2 ene 2026
Táctica Royale: Ajustes de equilibrio de enero

2 de enero

DEBILITACIONES ⬇️

Atributo de clanes

Se ha reducido la duración del aumento de la velocidad de ataque de ♾️ a 5 segundos.

¿Por qué? Cuando se activa el atributo de clanes, el mago y la reina arquera se convierten en un dúo imparable, así que les hemos pedido que se relajen... un poquito.

MEJORAS ⬆️

Atributo de asesinos

Probabilidad de crítico y daño crítico:

  • 2/4: se han aumentado en un 20 % (de un 25 % a un 30 %).

  • 4/4: se han aumentado en un 33 % (de un 45 % a un 60 %).

¿Por qué? Los asesinos estaban algo agotados, pero, tras saltar al campo de entrenamiento, vuelven a sembrar el pánico en la retaguardia enemiga.

Atributo de P.E.K.K.A.

Se ha aumentado la curación en un 100 % (de un 30 % a un 60 %).

Se ha aumentado el daño extra en un 33 % (del 30 % al 40 %).

¿Por qué? Una mariposita no bastaba para darle la oportunidad a la P.E.K.K.A. de brillar en el campo de batalla, así que vamos a mejorar este aspecto.

Bandida

Se ha aumentado su daño en un 12,5 % (de 80 a 90).

Se han aumentado los puntos de vida en un 12,5 % (de 800 a 900).

¿Por qué? La bandida había perdido parte de la ferocidad de su pandilla y la hemos mandado de retiro espiritual al bosque para que vuelva en plena forma.

Bruja

Se ha aumentado su daño en un 25 % (de 120 a 150).

Se han aumentado los puntos de vida en un 20 % (de 750 a 900).

¿Por qué? La bruja ha estado elaborando un hechizo en secreto para aumentar su vigor y el de sus esqueletos. Ay, esa brujita...

Caballero dorado

Se ha aumentado la velocidad de ataque en un 25 % (de 1,25 a 1 segundo)

¿Por qué? El caballero dorado es todo un bailarín en batalla, pero sus pasos no asombraban al público como antes, así que ha decidido tomar clases y ha vuelto a su antiguo y constante ser.

¡Sigue liderando y combinando!

El equipo de Clash Royale