Tras siglos de entrenamiento, este nuevo líder ha logrado dominar el eco. Su habilidad proyecta el eco, que noquea al enemigo o enemigos más cercanos tras cargar su ataque.

Aspectos

¡Emprende el camino de acero estelar! Sube puestos para desbloquear las cartas del nuevo líder y desbloquea aspectos y un confeti de celebración único gratis en su camino de recompensas de nivel.