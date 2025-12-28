Táctica Royale: Temporada de enero
Año nuevo, ¡nueva actualización de Táctica Royale! El 5 de enero llega una nueva temporada, esta vez sin movimientos de tropas, pero con un conjunto nuevo de modificadores y un nuevo líder.
Nuevo líder
Guía del eco
Habilidad: Clon servicial
Tras siglos de entrenamiento, este nuevo líder ha logrado dominar el eco. Su habilidad proyecta el eco, que noquea al enemigo o enemigos más cercanos tras cargar su ataque.
Aspectos
¡Emprende el camino de acero estelar! Sube puestos para desbloquear las cartas del nuevo líder y desbloquea aspectos y un confeti de celebración único gratis en su camino de recompensas de nivel.
Guía solar
Guía astral
Triada terrorífica (confeti de celebración)
El aspecto de guía espectral estará disponible en la tienda de aspectos de líder de Táctica Royale.
Modificadores de la temporada de enero
Nuevos modificadores
Casilla de daño (Bronce III)
Las tropas que se coloquen en esta casilla empiezan a combatir con un 50 % de PV e infligen daño extra.
Casilla de clonación (Plata II)
¿Estoy viendo doble? Si las colocas en esta casilla, las tropas se clonan; el clon tendrá un 70 % de los PV de la tropa original.
Casilla de inmunidad (Oro I)
La tropa de esta casilla se vuelve indestructible, al menos durante los primeros 5 segundos del combate.
Casilla de salto (Oro III)
¡Brinca por el tablero! Las tropas que se coloquen aquí saltan al territorio enemigo al comienzo de la batalla.
Ajuste de los modificadores
Todos los modificadores de estructuras ahora otorgan una estructura de 2 estrellas en la tercera ronda de la batalla en lugar de una de 1 estrella al comienzo de la primera ronda.
Como siempre, queremos saber lo que opinas sobre el nuevo contenido y funciones, así que ve a nuestro Discord o a nuestro Reddit para contarnos qué te parecen las novedades de Clash Royale.
¡Sigue liderando y combinando!
El equipo de Clash Royale