actualización, la idea es arreglar todo eso!
Queremos que el progreso sea sencillo, fácil de entender y satisfactorio. Cada mejora debe percibirse como útil, todas las cartas de la colección tienen que importar y siempre deberías saber lo cerca o lejos que estás de lograr tu siguiente objetivo.
El final del viaje del rey
Ahora mismo, puedes seguir tu progreso general en el viaje del rey, donde consigues recompensas, mejoras tu torre del rey y desbloqueas nuevas características al alcanzar ciertas metas. El progreso en el viaje del rey depende de la XP, pero es difícil tener controladas las grandes metas. A menos que estés consultando constantemente tus avances, las grandes recompensas, como los nuevos niveles de la torre del rey, pueden parecer muy lejanos. A menudo, parece que los alcances por sorpresa, en vez de ser algo que te estabas esforzando por lograr.
Además de unas recompensas que parecen estar siempre lejos, las diferentes calidades de las cartas proporcionan distintas cantidades de XP, y abrir cofres puede resultar decepcionante si consigues cartas que no tienes pensado mejorar. Cuanto más progresas, más lento se vuelve el viaje del rey. Tanto que, aunque tengas la sensación de estar consiguiendo mucha XP, a menudo no es suficiente para avanzar.
Retomaremos este tema para hablar de cómo afecta a las recompensas un poco más adelante.
Para simplificar el progreso y lograr que cada avance sea más emocionante, hemos decidido dar por terminado el viaje del rey y presentar algo nuevo...
¡Los niveles de colección!
El sistema de niveles de colección es un modo sencillo y directo de tener controlado tu progreso. Se acabaron los complejos sistemas de XP. Habrá un progreso claro y visible, basado en una sola cosa: tu colección de cartas.
Funciona de la siguiente manera: suma los niveles de todas tus cartas y añade 5 niveles por cada evolución y forma de héroe. ¡Ese es tu nivel de colección!
Ten en cuenta que hay 125 cartas en el juego, mas las evoluciones y los héroes. Todo cuenta para calcular el nivel de colección.
¿Eso es todo? ¡Sí, eso es todo! Ten en cuenta que las cartas se incorporarán a tu colección con niveles diferentes según su calidad, así que las cartas de mayor calidad proporcionarán más niveles al desbloquearlas por primera vez.
Aunque desbloquear cartas de mayor calidad proporciona más niveles de colección iniciales, cada mejora añade siempre 1 nivel, sea cual sea la calidad.
Ejemplos:
Desbloquear a la valquiria suma 3 niveles.
Mejorar a la valquiria del nivel 11 al 12 suma 1 nivel.
Desbloquear la evolución de la valquiria suma 5 niveles.
Cada carta y cada mejora cuenta, ¡incluso las que mantienes desde hace años en el banquillo!
Metas
Con el nuevo sistema, hay muchos niveles que alcanzar y un montón de metas por el camino. Cada una de ellas te proporcionará recompensas a medida que desbloquees cartas y las mejores.
No alcanzarás una meta en cada nivel, pero sí obtendrás recompensas regularmente, según tu nivel de colección.
Puedes reclamar tu primera recompensa en el nivel de colección 20. Después, recibirás una recompensa cada 10 niveles. Una vez alcanzado el nivel de colección 1500, las recompensas se volverán más frecuentes y te estarán esperando cada 5 niveles.
Cuanto más cerca estés de mejorar tu colección al máximo, más frecuentes serán las recompensas.
Recompensas totales por nivel de colección
|Cantidad
|Gemas
|14 955
|Comodines comunes
|28 920
|Comodines especiales
|7850
|Comodines épicos
|1327
|Comodines legendarios
|58
|Comodines de campeones
|19
|Cofre de la suerte mágico de 4 estrellas
|1
|Cofre de la suerte mágico de 5 estrellas
|28
|Cajas de evolución
|13
|Estandartes exclusivos
|6
|Aspecto exclusivo para las torres
|1
Transición del viaje del rey a los niveles de colección
Quizá te estés preguntando si recibirás alguna recompensa para celebrar la transición del sistema anterior al nuevo... ¡La respuesta es sí! Todos los jugadores recibirán recompensas según su nivel de colección personal cuando se lance el nuevo sistema. ¡Echa un vistazo a las recompensas a continuación!
Recompensas para celebrar el nuevo sistema
|Nivel de colección
|Gemas
|Cofre de la suerte mágico de 5 estrellas
|Estandartes
|Aspecto para las torres
|20-200
|500
|1
|201-400
|750
|1
|401-600
|1000
|1
|601-800
|1500
|1
|801-1000
|2000
|1
|1
|1001-1200
|2500
|1
|2
|1201-1400
|3000
|1
|3
|1401-1600
|3500
|2
|4
|1601-1800
|4000
|2
|5
|1801-2000
|4500
|3
|6
|2001-2200
|5000
|3
|6
|1
Al iniciar sesión por primera vez después de la actualización, el nivel de colección estará listo y reflejará tu colección actual de cartas.
