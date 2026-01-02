Táctica Royale: Ajustes de equilibrio de enero
2 de enero
DEBILITACIONES ⬇️
Atributo de clanes
Se ha reducido la duración del aumento de la velocidad de ataque de ♾️ a 5 segundos.
¿Por qué? Cuando se activa el atributo de clanes, el mago y la reina arquera se convierten en un dúo imparable, así que les hemos pedido que se relajen... un poquito.
MEJORAS ⬆️
Atributo de asesinos
Probabilidad de crítico y daño crítico:
2/4: se han aumentado en un 20 % (de un 25 % a un 30 %).
4/4: se han aumentado en un 33 % (de un 45 % a un 60 %).
¿Por qué? Los asesinos estaban algo agotados, pero, tras saltar al campo de entrenamiento, vuelven a sembrar el pánico en la retaguardia enemiga.
Atributo de P.E.K.K.A.
Se ha aumentado la curación en un 100 % (de un 30 % a un 60 %).
Se ha aumentado el daño extra en un 33 % (del 30 % al 40 %).
¿Por qué? Una mariposita no bastaba para darle la oportunidad a la P.E.K.K.A. de brillar en el campo de batalla, así que vamos a mejorar este aspecto.
Bandida
Se ha aumentado su daño en un 12,5 % (de 80 a 90).
Se han aumentado los puntos de vida en un 12,5 % (de 800 a 900).
¿Por qué? La bandida había perdido parte de la ferocidad de su pandilla y la hemos mandado de retiro espiritual al bosque para que vuelva en plena forma.
Bruja
Se ha aumentado su daño en un 25 % (de 120 a 150).
Se han aumentado los puntos de vida en un 20 % (de 750 a 900).
¿Por qué? La bruja ha estado elaborando un hechizo en secreto para aumentar su vigor y el de sus esqueletos. Ay, esa brujita...
Caballero dorado
Se ha aumentado la velocidad de ataque en un 25 % (de 1,25 a 1 segundo)
¿Por qué? El caballero dorado es todo un bailarín en batalla, pero sus pasos no asombraban al público como antes, así que ha decidido tomar clases y ha vuelto a su antiguo y constante ser.
¡Sigue liderando y combinando!
El equipo de Clash Royale