Durante los últimos meses, hemos recibido muchas opiniones y sugerencias sobre el progreso, los héroes, las recompensas y el equilibrio en general. Algunos de estos cambios tardarán un tiempo en cobrar vida, pero hemos estado escuchando con atención y trabajando para que Clash Royale sea mejor para todos nuestros jugadores.

En la próxima actualización, comenzaremos a aplicar una serie de cambios significativos en los que hemos estado trabajando para 2026. Algunos llevan mucho tiempo en desarrollo. Otros son respuestas a los comentarios que hemos recibido.

El 23 de febrero, verás aplicados algunos de estos cambios en la próxima actualización, además de otras funciones nuevas y emocionantes. Podrás conocer todos los detalles en las notas de la actualización cuando esta esté disponible.

¡Comencemos!

DISPONIBLE EL 23 DE FEBRERO

Se acabaron las cartas repetidas de nivel máximo

El sistema de cristales no ha sido justo para muchos jugadores, especialmente cuando recibían copias de cartas de nivel 16.

Para mejorar este sistema, vamos a añadir mejores garantías a los cofres de la suerte de modo que recibas menos cartas repetidas hasta que la mayor parte de tu colección tenga nivel máximo.

A partir del 23 de febrero:

Si tienes menos de 60 cartas de nivel máximo , no recibirás ninguna copia de las cartas que tengas al nivel máximo.

Si tienes más de 60 cartas de nivel máximo, las posibilidades de recibir una carta repetida de nivel máximo se reducirán en un 90 %.

Los héroes se desbloquean antes, en la arena 5

Hemos visto que desbloquear a los héroes puede parecer algo demasiado lejano, sobre todo para los nuevos jugadores.

Ahora el hueco de héroe estará disponible al alcanzar la arena 5, por lo que podrás probar esta función poco después del comienzo de tu viaje.

Seguiremos evaluando cómo afecta este cambio a la accesibilidad y al progreso en general.

A PARTIR DE MARZO

Reducción de huecos en el mazo (de 4 a 3)

Vamos a eliminar uno de los huecos especiales, por lo que el total pasará de 4 a 3.

A partir de ahora, verás los siguientes huecos:

1 hueco de evolución

1 hueco de héroe

1 hueco comodín (podrás colocar un héroe o una evolución)

Este cambio se aplicará en los siguientes modos:

Camino de trofeos

Modo competitivo

Desafíos

El objetivo es mantener la flexibilidad a la hora de formar mazos y reducir los inconvenientes que presentan los mazos actuales con 4 huecos.

Eliminación de la aleatoriedad a la hora de desbloquear héroes

Los héroes ya no se desbloquearán de forma aleatoria.

Ahora los jugadores podrán elegir exactamente qué héroe quieren usando fragmentos.

Debido a este cambio, el evento de desbloqueo gratuito de un héroe cambiará para permitir que los jugadores puedan elegir.

Como parte de esta actualización, habrá disponibles 75 fragmentos de héroe garantizados en el pass Royale gratis cada temporada a partir de marzo.

¡Desbloquea un héroe gratis!

Para celebrar la transición de héroes aleatorios a héroes elegidos:

Entregaremos 200 fragmentos de héroe a todos los jugadores que hayan alcanzado la arena 5, el nuevo punto de desbloqueo de los héroes.

Podrás reclamarlos durante 3 meses a partir de mediados de marzo.

¡Nuevas evoluciones!

Una nueva evolución llegará en abril.

No habrá ninguna evolución en mayo.

A partir de junio, las siguientes novedades irán rotando:

Héroes

Evoluciones

Nuevas cartas

Mejoras de los cofres de la suerte de 5 estrellas

Hemos oído que los cofres de la suerte de 5 estrellas no siempre resultan tan satisfactorios o emocionantes como deberían.

Pronto compartiremos más detalles respecto a estas mejoras.

NUESTRA HOJA DE RUTA PARA EL FUTURO

Y eso no es todo lo que tenemos planeado para este año. Consulta nuestras redes sociales para no perderte lo que está por venir. ¡Tenemos muchas más cosas increíbles preparadas!

Gracias por formar parte de la comunidad de Clash Royale.

¡Construyamos el próximo capítulo juntos!

¡Nos vemos en la arena!

El equipo de Clash Royale