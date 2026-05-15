Ahora mismo, puedes seguir tu progreso general en el viaje del rey, donde consigues recompensas, mejoras tu torre del rey y desbloqueas nuevas características al alcanzar ciertas metas. El progreso en el viaje del rey depende de la XP, pero es difícil tener controladas las grandes metas. A menos que estés consultando constantemente tus avances, las grandes recompensas, como los nuevos niveles de la torre del rey, pueden parecer muy lejanos. A menudo, parece que los alcances por sorpresa, en vez de ser algo que te estabas esforzando por lograr.

Además de unas recompensas que parecen estar siempre lejos, las diferentes calidades de las cartas proporcionan distintas cantidades de XP, y abrir cofres puede resultar decepcionante si consigues cartas que no tienes pensado mejorar. Cuanto más progresas, más lento se vuelve el viaje del rey. Tanto que, aunque tengas la sensación de estar consiguiendo mucha XP, a menudo no es suficiente para avanzar.

Retomaremos este tema para hablar de cómo afecta a las recompensas un poco más adelante.

Para simplificar el progreso y lograr que cada avance sea más emocionante, hemos decidido dar por terminado el viaje del rey y presentar algo nuevo...

¡Los niveles de colección!

El sistema de niveles de colección es un modo sencillo y directo de tener controlado tu progreso. Se acabaron los complejos sistemas de XP. Habrá un progreso claro y visible, basado en una sola cosa: tu colección de cartas.

Funciona de la siguiente manera: suma los niveles de todas tus cartas y añade 5 niveles por cada evolución y forma de héroe. ¡Ese es tu nivel de colección!

Ten en cuenta que hay 125 cartas en el juego, mas las evoluciones y los héroes. Todo cuenta para calcular el nivel de colección.

¿Eso es todo? ¡Sí, eso es todo! Ten en cuenta que las cartas se incorporarán a tu colección con niveles diferentes según su calidad, así que las cartas de mayor calidad proporcionarán más niveles al desbloquearlas por primera vez.

Aunque desbloquear cartas de mayor calidad proporciona más niveles de colección iniciales, cada mejora añade siempre 1 nivel, sea cual sea la calidad.

Ejemplos:

Desbloquear a la valquiria suma 3 niveles.

Mejorar a la valquiria del nivel 11 al 12 suma 1 nivel.

Desbloquear la evolución de la valquiria suma 5 niveles.

Cada carta y cada mejora cuenta, ¡incluso las que mantienes desde hace años en el banquillo!

Metas

Con el nuevo sistema, hay muchos niveles que alcanzar y un montón de metas por el camino. Cada una de ellas te proporcionará recompensas a medida que desbloquees cartas y las mejores.

No alcanzarás una meta en cada nivel, pero sí obtendrás recompensas regularmente, según tu nivel de colección.

Puedes reclamar tu primera recompensa en el nivel de colección 20. Después, recibirás una recompensa cada 10 niveles. Una vez alcanzado el nivel de colección 1500, las recompensas se volverán más frecuentes y te estarán esperando cada 5 niveles.

Cuanto más cerca estés de mejorar tu colección al máximo, más frecuentes serán las recompensas.