Para averiguar en qué nivel estarás cuando lleguen los niveles de colección, suma todos los niveles de tus cartas y añade 5 niveles por cada evolución o héroe.
Si bien el sistema y las recompensas de celebración pretenden incluir a todos los jugadores y simplificar el progreso, el nuevo sistema (con niveles de colección y maestrías más sencillas) beneficiará sobre todo a los jugadores de niveles bajos y medios, ya que ofrece una experiencia más fluida y satisfactoria para ayudarte a llegar a lo más alto.
Nivel de la torre del rey
Ahora, en vez de progresar consiguiendo XP, el nivel de tu torre del rey aumentará según la cantidad de cartas que hayas llevado a determinado nivel. No te preocupes, el nivel actual de tu torre del rey no se verá afectado negativamente por este cambio. Se mantendrá o aumentará. Tu rey se comportará exactamente igual que antes: defenderá su torre cuando venga alguien a molestar y establecerá el límite de nivel de las tropas de las torres.
La siguiente tabla compara cómo se desbloqueaban antes los niveles de torre del rey mediante el viaje del rey, y cuántas cartas tendrás que mejorar para subir la torre de nivel con el nuevo sistema.
Requisitos de mejora de la torre del rey (sistema antiguo vs. nuevo)
|Nivel de la torre del rey
|El viaje del rey (antiguo)
|Mejoras totales (nuevo)
|1
|Nivel 1
|-
|2
|Nivel 2
|9 cartas de nivel 1 o superior
|3
|Nivel 3
|9 cartas de nivel 2 o superior
|4
|Nivel 5
|10 cartas de nivel 3 o superior
|5
|Nivel 7
|10 cartas de nivel 4 o superior
|6
|Nivel 10
|10 cartas de nivel 5+
|7
|Nivel 14
|10 cartas de nivel 6 o superior
|8
|Nivel 18
|10 cartas de nivel 7 o superior
|9
|Nivel 22
|10 cartas de nivel 8 o superior
|10
|Nivel 26
|10 cartas de nivel 9 o superior
|11
|Nivel 30
|10 cartas de nivel 10 o superior
|12
|Nivel 34
|11 cartas de nivel 11 o superior
|13
|Nivel 38
|11 cartas de nivel 12 o superior
|14
|Nivel 42
|12 cartas de nivel 13 o superior
|15
|Nivel 54
|13 cartas de nivel 14 o superior
|16
|Nivel 75
|14 cartas de nivel 15 o superior
Recuerda: las tropas de las torres no cuentan para el requisito de mejora del nivel de la torre del rey. Cuando el nivel de tu torre del rey mejore, recibirás automáticamente las cartas de la princesa de torre y el oro que necesites para subirla al siguiente nivel.
Son cambios bastante ambiciosos, pero ¿qué pasará con el viaje del rey y la XP cuando esté disponible la actualización?
Cambios en el desbloqueo de funciones
El viaje del rey se eliminará por completo del juego. Pero no te preocupes, si tienes recompensas sin reclamar cuando inicies sesión después de la actualización, te llegarán automáticamente mediante un mensaje emergente.
La XP también desaparecerá del juego. Las mejoras de cartas, las recompensas de maestrías y las donaciones a los clanes ya no proporcionarán XP, y las donaciones a los clanes de cartas de nivel máximo te proporcionarán oro y puntos estelares.
Además, los elementos que hubieras desbloqueado anteriormente según tu nivel de torre del rey, como el Pass Royale y los clanes, se desbloquearán ahora antes en función de la arena.
Desbloqueos de funciones (sistema antiguo vs. nuevo)
|Antes
|Ahora
|Clan
|Rey de nivel 1
|Arena 1
|Espacios para mazos
|Rey de nivel 2
|Arena 1
|Donaciones del clan
|Rey de nivel 3
|Arena 2
|Pass Royale
|Rey de nivel 7
|Arena 2
|Guerras de clanes
|Rey de nivel 10
|Arena 3
|Intercambios del clan
|Rey de nivel 16
|Arena 3
|Maestrías de cartas
|Rey de nivel 14
|Arena 4
|Puntos estelares
|Rey de nivel 9
|Arena 5
Preguntas frecuentes
¿Todas las cartas cuentan para mi nivel de colección?
Todas las cartas y formas cuentan para el nivel de colección, salvo los líderes de Táctica Royale.
¿Puede bajar mi nivel de torre del rey después del cambio?
No. El nivel de tu torre del rey solo podrá permanecer igual o aumentar.
¿Desaparecerán también los puntos estelares y los niveles estelares?
¡No! Tus puntos estelares no se irán a ninguna parte. Seguirás manteniéndolos y los encontrarás en el mismo sitio de siempre. Los niveles estelares tampoco sufrirán cambios y tus tropas seguirán tan relucientes como de costumbre.
Cambios en las maestrías de las cartas
Como algunas recompensas pasarán a las metas del nivel de colección y hemos simplificado otros sistemas, cambiaremos también las maestrías para que encajen mejor con todos estos cambios. Ahora, será mucho más fácil completar las tareas y los objetivos de algunas cartas se reducirán considerablemente.
