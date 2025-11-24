Táctica Royale: ajustes de equilibrio de diciembre
24 de noviembre
MEJORAS ⬆️
Rey Royale
Da de 4 a 8 de elixir al perder (antes daba 4).
A pesar de la mejora de PV que recibió el rey Royale, sigue por detrás de los demás líderes. Ahora, cuando pierdas una batalla, recibirás una cantidad de elixir aleatoria comprendida entre 4 y 8. ¡Los reyes nunca se quedan atrás!
AJUSTES 🔄
Mago
Se ha reducido su velocidad de ataque en un 0 %, un 20 %, un 43 % y un 72 % en los distintos niveles, de 1,25/1,04/0,87/0,72 segundos a 1,25 segundos.
El daño del ataque se ha aumentado en un 0 %, un 12,5 %, un 27 % y un 42 % en los distintos niveles, de 80/128/205/328 a 80/144/260/467.
Como el mago ahora pertenece al atributo de clanes, su velocidad de ataque era un poco excesiva, así que vamos a ajustar sus estadísticas en pos del equilibrio. ¡Clantástico!
Princesa
El daño del ataque se ha reducido en un 25 %, de 160 a 120.
La velocidad de ataque se ha aumentado en un 25 %, de tardar 2,5 segundos en realizar un ataque a tardar 2.
Gracias a la mejora de daño del atributo destructor, la princesa sería capaz de dejar fuera de juego a las tropas rivales de un solo golpe. Vamos tanto a reducir su daño de ataque como a mejorar su velocidad de ataque para mantener el equilibrio.
¡Sigue liderando y combinando!
El equipo de Clash Royale