Táctica Royale: ajustes de equilibrio de noviembre
3 de noviembre de 2025
DEBILITACIONES ⬇️
Duendes
Los puntos de vida se reducen un 16,7 % (de 420 a 350).
La velocidad de ataque se reduce un 13 % (de 0,67 a 0,76 segundos).
Además de ser demasiado fuertes, los duendes eran capaces de infligir demasiado daño por segundo. Vamos a reducir sus estadísticas para que no se vengan arriba.
Verdugo
El daño se reduce un 8 % (de 120 a 110).
La reciente mejora del atributo de as dio demasiada fuerza al verdugo. Hemos reducido un poco su daño.
Tanque
La duración del escudo se reduce un 9 % (de 11 a 10 segundos).
2/2: el porcentaje de PV máximos para los escudos se reduce un 33 % (del 30 % al 20 %).
4/4: el porcentaje de PV máximos para los escudos se reduce un 20 % (del 50 % al 40 %).
Los efectos del tanque eran demasiado fuertes y no era tan fácil contrarrestarlos. Vamos a debilitarlos un poco para que otros "tanques" también puedan brillar.
MEJORAS ⬆️
Dragón esqueleto
Los puntos de vida aumentan un 22 % (de 288 a 350).
El daño aumenta un 19 % (de 67 a 80).
El impacto del dragón esqueleto ha sido menor del previsto. Vamos a mejorarlo un poco para hacerlo más atractivo.
Gigante eléctrico
Los puntos de vida aumentan un 20 % (de 1000 a 1200).
Al gigante eléctrico a menudo le cuesta mantenerse vivo como para ser una opción de tanque viable. Con esta mejora, aumentará su resistencia y, gracias a ello, sus funciones en este rol.
Bandida
El requisito de golpes para embestir se ha reducido de 5/4/3/2 a 4/3/2/1.
La bandida no ha estado rindiendo bien para ser una tropa de 4 de elixir. Hemos reducido el número de golpes que necesita para embestir, por lo que podrá atacar más rápido y tener un mayor impacto en batalla.
Bruja
El daño aumenta un 25 % (de 80 a 100).
La bruja necesita una ayudita mágica. Hemos aumentado su daño para que tanto ella como sus esqueletos golpeen más duro.
AJUSTES 🔄
Máquina duende
La duración del aturdimiento se reduce un 100 % (de 1 a 0 segundos).
El daño extra que inflige con el cohete aumenta un 100 % (del 50 % al 100 %).
El cohete de la máquina duende sembraba demasiado el caos con su aturdimiento. Hemos eliminado este efecto y, a cambio, le hemos aumentado el daño para que siga siendo la némesis de las tropas de retaguardia.
Arreglo de errores:
Vamos a arreglar un error que hacía que se activara la embestida del caballero dorado varias veces.
¡Sigue liderando y combinando!
El equipo de Clash Royale