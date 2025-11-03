Tanque

La duración del escudo se reduce un 9 % (de 11 a 10 segundos).

2/2: el porcentaje de PV máximos para los escudos se reduce un 33 % (del 30 % al 20 %).

4/4: el porcentaje de PV máximos para los escudos se reduce un 20 % (del 50 % al 40 %).