Usemos al montapuercos como ejemplo de los cambios que puedes esperar en las maestrías de cartas.
Maestrías del montapuercos (sistema antiguo vs. nuevo)
|Conjunto de tareas
|Tarea
|Antes
|Ahora
|Inflige daño
|1
|85 000
|37 000
|2
|250 000
|100 000
|3
|420 000
|170 000
|Ataque a torres
|1
|560
|225
|2
|1600
|600
|3
|2800
|1000
|Arma de asedio
|1
|80
|60
|2
|240
|120
|3
|480
|180
Una vez publicada la actualización, si estás en mitad de una tarea y ya has logrado el nuevo requisito, la tarea se marcará como completada y la recompensa te estará esperando. En caso contrario, se guardará tu progreso y estarás más cerca de completar la tarea que antes de la actualización.
Pero ¿qué pasa con las recompensas?
Como algunas recompensas pasarán a conseguirse mediante el nivel de colección y se reducirán algunos objetivos, también habrá ajustes en las recompensas por maestrías. Las gemas y los comodines abandonan las maestrías, pero no se van del todo. Ahora se obtendrán como recompensas al lograr ciertas metas de niveles de colección. En cuanto a los comodines, recibirás más que antes.
Recompensas de las maestrías antes y después de la actualización
|Antes
|Ahora
|Conjunto de tareas 1
|Cartas, oro, gemas
|4000 de oro por tarea
|Conjunto de tareas 2
|Oro, comodines, gemas
|6000 de oro por tarea
|Conjunto de tareas 3
|6000/8000/10 000 de oro
|15 000 de oro por tarea
Cada conjunto de tareas consta de tres tareas, y ahora te recompensará con la misma cantidad de oro por tarea, sea cual sea su calidad. Eso sí, no todas las cartas tienen tres conjuntos de tareas.
¿Por qué cambiar ambos sistemas a la vez?
Con el nuevo sistema de progreso, queremos ayudarte a mejorar tu nivel de colección más rápido, sobre todo durante las primeras partidas. Las tareas de maestría serán de gran ayuda para mejorar tus cartas con un suministro constante de oro.
Más mejoras equivalen a un nivel de colección más alto, lo que significa desbloquear más metas para conseguir más gemas y muchas otras cosas.
Por ello, aunque las maestrías cambien y hayamos movido las recompensas, ahora está todo conectado en un bucle de progreso único y más claro.
Quizá quieras saber cómo queda entonces la distribución general de recompensas.
Nueva distribución general de recompensas
Con el nuevo sistema de progreso y los cambios en las maestrías, hemos ajustado las recompensas para que tengas más control y oportunidades para subir de nivel tu colección.
La mayoría de las recompensas han aumentado en general, mientras que unas pocas se han moderado un poco.
Distribución de recompensas (sistema antiguo vs. nuevo)
|Sistema antiguo*
|Sistema nuevo*
|Oro
|4 470 949
|5 165 625 ▲
|Gemas
|14 330
|14 945 ▲
|Comodines comunes
|6431
|37 169 ▲
|Comodines especiales
|3073
|9275 ▲
|Comodines épicos
|667
|1473 ▲
|Comodines legendarios
|3
|71 ▲
|Comodines de campeones
|3
|26 ▲
|Cartas comunes aleatorias
|17 783
|44 641 ▲
|Cartas especiales aleatorias
|4382
|3828 ▼
|Cartas épicas aleatorias
|1182
|416 ▼
|Cartas legendarias aleatorias
|42
|23 ▼
|Cartas de campeones aleatorias
|8
|5 ▼
|Fragmentos de evolución (de cajas de evolución)
|11
|16 ▲
* Puedes conseguir más o menos recompensas según las probabilidades de los cofres y las cajas. Echa un vistazo a este type: entry-hyperlink id: 4qXXNp3LOx4iSqxX4ZIYwh artículo para saber más.
* Sistema antiguo: maestrías antiguas y viaje del rey
* Sistema nuevo: maestrías nuevas y niveles de colección
Resumen rápido
Vamos a repasar lo que hemos explicado en este artículo:
Nada de lo que hayas conseguido desaparecerá (bueno, solo la XP).
Tu nivel de torre del rey se quedará igual o aumentará.
El nivel de colección es un sistema de niveles nuevo, mucho más transparente, que se calcula según la suma de los niveles de todas tus cartas (más un extra por las evoluciones y los héroes).
Las recompensas del viaje del rey no reclamadas te llegarán de forma automática mediante un mensaje emergente.
El viaje del rey y la XP se van.
Los puntos estelares se quedan.
Será más fácil completar las tareas de maestrías.
Las recompensas se han ajustado y redistribuido.
¡Hemos hablado de muchas cosas en este artículo, pero se avecinan más cambios! En la próxima actualización, llegarán muchas mejoras y elementos nuevos que estamos deseando compartir contigo.
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¡Nos vemos en la arena!
El equipo de Clash Royale